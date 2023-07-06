Мбаппе не требует от «ПСЖ» весь бонус за лояльность перед уходом и согласен на часть от него. Ее могут выплатить с денег от трансфера в «Реал»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

«Реал» работает над трансфером Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Как сообщает журналист Рамон Альварес де Мон, Флорентино Перес и сторона нападающего «ПСЖ» разработали совместную стратегию, которая позволит игроку перейти в «Реал» летом 2023 года. Поэтому ничего из того, что уже случилось в этом вопросе к нынешнему моменту, не удивило «Мадрид».

Учитывая все происходящие события, в «Реале» и лично у Переса растет оптимизм по поводу возможного перехода Мбаппе этим летом.

Килиан действительно хочет присоединиться к «Реалу». Он считает, что идеально впишется в нынешний состав. Сторона игрока признает, что допустила ошибку, продлив контракт с «ПСЖ» минувшим летом. 

Мбаппе готов получить от «ПСЖ» лишь часть бонуса за лояльность, он не будет настаивать на выплате всей суммы. «ПСЖ» рассматривает возможность выплаты части бонуса из денег, которые получит от «Мадрида» за трансфер нападающего.

Ранее сообщалось, что француз получит 40 млн евро, если будет игроком «ПСЖ» в конце июля. Это первая часть бонуса за лояльность.

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42 комментария

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Геннадий Тимченко
Ответ Ophiomorph
А чего ПСЖ ожидали, удержав его кучей денег, которую ни один футболист не получает и близко в Европе?
есть и по хитрее: пешеход, который перешёл в ПСЖ свободным агентом, взяв нехилый подписной бонус, провалил все игры плей-офф ЛЧ за ПСЖ, обещал (вместе с папой) перейти в Барсу "за символические деньги", но в итоге сбежал в Америку, но не стесняется до сих пор собирать с Барселоны "дань за счастье быть любимым клубом Лео"🤣
+46
-10
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Marcus-light
Мама Мбаппе отличная женщина и домохозяйка. Сына на ноги поставила и продолжает думать о внуках
+23
-3
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hiper26
Хитро*опая тортилла.
+15
-4
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znh
Такая себе лояльность! И рыбку съесть, и на верблюде покататься)
+5
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hedgehog111
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Ответ Геннадий Тимченко
есть и по хитрее: пешеход, который перешёл в ПСЖ свободным агентом, взяв нехилый подписной бонус, провалил все игры плей-офф ЛЧ за ПСЖ, обещал (вместе с папой) перейти в Барсу "за символические деньги", но в итоге сбежал в Америку, но не стесняется до сих пор собирать с Барселоны "дань за счастье быть любимым клубом Лео"🤣
))) полностью согласен с вами 👍👍👍
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Имя Фамилия
Ответ Геннадий Тимченко
есть и по хитрее: пешеход, который перешёл в ПСЖ свободным агентом, взяв нехилый подписной бонус, провалил все игры плей-офф ЛЧ за ПСЖ, обещал (вместе с папой) перейти в Барсу "за символические деньги", но в итоге сбежал в Америку, но не стесняется до сих пор собирать с Барселоны "дань за счастье быть любимым клубом Лео"🤣
Он ещё обещал в родной Ньюэлс вернуться и оправдывался, что не сделал этого ещё только из-за детей, у которых друзья в Каталонии) В итоге Париж, Майами, готов был даже в пустыню, но только не в Ньюэлс))
+4
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Данияр Жумабекович
Ответ Marcus-light
Мама Мбаппе отличная женщина и домохозяйка. Сына на ноги поставила и продолжает думать о внуках
да с таким баблом на 5 поколений вперёд можно обеспечить эту семейку
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Los Galácticos
Этому гению в ПСЖ который составлял выплату бонусов Мбаппе надо вручить премию Дарвина.
+6
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Ophiomorph
Ответ hiper26
Хитро*опая тортилла.
А чего ПСЖ ожидали, удержав его кучей денег, которую ни один футболист не получает и близко в Европе?
+6
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зак
Ответ Человек1991
Мбаблопе ) 50 лимонов хочет бонус от ПСЖ за то что уходит , 150 лимонов бонус от Реала за то что приходит , и 100 лимонов ЗП )
Если он будет класть покер в ворота бчк, то почему бы и нет))
+10
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БЕКБЕРГАН
Ответ Имя Фамилия
В мадридский санаторий надо переходить ближе к 30-и годам когда уже всего достиг и там уже полностью концентрироваться на гольфе и бургерах. ПСЖ метит на требл, скинули балласт, взяли авторитетного тренера, собрали лучшую линию обороны, пока реал выбрасывает сотни лямов на всяких Беллигнемов, Кавабанг и Тчумеми. Если перейдёт сейчас, то уже после первой травмы начнётся сага с возвращением в родной ПСЖ.
Ты Реал с барсой не путай. В барсу можно после 30 как Левандовский.
+2
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Геннадий Тимченко
Ответ Имя Фамилия
Он ещё обещал в родной Ньюэлс вернуться и оправдывался, что не сделал этого ещё только из-за детей, у которых друзья в Каталонии) В итоге Париж, Майами, готов был даже в пустыню, но только не в Ньюэлс))
а не там ли его магазин разгромили за торговлю накротой❓кстати, Мбаппе говорил, что многому научился у Месси, но в финансовых вопросах ему до Месси ещё очень далеко🤣
+2
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marton
бонус за лояльность от ПСЖ
подписной бонус от Мадрида
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avcgloronalduMU
и пиццу с’есть и не сесть ))
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Акира_1
Ответ Геннадий Чеботарев
а ты в курсе,что с Роном стало,когда он заикнулся о повышении з/п?
Мне интересно какие санкции может Реал наложить на Мбаппе, когда тот начнёт свои капризы очередные? Санкции при условии, что это самый дорогой трансфер в мире будет, т.е. им Реал буквально все на карту ставит. Только они ставят на очень жадного чела, который любого продаст за выгоды.
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Гур
Потому что Мбаппе не полностью лоялен ПСЖ, а частично 🤑
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Вадим flanec
Мбаппе слишком о себе возомнил. Бонус за лояльность, пусть теперь Реал платит.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Василий Леонов
Надеюсь, он провалится не хуже Азара
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Константин Симкин
Ответ AnMe
Ахахах Смешно, жаль только удалят
ничего страшного)
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Александр Лазарев
настанет ли тот день, хотя бы день, когда слухов этих не будет?
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Marcus-light
Ответ Данияр Жумабекович
да с таким баблом на 5 поколений вперёд можно обеспечить эту семейку
Именно, а ведь её муж - беженец из Африки. Понятна здесь заслуга Мбаппе, но вот у условного Бен-Арфа не было мамы рядом, и что вышло
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Игорь Климов
Ответ Футбол, хоккей итд
Каждому сыну, на нашей планете, по маме Мбаппе...
Я надеюсь, что ты потом понял, что здесь так неудачно пошутил.
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Вадим Слуцкий
Ответ Данияр Жумабекович
да с таким баблом на 5 поколений вперёд можно обеспечить эту семейку
На 55.
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Вадим Слуцкий
Скромность украшает человека.
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Василий Леонов
Надеюсь, он провалится не хуже Азара
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