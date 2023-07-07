Тихонов о Медине в «Спартаке»: «Обычный футболист, не вижу, за счет чего он усилит команду. Какая разница, откуда он – не понимаю этого трансфера»

Теги Спартак ЦСКА Андрей Тихонов премьер-лига Россия возможные трансферы Матч ТВ Хесус Медина Футбол

Андрей Тихонов считает, что трансфер Хесуса Медины не усилит «Спартак».

Напомним, ранее появилась информация, что полузащитник ЦСКА перейдет в «Спартак» за 6+1 млн евро.

– Если честно, не вижу, чтобы Медина мог усилить «Спартак». Какая разница, откуда он. Просто не вижу, за счет чего он усилит.

– То есть проблема в том, что парагваец не сильнее других игроков в атаке красно‑белых?

– Конечно. Не понимаю этого трансфера. Понял бы, если бы это был сильный игрок. Медина – обычный футболист.

– Возможные репутационные потери не стоят того?

– Естественно, – сказал экс-игрок и тренер «Спартака».

«Никогда не перейду в «Спартак», это исключено». Так Медина говорил год назад

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19 комментариев

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dedushka
Уважаю Тихонова, но тут он, кажется. перегнул. Медина - один из системообразующих игроков ЦСКА, универсальный хав, к тому же с завидной статистикой - 11+8 в 40 матчах. Так что это будет реальное усиление, вне всяких сомнений.
Восторги же по поводу тренерского гения Федотова кажутся теперь слегка преувеличенными. С латиносами его привычная политика не прокатывает, их об коленку не согнешь, у них, понимаешь, тоже есть характер. Я сначала удивлялся ситуации с Карраскалем, а после Медины понял: Федотов пытается воспитывать своенравных южноамериканцев кондовыми советскими методами, а с ними это не работает. С людями по-людски надо))
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Кирилл
Ответ dedushka
Уважаю Тихонова, но тут он, кажется. перегнул. Медина - один из системообразующих игроков ЦСКА, универсальный хав, к тому же с завидной статистикой - 11+8 в 40 матчах. Так что это будет реальное усиление, вне всяких сомнений. Восторги же по поводу тренерского гения Федотова кажутся теперь слегка преувеличенными. С латиносами его привычная политика не прокатывает, их об коленку не согнешь, у них, понимаешь, тоже есть характер. Я сначала удивлялся ситуации с Карраскалем, а после Медины понял: Федотов пытается воспитывать своенравных южноамериканцев кондовыми советскими методами, а с ними это не работает. С людями по-людски надо))
При этом, «слегка преувеличенный тренерский гений» Федотов, как вы пишете, показал с ЦСКА лучший сезон за последние годы: второе место в чемпионате и победа в Кубке России.

У Федотова есть требования, о которых знают все: нужно всегда отрабатывать на поле и не филонить, потерял мяч - сразу прессингуй и пытайся его вернуть.
Тот же Карраскаль не выполнял их, после чего сел заслуженно на скамейку запасных.

Странно, конечно, что у латиносов Карраскаля и Медины «есть характер», а у Мойзеса, Мендеша и Роши, видимо, нет )
+8
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Spartakus1984
Ответ dedushka
Уважаю Тихонова, но тут он, кажется. перегнул. Медина - один из системообразующих игроков ЦСКА, универсальный хав, к тому же с завидной статистикой - 11+8 в 40 матчах. Так что это будет реальное усиление, вне всяких сомнений. Восторги же по поводу тренерского гения Федотова кажутся теперь слегка преувеличенными. С латиносами его привычная политика не прокатывает, их об коленку не согнешь, у них, понимаешь, тоже есть характер. Я сначала удивлялся ситуации с Карраскалем, а после Медины понял: Федотов пытается воспитывать своенравных южноамериканцев кондовыми советскими методами, а с ними это не работает. С людями по-людски надо))
Если бы это написал болельщик ЦСКА,то я бы задумался,а атк ты выдаешь желаемое за действительное,скорее всего.
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Алексей Иванов
Андрей Валерьевич, позвольте с вами не согласиться, на мой взгляд Медина усилит Спартак...хотя вам конечно виднее... время покажет...
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Konstantin Zorin
Андрей, при всём уважении, Медина будет покруче Хлусевича или Игнатова. В середине можно выставить например тройку Медина-Литвинов-Мартинс. У Медины отличный дальний удар и он может опорника играть. Универсальный парень.
+5
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Konstantin Zorin
Ответ Алексей Магоев
Не нужен от слова совсем, Андрей прав на все сто, на этой позиции есть в наличии игроки не хуже
Какие?
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Семён Семейкин
Ответ dedushka
Уважаю Тихонова, но тут он, кажется. перегнул. Медина - один из системообразующих игроков ЦСКА, универсальный хав, к тому же с завидной статистикой - 11+8 в 40 матчах. Так что это будет реальное усиление, вне всяких сомнений. Восторги же по поводу тренерского гения Федотова кажутся теперь слегка преувеличенными. С латиносами его привычная политика не прокатывает, их об коленку не согнешь, у них, понимаешь, тоже есть характер. Я сначала удивлялся ситуации с Карраскалем, а после Медины понял: Федотов пытается воспитывать своенравных южноамериканцев кондовыми советскими методами, а с ними это не работает. С людями по-людски надо))
Системообразующий он только у федотова
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apossym
Ответ Spartakus1984
Если бы это написал болельщик ЦСКА,то я бы задумался,а атк ты выдаешь желаемое за действительное,скорее всего.
Я, как болельщик ЦСКА, подпишусь. Сначала не купили Языджи, потом усадили на лавку Карраскаля. Теперь продаем Медину, который не нужен Федотову. Зато есть Зе и он будет играть. Может даже 3 гола за сезон забьёт. Второе место не заслуга Федотова, а слив концовки Спартаком и Ростовом.
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Кирилл
Ответ dedushka
Вы правы, результат красноречив. И в ситуации с Карраскалем, на первый взгляд, все было довольно однозначно. До демарша Медины. Второй конфликт - это уже повод задуматься, всё ли в порядке в команде. Я ни в коем случае не хочу принижать Федотова. Я рос вообще на Бескове, по сравнению с которым Федотов - плюшевый мишка. И все же после Медины есть ощущение, что что-то в датском королевстве начинает разлаживаться.
Не переживайте за атмосферу внутри ЦСКА - там все хорошо и спокойно, нечему «начинать разлаживаться» )

Да и конфликт у Медины с Федотовым, если все инсайдеры правы, был не за пределами поля, а чисто спортивные - Хесус не был доволен своей позицией на поле.

В чем тут «повод задуматься, всё ли в порядке в команде» ?
В любой команде есть игрок или игроки, которые недовольны своим временем на поле или позицией - яркий пример Сити, где в этом году у Пепа был конфликт с Кансело из-за которого второй ушел в аренду, но это же ничего не говорит об атмосфере в Сити )
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dedushka
Ответ Кирилл
При этом, «слегка преувеличенный тренерский гений» Федотов, как вы пишете, показал с ЦСКА лучший сезон за последние годы: второе место в чемпионате и победа в Кубке России. У Федотова есть требования, о которых знают все: нужно всегда отрабатывать на поле и не филонить, потерял мяч - сразу прессингуй и пытайся его вернуть. Тот же Карраскаль не выполнял их, после чего сел заслуженно на скамейку запасных. Странно, конечно, что у латиносов Карраскаля и Медины «есть характер», а у Мойзеса, Мендеша и Роши, видимо, нет )
Вы правы, результат красноречив. И в ситуации с Карраскалем, на первый взгляд, все было довольно однозначно. До демарша Медины.
Второй конфликт - это уже повод задуматься, всё ли в порядке в команде.
Я ни в коем случае не хочу принижать Федотова. Я рос вообще на Бескове, по сравнению с которым Федотов - плюшевый мишка. И все же после Медины есть ощущение, что что-то в датском королевстве начинает разлаживаться.
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dedushka
Ответ Spartakus1984
Если бы это написал болельщик ЦСКА,то я бы задумался,а атк ты выдаешь желаемое за действительное,скорее всего.
Уважаемый, я уже не в том возрасте, чтобы клубные пристрастия влияли на объективность оценок. Я спартаковец, но с Тихоновым не согласен.
И не совсем понятно, о каком желаемом идет речь. О том, что Федотов не очень умеет ладить с людьми? Так это секрет Полишинеля, а не желаемое мною, мне на его отношения с игроками по большому счету пофиг, я за другую команду болею.
Есть медицинский факт: от Федотова уходит игрок основы, сильный игрок. И причина, похоже, в человеческих отношениях. Понятно, это не 100%, свечку никто не держал, но задуматься, почему у Федотова такая шляпа началась с латиносами, все-таки повод есть, кто бы из посетителей спортса за какую команду ни болел)
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Slavnov
абаскаль там набирает под себя,не пойми кого,что бонгонда,что этот,не сильнее тех,что есть,а самое главное,сомневаюсь,что испанец до нового года доработает,а потом что?опять под тренера игроков покупать
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Красная стрела
В первый раз слышу . Из ЦСКА … раньше б был переход уровня из Барсы в Реал. Теперь же страсти поутихли в футболе конечно. А с фан айди, вообще буднично выглядит. Да и тема то не разгоняется. Нужно задуматься о уровне страсти в нашем футболе🤷‍♂️😁ругань конечно плохо. Но и безразличие…
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Валерий Береснев
Я,как болельщик Спартака,не согласен с Андреем Валерьевичем.Универсальный Медина крут и однозначно будет усилением
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Arti22
Тиш, ты чё бухал весь прошлый год?
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Konstantin Zorin
Кроме явных достоинств, нужно отметить, что Медина парагваец, как и Дуарте, которого взяли на перспективу. Но, он тяжело адаптируется. Поэтому, приглашение его соотечественника уже адаптированного к нашему футболу, мудрый ход.
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Алексей Магоев
Не нужен от слова совсем, Андрей прав на все сто, на этой позиции есть в наличии игроки не хуже
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