Зарема о Марио в «Зените»: «Блекло-голубые размывают все принципы футбольного противостояния. Их болельщикам велено закусывать недовольство бесплатными хот-догами»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Зелимхан Бакаев Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова язвительно высказалась о переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

«Блекло-голубые размывают все принципы футбольного противостояния. Романтики это не добавляет, но счета в банках у игроков и агентов пополняются весомо.

Будет топовая связка на скамейке Бакаев – Фернандес. Возмущаться нельзя, а болельщикам «Зенита» велено закусывать свое недовольство бесплатными хот-догами.

А академия «Зенита» на что? Выпускает на поле только болбоев?» – отреагировала супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

Трансфер Марио Фернандеса озлобил людей. Только этого нам не хватало в 2023-м

«Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду». Тоже вспомнили эти слова Марио?

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57 комментариев

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karaDENIZZZ
Болельщики Зенита явно не виноваты в том, что Марио продал свою репутацию, имя и честь за полмиллиона евро по контракту.

А вот то, как полыхает в Москве 🔥🔥🔥 видно даже из Саратова
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+26
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luu
Зарема, скажи где бесплатные хотдоги раздают?, хочу ваше недовольство заесть
+34
-10
+24
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Ramon Mercader
Сама без оскорблений и коверканий двух слов связать не может, а обвиняет кого-то. Какое отношение она и СМ имеют к пока несостоявшемуся трансферы Марио, понять невозможно.
+27
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+23
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Назар Игорь
Возмущаться нельзя - заявляет Салихова...
А что же ты тогда возмущаешься? Напиши жалобу в Лигу сексуальных реформ, может быть там помогут.
+19
-5
+14
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Камбоджа Иванов
Я так понял, говоря о размытии всех принципов футбольного противостояния, она имеет ввиду Жиго, которого нашли и вели в Краснодаре, по нему практически закрыли оффер, а Спартак перебил предложение и забрал его себе?
+14
-5
+9
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ТрактоПоктер
Ответ Spartakus1984
Как надоел всем зенит Газпром
Как надоел пользователь Спартакус
+9
-1
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AVKU
Да вообще не уважают своих болельщиков! Выигрывают чемпионство год за годом, как назло прям. Никакого нерва и конкуренции, скукота да и только, куда это годится!!!
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Фёдор Кузнецов
Почему в трансферной истории между Зенитом и ЦСКА горит всё равно у спартаковцев?
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Камбоджа Иванов
Ответ Spartakus1984
глупое сравнение ситуаций
Как же глупое?

Гендиректор "Краснодара" Владимир Хашиг высказался о переходе защитника "Гента" Самуэля Жиго в "Спартак": Мы собирались приобрести двух защитников, и если честно, думали, что по Жиго вопрос практически решён. Мы больше года вели его. Скажу больше – зимой контактировали с игроком, он знал о нашем интересе, но тогда не рассматривал вариант переезда в Россию. Но в это трансферное окно согласие было получено. Я лично летал в Бельгию, общался с футболистом и его агентом, и в итоге мы договорились. Параллельно разговаривали с "Гентом", сделали два предложения, и были близки к завершению сделки. И после этого я случайно узнаю о том, что в переговоры вмешался "Спартак". Мы предупредили коллег, что находимся в заключительной стадии, и другому клубу из России в данном случае некорректно проявлять активность. Но менеджмент москвичей проигнорировал наше обращение. И как вы знаете, странные вещи при переходе футболистов между нашими клубами происходят уже не первый раз. Удивлены таким уровнем уважения со стороны "Спартака". Но свет клином на этом защитнике не сошёлся, а выводы мы для себя сделали.
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Камбоджа Иванов
Ответ Илья Богданов
Классическое питерское перевирание фактов. Ты вообще не чувствуешь разницы между левым футболистом, которого с Краснодаром ничего не связывало и чуваком, который всем обязан ЦСКА и которого на руках носили болельщики, а он говорил, что в другую команду в России ни ногой? Это как представь, если бы те же ЦСКА или Спартак завалили деньгами Кержакова в свое время, а тот оказался бы не слишком благочестен (сорри, не вспомнил легенд вашего клуба моложе Кержакова, одни Малкомы, да Витсели вспоминаются)
Перевирание фактов - это когда Романцев не вызывает в сборную молодого таланта Аршавина, который отказался переходить в Спартак? Или когда он в последний момент отцепил Гусева и Овчинникова по известным причинам?
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А я только сейчас задумался, а сосиски в хот-догах на Крестовском из какого мяса?
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Ответ Илья Богданов
Классическое питерское перевирание фактов. Ты вообще не чувствуешь разницы между левым футболистом, которого с Краснодаром ничего не связывало и чуваком, который всем обязан ЦСКА и которого на руках носили болельщики, а он говорил, что в другую команду в России ни ногой? Это как представь, если бы те же ЦСКА или Спартак завалили деньгами Кержакова в свое время, а тот оказался бы не слишком благочестен (сорри, не вспомнил легенд вашего клуба моложе Кержакова, одни Малкомы, да Витсели вспоминаются)
Теоретически могло быть, ведь после Севильи Керж в Динамо играл
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Sergey Man
Ответ Алексей Александрович
Комментарий удален модератором
Да каких только скандалов не видел футбольный мир?! Будто в первый раз произошло такое)
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Петроград
О! Наша преданная фанатка проявилась)
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ HI MARS
Газовому мешку наоборот спасибо надо сказать,что показывает истинное меркантильное лицо этих наемников.Если бы не купили этого Фернандеса,так бы и считали легендой ЦСКА,приглашали бы на матчи ветеранов,могли ещё и назвать в честь него что-то.А так узнали что он за сухофрукт
зенит будет приглашать))
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udiekemen
Ни как не мог понять что она несёт
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Faust Doc
Молодец Зарема, не сразу ляпнула глупость, а выдержала паузу, структурировала, облекла в слова и ляпнула!
гы гы гы
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udiekemen
Ответ Милитриса Кирбитьевна
Комментарий удален модератором
Или дело в ней??) Чуть подумай прежде чем умничать)
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Михаил Посредников
Зареме явно сосисок от Федуна не хватает. Вот и бесится, ядом брызжет..
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Faust Doc
Ответ Камбоджа Иванов
Я так понял, говоря о размытии всех принципов футбольного противостояния, она имеет ввиду Жиго, которого нашли и вели в Краснодаре, по нему практически закрыли оффер, а Спартак перебил предложение и забрал его себе?
ты что, это другое!
гы гы гы
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Мансур Решидов
Угомоните эту женщину уже
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Голубой лев
Неудивительно, все спартаковцы такие. Ушибленные асфальтом бгг)
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Таир Бакиев
Ответ luu
Зарема, скажи где бесплатные хотдоги раздают?, хочу ваше недовольство заесть
Ну хотдоги не раздают, а вот бесплатный попкорн и водичку на матче с Факелом действительно раздавали.
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Гамарджоба Генацвале
Слишком много внимания этому возможному переходу.
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Shadow1882
Зенит довёл Зарему до защиты ЦСКА. Вы понимаете, что натворили?
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