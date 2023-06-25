Семак о реформах РПЛ: «Для чего? Чтобы нарушить несуществующую монополию – не соглашусь. Кубковая система на выбывание не подходит для футбола»

Сергей Семак высказался о реформах в российском футболе.

– Ваша принципиальная позиция по расширению или изменению формата турнира? Скажем, 12 участников и четыре круга? Плей-офф для восьмерки лучших?.. Или лучшее – враг хорошего, а стабильность – главный признак мастерства?

– Прежде чем менять формат турнира, нужно четко понять: для чего мы хотим это сделать? Если для того, чтобы нарушить несуществующую монополию, – не соглашусь. Почему? Практически все сильнейшие лиги мира играют в традиционном формате, и интерес к футболу нигде не падает.

Что касается количества команд, здесь нужно отталкиваться от календаря. В России мы просто по времени не можем играть столько же, сколько играют в других чемпионатах, где большее количество клубов. Так что 16-18 команд – оптимальный вариант на данном этапе.

Что касается аспектов, связанных с плей-офф, здесь тоже нужно определенное понимание. Если это будет выгодно клубам, если привлечет больше болельщиков – идея имеет право на жизнь. Если нет – мне кажется, регионы заслужили, чтобы к ним приезжали лидеры нашего футбола: «Зенит», « », . Болельщики на них ходят, их любят, за ними следят.

– Если говорить о классическом плей-офф, то есть об играх на вылет – такая система справедлива при определении чемпиона?

– Кубковая система на выбывание, считаю, для футбола не подходит. Да, есть формула на манер бельгийского чемпионата, которую образно тоже можно назвать «плей-офф». Там на решающем этапе команды делятся на группы с учетом набранных ранее очков и играют дополнительный раунд.

Где-то это приживается, но мы видим, что в большинстве стран этой системы нет. В том числе у лидеров мирового футбола, – сказал главный тренер « ».