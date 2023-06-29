«ПСЖ» может предложить Мбаппе контракт на 2-3 года с обещанием продать его «Реалу» в 2024-м. Завтра мать форварда встретится с Аль-Хелайфи

Представители Килиана Мбаппе и «ПСЖ» завтра проведут встречу.

Как сообщает Marca, стороны обсудят варианты развития текущей ситуации и выхода из тупикового положения. Интересы форварда будет представлять, помимо прочих, его мать и агент Файза Ламари, клуба – президент .

Если они договорятся об уходе этим летом, « » может предпринять попытку приобрести игрока – при условии, что запросы парижан будут соответствовать рыночным реалиям.

Отмечается, что « », вероятно, предложит нападающему продлить контракт на 2-3 года с обещанием продать его в «Реал» в 2024 году.