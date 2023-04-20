Семак о возможной реформе РПЛ: «Это вопрос тех, кто с негативом относится к «Зениту». Терпеть надо с любовью. Италию или Испанию смотреть интересно, хотя какой там отрыв?»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия календарь Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Семак заявил о предубеждении к «Зениту» в ответ на вопрос о реформе формата РПЛ.

– Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в лиге может появиться плей-офф или третий круг с группами. Как вы относитесь к этой идее?

– Такой вопрос – журналистский и тех людей, которые относятся с предубеждением к нашему клубу. К этому я отношусь одной фразой: терпеть надо с любовью.

У всех свои мысли на этот счет, но почему-то чемпионаты Италии или Испании смотреть интересно. Хотя какой там отрыв? («Барселона» опережает «Реал» на 11 очков, «Наполи» впереди «Лацио» на 14 – Sports.ru). Можно посмотреть и другие чемпионаты, где клубы идут с большим отрывом, но никто не задается вопросом, а интересен ли их чемпионат.

Это вопросы тех людей, которые с негативом или с предубеждением относятся к нашей команде. Нашим болельщикам, думаю, нравится наша игра. Огромного разрыва нет. Если говорить о какой-то реорганизации, то это точно не наша работа, – заявил тренер «Зенита».

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23 комментария

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schwein
Такое ощущение, что Семак отвечает не на тот вопрос, который написан перед ответом. Как будто чего-то не хватает
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schwein
Ответ schwein
Такое ощущение, что Семак отвечает не на тот вопрос, который написан перед ответом. Как будто чего-то не хватает
Ну конечно. Спортс почему то потерял часть вопроса:
"Вчера президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в чемпионате России возможно введение плей-офф или третьего круга с разделением на группы. Как считаете, это хорошая новинка для нашего чемпионата? Она возродит интригу в нем? Вам бы хотелось поиграть в плей-офф?"
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Spitamen Gonzales
Ответ Лимит Лимитович
Ты скорости игры и технику видел в тех чемпионатах, Сергей Богнадович? После паузы в 2022м уже и подзабыл, как возят Зенит регулярно в ЛЧ
Не помню - значит не было !!!! ))
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Дмитрий9779
Ответ Лимит Лимитович
Ты скорости игры и технику видел в тех чемпионатах, Сергей Богнадович? После паузы в 2022м уже и подзабыл, как возят Зенит регулярно в ЛЧ
От того что будет плей-офф или что-то ещё скоростей и техники не прибавится в РПЛ,и да, следи за своим недоразумением отлетающим в квалификациях с разгромом или вообще непорадабщим в ЕК,вот кого действительно возят по газону.
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А.Э.РАСИМ
Там игра есть.Здесь игры нет.
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Denis Akhmarov
Давайте еще сделайте как в мини-футболе (напомню что там в плейофф выходят 8 команд из 10), чтобы смысла напрягаться весь сезон вообще не было
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Сергей Стес
нравится, не нравится – терпи, моя красавица.. 🤣🤣🤣
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Назар Игорь
Есть предложение ввести систему с гандикапом. Перед началом чемпионата отобрать у Зенита 8 - 10 очков, возможно тогда у московских клубов появится призрачный шанс.
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SMART789
Ответ А.Э.РАСИМ
Там игра есть.Здесь игры нет.
Ну там формат такой же как здесь, значит причина не в формате розыгрыша
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schwein
Ответ Denis Akhmarov
Реформа РПЛ должна предполагать потолок доходов от региональных бюджетов и госкомпаний
А чем обоснован потолок доходов от госкомпаний кроме желания лишить Зенит финансирования?
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Дмитрий9779
Как изменение формата изменит игру в РПЛ?Гладкий чемпионат оптимален,а все эти плей-офф и прочие группы это все а пользу "бедных".Три круга это вообще бред.
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Назар Игорь
Кубок уже испоганили, теперь берутся за чемпионат. От бесконечных реорганизаций уровень российского футбола не повысится.
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snork
Будешь терпеть с любовью будешь всю жизнь терпилой, если терпеть, то со злостью.
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Матвей Медведев
плей-офф – это попытка сгенерировать важные игры. Спартак – брага, зенит – Брюгге это важные игры. теперь их нет. а дрочка Спартака с Уралом или зенита с крыльями в гладком чемпионате – рядовые события. плей офф дело хорошее
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fil_spb
Ответ Лимит Лимитович
Ты скорости игры и технику видел в тех чемпионатах, Сергей Богнадович? После паузы в 2022м уже и подзабыл, как возят Зенит регулярно в ЛЧ
Что за бред? Как это вообще связано с обсуждаемым вопросом? Из-за ПО техника и скорость каким-то магическим образом изменятся? Я уж не говорю что никакого "возят Зенит в ЛЧ" нет. Был один провальный ковидный сезон, перед которым у Зенита отдых между сезонами продолжался аж 7 дней и был чуть не самый насыщенный календарь в мире на тот момент
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Otto Kretschmer
Ответ Spartakus1984
АХахх Семак и весь зенит напряглись.Как я еще вчера писал,что если сделают лигу с делением на группы,плейоф потом,то зенит может перестать становиться чемпионом.
вы то что напряглись, спаркака группа будет в ФНЛ.
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