Тихонов о Медине в «Спартаке»: «Обычный футболист, не вижу, за счет чего он усилит команду. Какая разница, откуда он – не понимаю этого трансфера»
Андрей Тихонов считает, что трансфер Хесуса Медины не усилит «Спартак».
Напомним, ранее появилась информация, что полузащитник ЦСКА перейдет в «Спартак» за 6+1 млн евро.
– Если честно, не вижу, чтобы Медина мог усилить «Спартак». Какая разница, откуда он. Просто не вижу, за счет чего он усилит.
– То есть проблема в том, что парагваец не сильнее других игроков в атаке красно‑белых?
– Конечно. Не понимаю этого трансфера. Понял бы, если бы это был сильный игрок. Медина – обычный футболист.
– Возможные репутационные потери не стоят того?
– Естественно, – сказал экс-игрок и тренер «Спартака».
«Никогда не перейду в «Спартак», это исключено». Так Медина говорил год назад
Восторги же по поводу тренерского гения Федотова кажутся теперь слегка преувеличенными. С латиносами его привычная политика не прокатывает, их об коленку не согнешь, у них, понимаешь, тоже есть характер. Я сначала удивлялся ситуации с Карраскалем, а после Медины понял: Федотов пытается воспитывать своенравных южноамериканцев кондовыми советскими методами, а с ними это не работает. С людями по-людски надо))
У Федотова есть требования, о которых знают все: нужно всегда отрабатывать на поле и не филонить, потерял мяч - сразу прессингуй и пытайся его вернуть.
Тот же Карраскаль не выполнял их, после чего сел заслуженно на скамейку запасных.
Странно, конечно, что у латиносов Карраскаля и Медины «есть характер», а у Мойзеса, Мендеша и Роши, видимо, нет )
Да и конфликт у Медины с Федотовым, если все инсайдеры правы, был не за пределами поля, а чисто спортивные - Хесус не был доволен своей позицией на поле.
В чем тут «повод задуматься, всё ли в порядке в команде» ?
В любой команде есть игрок или игроки, которые недовольны своим временем на поле или позицией - яркий пример Сити, где в этом году у Пепа был конфликт с Кансело из-за которого второй ушел в аренду, но это же ничего не говорит об атмосфере в Сити )
Второй конфликт - это уже повод задуматься, всё ли в порядке в команде.
Я ни в коем случае не хочу принижать Федотова. Я рос вообще на Бескове, по сравнению с которым Федотов - плюшевый мишка. И все же после Медины есть ощущение, что что-то в датском королевстве начинает разлаживаться.
И не совсем понятно, о каком желаемом идет речь. О том, что Федотов не очень умеет ладить с людьми? Так это секрет Полишинеля, а не желаемое мною, мне на его отношения с игроками по большому счету пофиг, я за другую команду болею.
Есть медицинский факт: от Федотова уходит игрок основы, сильный игрок. И причина, похоже, в человеческих отношениях. Понятно, это не 100%, свечку никто не держал, но задуматься, почему у Федотова такая шляпа началась с латиносами, все-таки повод есть, кто бы из посетителей спортса за какую команду ни болел)