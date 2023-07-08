Непомнящий о Медине в «Спартаке»: «Поступку не может быть оправданий. Сыграл денежный вопрос – в этом вся сущность легионеров»

Валерий Непомнящий раскритиковал вероятный переход хавбека ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».

«Предателем Медину называть не буду. Тут сыграло роль воспитание. Такому поступку не может быть никаких оправданий. Но осуждать я его не буду. Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше или больше денег.

Уверен, здесь сыграл денежный вопрос. Никаких других причин даже не может быть. В этом вся сущность легионеров. Мы их кормим, а пользу для нашего футбола они совсем не приносят», — сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».