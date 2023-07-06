«Реал» может заплатить 200 млн евро за Мбаппе. Деньги уже готовы (Хосеп Педрерол)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

«Реал» готов сделать крупное предложение о трансфере Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Журналист Хосеп Педрерол в эфире El Chiringuito TV сообщил, что «Реал» готов предложить 200 млн евро за нападающего.

Отмечается, что у президента «Реала» Флорентино Переса и Мбаппе уже была договоренность о переходе на правах свободного агента летом 2024 года. Однако письмо, направленное Килианом в «ПСЖ», и сигналы из французского клуба привели к тому, что переговоры о трансфере нападающего уже этим летом стали интенсивнее.

«Я могу эксклюзивно раскрыть план «Реала». Они дождутся момента, когда Килиан Мбаппе снова скажет «ПСЖ», что не продлит контракт. Они не будут вести переговоры с «ПСЖ». Когда мать Мбаппе подтвердит, что контракт не будет продлен, «Реал» возьмет на себя роль «спасителя».

На данный момент 200 млн евро уже готовы», – заявил Педрерол.

Газета As пишет, что 200 млн евро – это стартовая цена. Отмечается, что Мбаппе хочет перейти только в «Реал», и это может помочь «Мадриду» в переговорах. По мере приближения закрытия трансферного окна финансовые запросы «ПСЖ» могут снизиться.

Мбаппе получит 40 млн евро, если будет игроком «ПСЖ» в конце июля. Это первая часть бонуса за лояльность

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103 комментария

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Homelender_666
Кто бы сомневался. Новость только вышла, а наша ригоборка уже тут)
+66
-11
+55
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JENNINGS
Охренеть сумма, конечно, за год-то контракта. Но с другой стороны, топовый, даже элитный нападающий нужен «Реалу» здесь и сейчас!
+29
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Тихон Кб
Ответ Тахир Хусаинов
Комментарий удален модератором
а что он не так тут сказал? Год назад все сливочные глоры с таким пафосом верещали, что Мбаппе клубу нафиг не сдался
+29
-11
+18
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Footballeur
Похоже этот сериал нас будет преследовать (за..вать) до конца трансферного окна.
+20
-3
+17
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Аморалинни
Ответ Homelender_666
Кто бы сомневался. Новость только вышла, а наша ригоборка уже тут)
Риго работник спорца, это его работа
Так что не стоит удивляться
+18
-3
+15
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Kaka_GOAT
Ответ rigobersong
Как Перес мог в обход правил фифа договориться с игроком о переходе?:) Почему прокуратура не проверяет тамперинг?:) Очередное покрывательство переса от коррумпированных чиновников!:)
🧯🧯🧯
+13
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David Aprasidze
А Барса готова платить зарплату Месси еще 2 года
+23
-14
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wshnmn
Ответ Homelender_666
Кто бы сомневался. Новость только вышла, а наша ригоборка уже тут)
а что ещё ему остается в его никчемной жизни?)) лучшие игроки поколения переходят в Реал, а фк шапито тем временем не смогли подписать бесплатного Хасбика ))
+7
0
+7
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Константин Симкин
Ответ rigobersong
Мы не зовем дважды!:))🤣🤣🤣 Мы не будем платить!:))🤣🤣🤣
это жизненная сущность Реала и его никчемных фанатиков
+13
-6
+7
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Постой...Я тебя знаю!
Уже представляю, как 200 млн растолкали по клетчатым баулам)
+6
0
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Kuryanin
Ответ Постой...Я тебя знаю!
Уже представляю, как 200 млн растолкали по клетчатым баулам)
В Газель Пригожина затолкали.
+6
0
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Kaka_GOAT
Ответ Homelender_666
Кто бы сомневался. Новость только вышла, а наша ригоборка уже тут)
барселона купить всяких никаму неинтересных ветеранов типо Гюндогана и Мартинеса ,глорам барселоны остаётся только завидовать Белингему ,Арда Гюлеру и вероятному Мбаппе.
Эти бессмысленные и смешные хейты результат большого страха
+16
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wshnmn
Ответ Аморалинни
Риго работник спорца, это его работа Так что не стоит удивляться
так точно, комментарии в его адрес он оперативно подчищает ))
+4
0
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Иван Колгашкин
Миллионы новостей про Мбаппе и Реал, а в итоге Мбаппе продлил контракт с ПСЖ.
+4
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Сергей Максимюк
Ответ Тихон Кб
а что он не так тут сказал? Год назад все сливочные глоры с таким пафосом верещали, что Мбаппе клубу нафиг не сдался
приходится скатываться на это, когда твой любимый клуб вынужден скатываться на 1000 рычаг, чтобы подписать Ориоля Ромеу:)
+4
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Борис Энгельгардт
Ответ JENNINGS
Охренеть сумма, конечно, за год-то контракта. Но с другой стороны, топовый, даже элитный нападающий нужен «Реалу» здесь и сейчас!
где он будет играть, так никто и не сказал
слева Вини, остальные роли в атаке ему не нравятся
+2
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Азамат Раемов
Педрерол та еще желтуха. Он уверял еще при первой саге что Мбаппе игрок Реала это лишь вопрос времени а в итоге обосрался. Та же хрень и сейчас.
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JENNINGS
Ответ Борис Энгельгардт
где он будет играть, так никто и не сказал слева Вини, остальные роли в атаке ему не нравятся
Если перейдёт, скорее всего, в центре (как, кстати, в «ПСЖ» нередко). Позиция левого вингера - за Вини
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Рулон Обоев
Ответ Тихон Кб
а что он не так тут сказал? Год назад все сливочные глоры с таким пафосом верещали, что Мбаппе клубу нафиг не сдался
прямо сейчас вещаем то же самое.
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Вадим flanec
Мбаппе с возу, ПСЖ легче.
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Мукунку хороший
Ответ Footballeur
Похоже этот сериал нас будет преследовать (за..вать) до конца трансферного окна.
завоёвывать.?))
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Alexander Baresi
Димка Маликов из Озона в телеке меньше мелькает, чем Мбаппе и Ко здесь
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Темир Кушу
И еще ведро клубники. Тик такер в деле
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JENNINGS
Ответ Люблю спортс
Я не могу понять, что все в этого Мбаппе вцепились? Ему скоро уже 25 стукнет. При этом руководство «Реала» его не будет на левый фланг ставить, как они сами сказали. Лучше эти 200-250 млн отдать Сити за Холанна, который настоящий ЦН, и который «Реалу» нужнее. Я думаю они продут его за такие деньги. Причём Эрлинг свою состоятельность показала в двух лигах, а вот покажет ли это Килиан? Не будет 2.0 как Азар? Ещё он моложе него на два года.
Потому что сейчас очень тяжело найти топового, элитного форварда. Да, Мбаппе - не чистая «девятка», но «Реал» берёт Мбаппе именно на эту позицию взамен Бензема. Кто, если не Килиан? Из более-менее вариантов, достойных к рассмотрению, выделяются только Осимхен и Коло Муани. Нужен именно топ на дистанцию с запасом минимум на 5-7 лет
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Moe Joe
через пару часов выйдет другая новость
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