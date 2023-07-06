«Реал» готов сделать крупное предложение о трансфере Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Журналист Хосеп Педрерол в эфире El Chiringuito TV сообщил, что «Реал» готов предложить 200 млн евро за нападающего.

Отмечается, что у президента «Реала» Флорентино Переса и Мбаппе уже была договоренность о переходе на правах свободного агента летом 2024 года. Однако письмо, направленное Килианом в «ПСЖ», и сигналы из французского клуба привели к тому, что переговоры о трансфере нападающего уже этим летом стали интенсивнее.

«Я могу эксклюзивно раскрыть план « ». Они дождутся момента, когда снова скажет «ПСЖ», что не продлит контракт. Они не будут вести переговоры с «ПСЖ». Когда мать Мбаппе подтвердит, что контракт не будет продлен, «Реал» возьмет на себя роль «спасителя».

На данный момент 200 млн евро уже готовы», – заявил Педрерол.

Газета As пишет, что 200 млн евро – это стартовая цена. Отмечается, что Мбаппе хочет перейти только в «Реал», и это может помочь «Мадриду» в переговорах. По мере приближения закрытия трансферного окна финансовые запросы «ПСЖ» могут снизиться.

Мбаппе получит 40 млн евро, если будет игроком «ПСЖ» в конце июля. Это первая часть бонуса за лояльность