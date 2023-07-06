Зарема о Марио в «Зените»: «Блекло-голубые размывают все принципы футбольного противостояния. Их болельщикам велено закусывать недовольство бесплатными хот-догами»

Зарема Салихова язвительно высказалась о переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

«Блекло-голубые размывают все принципы футбольного противостояния. Романтики это не добавляет, но счета в банках у игроков и агентов пополняются весомо.

Будет топовая связка на скамейке – Фернандес. Возмущаться нельзя, а болельщикам «Зенита» велено закусывать свое недовольство бесплатными хот-догами.

А академия « » на что? Выпускает на поле только болбоев?» – отреагировала супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

Трансфер Марио Фернандеса озлобил людей. Только этого нам не хватало в 2023-м

«Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду». Тоже вспомнили эти слова Марио?