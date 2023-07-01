Фердинанд раскритиковал «МЮ» за отношение к Де Хеа: «Давид временами был лучшим в клубе, никогда не позорил его. Такие игроки должны уходить достойно»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд премьер-лига Англия Давид Де Хеа Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

Рио Фердинанд недоволен поведением «Манчестер Юнайтед» в ситуации с Давидом Де Хеа.

С 1 июля испанский вратарь станет свободным агентом. 

«Давид был настоящим слугой этого клуба. 12 лет – почти столько же, сколько я провел в «МЮ». Четыре или пять раз Де Хеа признавали игроком года. Он был феноменален.

Временами Де Хеа был лучшим в клубе. Бывало, что все шло не очень хорошо. Временами он терял форму. Возможно, терял уверенность, но, в основном, служил клубу замечательно. Он выдающийся профессионал.

Он никогда не приносил «МЮ» проблем. Никогда не позорил клуб. Он выдающийся профессионал и отличный человек. Многие призывают его уйти. Они хотят нового вратаря. Это все понятно. Каждый имеет право на свое мнение.

Эрику тен Хагу, в конце концов, нужен определенный тип вратаря. Если Де Хеа не подходит, то должен сказать: «Знаете, у меня здесь был отличный опыт, мне здесь нравится, но если тренер не хочет меня, то я или ухожу, или становлюсь вторым номером». 

Немного расстроен тем, как клуб ведет себя в этой ситуации. Все сводится к коммуникации. Думаю, «Манчестер Юнайтед» должен извлечь из этого урок. Клуб уже совершал ошибки.

Большие игроки нередко покидали «МЮ», чувствуя, что с ними плохо обошлись. Никто не имеет права покидать клуб на своих условиях, но не хотите ли вы, чтобы ваши футболисты – особенно те, кто играл долгое время и хорошо служил – уходили на хорошей ноте.

Я вижу, что все больше и больше игроков уходят с неприятным осадком, это неправильно. Я не думаю, что это справедливо по отношению к футболисту.

Все сводится к общению. Немного признательности. Немного понимания. Вы обязаны сделать так, чтобы игрок, который проработал в клубе так долго, покинул его достойно. Давид, наверное, сидит и думает: «Я никогда и не думал, что покину клуб таким образом, в такой манере».

Единственный вариант, при котором Де Хеа останется, – это если «Юнайтед» не сможет купить Онана или другого вратаря. Но ему будет трудно, потому что теперь он будет смотреть на клуб в другом свете.

Раньше это была любовь, теперь, возможно, это бизнес. Это разочаровывает, и я надеюсь, что все наладится», – сказал экс-защитник «МЮ».

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12 комментариев

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АРТУР АЛИЕВ
Полностью согласен с Фердинандом
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Street Fighter
Ну да, правда, он тащил, спасибо ему за всё. Сейчас он не тянет уровень и не подходит под стиль команды. Раз так, то обеим сторонам лучше, чтобы он ушел
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Александр Андреев
Ну так что хочет сказать Фердинанд? МЮ отвратительный клуб, не любит своих легенд. Чисто бизнес проект?
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Эльдар Гаджиев
Слишком душевно, Рио. Футбол сейчас все больше превращается в бизнес .
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DavidRobertJosephBeckham
Никогда не позорил?) Только в прошлом сезоне пару раз было с Севильей и ливером.
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Тухель
Ответ Velirpa
я бы так не говорил, большинство иностранцев в Маню - наемники, которые клуб используют как трамплин, а вот Де Хеа реально стал легендой клуба, Маню стоило бы оценить такую преданность, суперклубы обычно ценят своих легенд и пахарей, впрочем, это не про Маню.
И как оценить? Новый контрактом на 290 тыс в неделю? Так это бред. Ему предложили контракт с понижение ЗП и он его еще не подписал. Де Хея не может быть основным в МЮ, а второй вратарь получающий больше 200 тыс а неделю это бред даже дя МЮ.
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