«МЮ» интересуется Онана из-за нестабильности Де Хеа. Вратарь «Интера» не против перехода

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Давид Де Хеа Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

Вратарь «Интера» Андре Онана может оказаться в «Манчестер Юнайтед».

По информации The Guardian, манкунианцы интересуются камерунцем на фоне нестабильных выступлений Давида Де Хеа, из-за чего тренер Эрик тен Хаг хочет подписать конкурента испанскому голкиперу.

Отмечается, что сам Онана не против перехода в «Юнайтед».

Ранее сообщалось, что 27-летним вратарем также интересуется «Челси».

В «МЮ» совсем скоро сменится владелец. Похоже, рулить клубом будут катарцы

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Someone from Internet
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Его новая кликуха – это «хозяин Барселоны»?
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ GuruFutbola
Я что-то пропустил или это влажный сон фана мю, в котором они не слили в одну калитку 2 финала лч Барсе?)
знаменитая избирательная память местных кулес в деле) как автобусника чави выкинули из ле ты, конечно же, не помнишь) вероятно в это время ты топил за сити)
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Анадян
Ответ lolpro
как болельщик МЮ скажу, что неочевидному. Чисто формально – из финалиста ЛЧ в команду, которая и в ЛЧ-то не каждый год попадает, а попав – легко может отлететь в группе либо в 1/8
Интер тоже не всегда стабильно хорошо играл. А у МЮ второй сезон должен стать более пладовитым, если учесть амбиции ТХ
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaviknat
Ответ lolpro
как болельщик МЮ скажу, что неочевидному. Чисто формально – из финалиста ЛЧ в команду, которая и в ЛЧ-то не каждый год попадает, а попав – легко может отлететь в группе либо в 1/8
С другой стороны - где гарантии, что в следующем сезоны Интер заберётся так высоко?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Анадян
Конечно не против, че ему противиться очевидному повышению)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
вратарь отменный
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ GuruFutbola
Ну против покорителей ле синебуса и мю не попрешь, тут будем честны, в этом престижном турнире у них мотивация на максимуме, снимаю шляпу)
ты хотел сказать: снимаю барсу)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mekanych Red Devil
Хотелось бы видеть Диогу Кошту из Порту. Но странно тут другое, почему саудовцы до сих пор не переманили Давида? Предлагают мало, какие-нибудь нищенские 40 лямов за год?) свободный агент, с именем, из топ клуба, обладатель золотой перчатки, в скандалах не замешан - все подходит под нынешние трансферы саудовцев.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Someone from Internet
Ответ GuruFutbola
Я что-то пропустил или это влажный сон фана мю, в котором они не слили в одну калитку 2 финала лч Барсе?)
А Тен Хаг какое отношение имеет к тем ЛЧ? В твоём комменте речь шла именно о голландце )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Варламов
Онану уже куда только не сватают
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бауыржан Кизбаев
Де хеа надо убрать
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lolpro
Ответ Артур Анадян
Интер тоже не всегда стабильно хорошо играл. А у МЮ второй сезон должен стать более пладовитым, если учесть амбиции ТХ
согласен, теперь хоть надежда появилась на относительный успех в ЛЧ
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Онана: "В Интере Лукаку, но в МЮ Магуайр"
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
e_kot
А Онана стабильный конечно))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёха Жданчик
Я за Кошту у него 93% точности дальних пасов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lolpro
Ответ Артур Анадян
Конечно не против, че ему противиться очевидному повышению)
как болельщик МЮ скажу, что неочевидному. Чисто формально – из финалиста ЛЧ в команду, которая и в ЛЧ-то не каждый год попадает, а попав – легко может отлететь в группе либо в 1/8
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Someone from Internet
Ответ GuruFutbola
Да, я имел ввиду героическую борьбу с Ливерпулем, а не победу с минимальным счетом в стыках лиги европы. Думал ты догадаешься
А чё комментарий тогда стёр?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ GuruFutbola
Да, я имел ввиду героическую борьбу с Ливерпулем, а не победу с минимальным счетом в стыках лиги европы. Думал ты догадаешься
а какая связь между кулес и ливерпулем? )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Someone from Internet
Ответ Милан137
Саудовцы вообще то ещё не купили МЮ 🤦‍♂️ ...
Он про Ньюкасл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Someone from Internet
Ответ GuruFutbola
Посмотри, написано, что удалено модератором Я никогда не стираю свои комменатрии
Да, жаль уже и безобидные комментарии удаляют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PamcuK
Ответ lolpro
как болельщик МЮ скажу, что неочевидному. Чисто формально – из финалиста ЛЧ в команду, которая и в ЛЧ-то не каждый год попадает, а попав – легко может отлететь в группе либо в 1/8
По зп повышение, это главный фактор, объективно говоря.

Плюс АПЛ это самая богатая на внимание лига.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
Ответ Пирс Морган
Онана: "В Интере Лукаку, но в МЮ Магуайр"
Не думаю что Магуайр начнёт сезон в МЮ. Понятно что в старте при тен Хаге он выходить не будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S1rAlex
Шило на мыло 😫
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
отлично. надеюсь мю купит онану, а у интера появятся деньги на выкуп лукаку.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Манковский
Не думаю что Магуайр начнёт сезон в МЮ. Понятно что в старте при тен Хаге он выходить не будет.
как бы холодоса и это устраивает ;)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий