«МЮ» интересуется Онана из-за нестабильности Де Хеа. Вратарь «Интера» не против перехода
Вратарь «Интера» Андре Онана может оказаться в «Манчестер Юнайтед».
По информации The Guardian, манкунианцы интересуются камерунцем на фоне нестабильных выступлений Давида Де Хеа, из-за чего тренер Эрик тен Хаг хочет подписать конкурента испанскому голкиперу.
Отмечается, что сам Онана не против перехода в «Юнайтед».
Ранее сообщалось, что 27-летним вратарем также интересуется «Челси».
В «МЮ» совсем скоро сменится владелец. Похоже, рулить клубом будут катарцы
Плюс АПЛ это самая богатая на внимание лига.