Фердинанд раскритиковал «МЮ» за отношение к Де Хеа: «Давид временами был лучшим в клубе, никогда не позорил его. Такие игроки должны уходить достойно»

Рио Фердинанд недоволен поведением «Манчестер Юнайтед» в ситуации с Давидом Де Хеа.

С 1 июля испанский вратарь станет свободным агентом.

« был настоящим слугой этого клуба. 12 лет – почти столько же, сколько я провел в «МЮ». Четыре или пять раз Де Хеа признавали игроком года. Он был феноменален.

Временами Де Хеа был лучшим в клубе. Бывало, что все шло не очень хорошо. Временами он терял форму. Возможно, терял уверенность, но, в основном, служил клубу замечательно. Он выдающийся профессионал.

Он никогда не приносил «МЮ» проблем. Никогда не позорил клуб. Он выдающийся профессионал и отличный человек. Многие призывают его уйти. Они хотят нового вратаря. Это все понятно. Каждый имеет право на свое мнение.

, в конце концов, нужен определенный тип вратаря. Если Де Хеа не подходит, то должен сказать: «Знаете, у меня здесь был отличный опыт, мне здесь нравится, но если тренер не хочет меня, то я или ухожу, или становлюсь вторым номером».

Немного расстроен тем, как клуб ведет себя в этой ситуации. Все сводится к коммуникации. Думаю, « » должен извлечь из этого урок. Клуб уже совершал ошибки.

Большие игроки нередко покидали «МЮ», чувствуя, что с ними плохо обошлись. Никто не имеет права покидать клуб на своих условиях, но не хотите ли вы, чтобы ваши футболисты – особенно те, кто играл долгое время и хорошо служил – уходили на хорошей ноте.

Я вижу, что все больше и больше игроков уходят с неприятным осадком, это неправильно. Я не думаю, что это справедливо по отношению к футболисту.

Все сводится к общению. Немного признательности. Немного понимания. Вы обязаны сделать так, чтобы игрок, который проработал в клубе так долго, покинул его достойно. Давид, наверное, сидит и думает: «Я никогда и не думал, что покину клуб таким образом, в такой манере».

Единственный вариант, при котором Де Хеа останется, – это если «Юнайтед» не сможет купить или другого вратаря. Но ему будет трудно, потому что теперь он будет смотреть на клуб в другом свете.

Раньше это была любовь, теперь, возможно, это бизнес. Это разочаровывает, и я надеюсь, что все наладится», – сказал экс-защитник «МЮ».