Семак о реформах РПЛ: «Для чего? Чтобы нарушить несуществующую монополию – не соглашусь. Кубковая система на выбывание не подходит для футбола»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия календарь Футбол

Сергей Семак высказался о реформах в российском футболе.

– Ваша принципиальная позиция по расширению РПЛ или изменению формата турнира? Скажем, 12 участников и четыре круга? Плей-офф для восьмерки лучших?.. Или лучшее – враг хорошего, а стабильность – главный признак мастерства?

– Прежде чем менять формат турнира, нужно четко понять: для чего мы хотим это сделать? Если для того, чтобы нарушить несуществующую монополию, – не соглашусь. Почему? Практически все сильнейшие лиги мира играют в традиционном формате, и интерес к футболу нигде не падает.

 Что касается количества команд, здесь нужно отталкиваться от календаря. В России мы просто по времени не можем играть столько же, сколько играют в других чемпионатах, где большее количество клубов. Так что 16-18 команд – оптимальный вариант на данном этапе.

Что касается аспектов, связанных с плей-офф, здесь тоже нужно определенное понимание. Если это будет выгодно клубам, если привлечет больше болельщиков – идея имеет право на жизнь. Если нет – мне кажется, регионы заслужили, чтобы к ним приезжали лидеры нашего футбола: «Зенит», «Спартак», ЦСКА. Болельщики на них ходят, их любят, за ними следят.

– Если говорить о классическом плей-офф, то есть об играх на вылет – такая система справедлива при определении чемпиона?

– Кубковая система на выбывание, считаю, для футбола не подходит. Да, есть формула на манер бельгийского чемпионата, которую образно тоже можно назвать «плей-офф». Там на решающем этапе команды делятся на группы с учетом набранных ранее очков и играют дополнительный раунд.

Где-то это приживается, но мы видим, что в большинстве стран этой системы нет. В том числе у лидеров мирового футбола, – сказал главный тренер «Зенита». 

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5 комментариев

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Филипп Петров
Я тоже не уверен, насколько приживутся глобальные реформы к РПЛ. И могу понять как и сторонников, так и противников изменений. Но как можно в нынешних условиях сравнивать по формату российский чемпионат с топовыми? Это же вообще разные вселенные.
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Shadow1882
Несуществующую
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Король Крусибла
Солидарен с Богданычем. Кубок изуродовали, смотреть это запутанное "зрелище", где две команды по десять раз встречаются в рамках одного турнира, нет никакого желания. Давайте еще изобретать велосипед с РПЛ. В некоторых случаях лучше не трогать традиции.
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