Тихонов о Медине в «Спартаке»: «Обычный футболист, не вижу, за счет чего он усилит команду. Какая разница, откуда он – не понимаю этого трансфера»

Андрей Тихонов считает, что трансфер Хесуса Медины не усилит «Спартак».

Напомним, ранее появилась информация, что полузащитник перейдет в «Спартак» за 6+1 млн евро.

– Если честно, не вижу, чтобы Медина мог усилить «Спартак». Какая разница, откуда он. Просто не вижу, за счет чего он усилит.

– То есть проблема в том, что парагваец не сильнее других игроков в атаке красно‑белых?

– Конечно. Не понимаю этого трансфера. Понял бы, если бы это был сильный игрок. Медина – обычный футболист.

– Возможные репутационные потери не стоят того?

– Естественно, – сказал экс-игрок и тренер «Спартака».

«Никогда не перейду в «Спартак», это исключено». Так Медина говорил год назад