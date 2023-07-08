Непомнящий о Медине в «Спартаке»: «Поступку не может быть оправданий. Сыграл денежный вопрос – в этом вся сущность легионеров»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Валерий Непомнящий лимит на легионеров Хесус Медина Футбол

Валерий Непомнящий раскритиковал вероятный переход хавбека ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».

«Предателем Медину называть не буду. Тут сыграло роль воспитание. Такому поступку не может быть никаких оправданий. Но осуждать я его не буду. Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше или больше денег.

Уверен, здесь сыграл денежный вопрос. Никаких других причин даже не может быть. В этом вся сущность легионеров. Мы их кормим, а пользу для нашего футбола они совсем не приносят», — сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Док163
То ли дело наши - все исключительно идейные патриоты!!!
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Альберт Сафиуллин
Маразматик
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитриев Юрий
Надеюсь армейские братья не будут говорить что мы у них игрока переманили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Васильев
Ответ LOTOS16-49
Смотрю комментарии и понимаю что молодёжь гнилая. СВО перевоспитает надеюсь
их перевоспитать может только фронт, им же пофиг на всё(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий