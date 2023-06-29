«ПСЖ» может предложить Мбаппе контракт на 2-3 года с обещанием продать его «Реалу» в 2024-м. Завтра мать форварда встретится с Аль-Хелайфи

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Нассер Аль-Хелайфи агенты Килиан Мбаппе Файза Ламари Футбол

Представители Килиана Мбаппе и «ПСЖ» завтра проведут встречу.

Как сообщает Marca, стороны обсудят варианты развития текущей ситуации и выхода из тупикового положения. Интересы форварда будет представлять, помимо прочих, его мать и агент Файза Ламари, клуба – президент Нассер Аль-Хелайфи.

Если они договорятся об уходе Мбаппе этим летом, «Реал» может предпринять попытку приобрести игрока – при условии, что запросы парижан будут соответствовать рыночным реалиям.

Отмечается, что «ПСЖ», вероятно, предложит нападающему продлить контракт на 2-3 года с обещанием продать его в «Реал» в 2024 году.

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33 комментария

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Korney
так Реал уже сказал,что если в следующем году,то только свободным возьмут,смысл им ждать год и снова платить 200лямов?!
+16
-3
+13
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The Best
А зачем тогда ПСЖ предлагает контракт на 2-3 года?)
Ну бред же
+12
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+11
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Jim Beam
🤣
+4
-1
+3
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blaugrano
Трудно объяснить, почему шейхи, которые могут себе позволить практически любого игрока, так унижаются перед Мбаппе.
Они изначально поставили себя в идиотское положение, когда продлили с ним контракт всего на 2 года, после того, как Мбаппе устроил публичный демарш и открыто пользовался слухами о Реале.
На что они рассчитывали? Что он после всего сам попросит о продлении?
+3
0
+3
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Даниил Кораблёв
Вспоминается анекдот:
" - Саша, ты каблук!
- моя жена говорит что ты не прав"))
+2
-1
+1
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Амин Чич
Ответ нелюбитель футбола
Если семейка опять что-нибудь замутит, даже самое безобидное, Перес откажется от приобретения его вообще... Мбаппешки должны это понимать .
Вот именно они понимают, что он может и в седьмой раз окончательно отказать )))
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Илнур Кара
Ответ Геннадий Чеботарев
примерно так они развели ее в прошлом году,но сейчас у шейхов нет вариантов. и ПСЖ будут рады 120 лимонам,которые даст перец в этом году. а если нет,то они потеряют за год 150 лимонов и в итоге ни чего не получат.
За год они потеряют 250 . Зарплата , бонус лояльности плюс с трансфера ничего не получат за свободного агента
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Xxx zzz
Ответ oka79410
Пересу приходится унижаться перед этим любителем трансов после позора в ЛЧ от Мансити. В прошлом году чудо спасло Реал от разгрома. Мощных альтернатив Бензема сейчас нет.
😆😆😆мне всегда смешно как вы придумываете что Перес унижается,так еще и позор в лч((
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Илнур Кара
Ответ Sardar Zhoroev
Нельзя просто взять и купить уже? Ну предложите нормальную сумму, все равно нужен топ нападающий.
Ну ты бы купил Феррари или год потерпел и забрал бесплатно?
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Алексей Берещенко
Ответ The Best
А зачем тогда ПСЖ предлагает контракт на 2-3 года?) Ну бред же
Чтобы потом продать подороже, а не потерять свободным агентом или отдать сейчас со скидкой
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Мишка Синайский
бредовые предложения быть не может 😂
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нелюбитель футбола
Если семейка опять что-нибудь замутит, даже самое безобидное, Перес откажется от приобретения его вообще... Мбаппешки должны это понимать .
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Рома Каиш
omfg xD
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Амин Чич
Шейхи на переговоры придут с французскими полицейскими, что бы наверняка
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Руслан Узденов
Видимо, полагают, что продлив контракт, они летом получат гораздо больше, чем сейчас, но: им нужно выплачивать бонус за лояльность - 60 млн. Скорее, они хотят избежать имиджевых потерь - мол, бесплатно отпустили суперзвезду в таком молодом возрасте.
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hiper26
Мбаппе нужно бежать через Беларусь.
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FNT
Самый тупой сериал. Все в руках Мбаппе: он или продлевает контракт, или нет. Продать его против воли нельзя, сажать на лавку на год его тоже вряд ли будут.

Я вот вообще совсем не удивлюсь, если завтра товарищ продлится до 27 года с повышением зп.
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S1rAlex
Лол, мамку к директору вызвали
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Геннадий Чеботарев
примерно так они развели ее в прошлом году,но сейчас у шейхов нет вариантов. и ПСЖ будут рады 120 лимонам,которые даст перец в этом году. а если нет,то они потеряют за год 150 лимонов и в итоге ни чего не получат.
+1
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LinkLin
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