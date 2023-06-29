«ПСЖ» может предложить Мбаппе контракт на 2-3 года с обещанием продать его «Реалу» в 2024-м. Завтра мать форварда встретится с Аль-Хелайфи
Представители Килиана Мбаппе и «ПСЖ» завтра проведут встречу.
Как сообщает Marca, стороны обсудят варианты развития текущей ситуации и выхода из тупикового положения. Интересы форварда будет представлять, помимо прочих, его мать и агент Файза Ламари, клуба – президент Нассер Аль-Хелайфи.
Если они договорятся об уходе Мбаппе этим летом, «Реал» может предпринять попытку приобрести игрока – при условии, что запросы парижан будут соответствовать рыночным реалиям.
Отмечается, что «ПСЖ», вероятно, предложит нападающему продлить контракт на 2-3 года с обещанием продать его в «Реал» в 2024 году.
Ну бред же
Они изначально поставили себя в идиотское положение, когда продлили с ним контракт всего на 2 года, после того, как Мбаппе устроил публичный демарш и открыто пользовался слухами о Реале.
На что они рассчитывали? Что он после всего сам попросит о продлении?
" - Саша, ты каблук!
- моя жена говорит что ты не прав"))
Я вот вообще совсем не удивлюсь, если завтра товарищ продлится до 27 года с повышением зп.