«Реал» может заплатить 200 млн евро за Мбаппе. Деньги уже готовы (Хосеп Педрерол)
«Реал» готов сделать крупное предложение о трансфере Килиана Мбаппе из «ПСЖ».
Журналист Хосеп Педрерол в эфире El Chiringuito TV сообщил, что «Реал» готов предложить 200 млн евро за нападающего.
Отмечается, что у президента «Реала» Флорентино Переса и Мбаппе уже была договоренность о переходе на правах свободного агента летом 2024 года. Однако письмо, направленное Килианом в «ПСЖ», и сигналы из французского клуба привели к тому, что переговоры о трансфере нападающего уже этим летом стали интенсивнее.
«Я могу эксклюзивно раскрыть план «Реала». Они дождутся момента, когда Килиан Мбаппе снова скажет «ПСЖ», что не продлит контракт. Они не будут вести переговоры с «ПСЖ». Когда мать Мбаппе подтвердит, что контракт не будет продлен, «Реал» возьмет на себя роль «спасителя».
На данный момент 200 млн евро уже готовы», – заявил Педрерол.
Газета As пишет, что 200 млн евро – это стартовая цена. Отмечается, что Мбаппе хочет перейти только в «Реал», и это может помочь «Мадриду» в переговорах. По мере приближения закрытия трансферного окна финансовые запросы «ПСЖ» могут снизиться.
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