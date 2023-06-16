«МЮ» интересуется Онана из-за нестабильности Де Хеа. Вратарь «Интера» не против перехода

Вратарь «Интера» Андре Онана может оказаться в «Манчестер Юнайтед».

По информации The Guardian, манкунианцы интересуются камерунцем на фоне нестабильных выступлений , из-за чего тренер хочет подписать конкурента испанскому голкиперу.

Отмечается, что сам не против перехода в «Юнайтед».

Ранее сообщалось, что 27-летним вратарем также интересуется «Челси».

В «МЮ» совсем скоро сменится владелец. Похоже, рулить клубом будут катарцы