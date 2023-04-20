Семак о возможной реформе РПЛ: «Это вопрос тех, кто с негативом относится к «Зениту». Терпеть надо с любовью. Италию или Испанию смотреть интересно, хотя какой там отрыв?»

Сергей Семак заявил о предубеждении к «Зениту» в ответ на вопрос о реформе формата РПЛ.

– Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в лиге может появиться плей-офф или третий круг с группами. Как вы относитесь к этой идее?

– Такой вопрос – журналистский и тех людей, которые относятся с предубеждением к нашему клубу. К этому я отношусь одной фразой: терпеть надо с любовью.

У всех свои мысли на этот счет, но почему-то чемпионаты Италии или Испании смотреть интересно. Хотя какой там отрыв? («Барселона» опережает «Реал» на 11 очков, «Наполи» впереди «Лацио» на 14 – Sports.ru). Можно посмотреть и другие чемпионаты, где клубы идут с большим отрывом, но никто не задается вопросом, а интересен ли их чемпионат.

Это вопросы тех людей, которые с негативом или с предубеждением относятся к нашей команде. Нашим болельщикам, думаю, нравится наша игра. Огромного разрыва нет. Если говорить о какой-то реорганизации, то это точно не наша работа, – заявил тренер « ».

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