Семак об одном Кубке России за 5 лет в «Зените»: «У «Реала» 1 финал за 10 лет. Для любого большого клуба на 1-м месте чемпионат»

Сергей Семак объяснил, почему у «Зенита» 1 победа в Фонбет Кубке России за 5 лет при нем.

«А как вы думаете, сколько раз мадридский « » доходил до финалов национального кубка? Кажется, достаточно часто? На самом деле – один раз за последние 10 лет (до нынешнего сезона последний финал был в 2014 году – прим. Sports.ru).

Для любого большого клуба на первом месте всегда стоит чемпионат. А Кубок по разным причинам всегда второстепенен. Особенно когда играешь в еврокубках, приходится делать большую ротацию.

Плюс игры в Кубке России – отличный шанс для наших соперников. Победи нас, и сезон можно назвать успешным. Поэтому уровень мотивации, сопротивления невероятный.

Базовая вероятность проиграть в конкретном матче выше всегда. В чемпионате невозможно выиграть десять игр подряд, что уж говорить о Кубке. Факт случайности гораздо выше», – отметил главный тренер « ».

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