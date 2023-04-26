Семак об одном Кубке России за 5 лет в «Зените»: «У «Реала» 1 финал за 10 лет. Для любого большого клуба на 1-м месте чемпионат»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Футбол

Сергей Семак объяснил, почему у «Зенита» 1 победа в Фонбет Кубке России за 5 лет при нем.

«А как вы думаете, сколько раз мадридский «Реал» доходил до финалов национального кубка? Кажется, достаточно часто? На самом деле – один раз за последние 10 лет (до нынешнего сезона последний финал был в 2014 году – прим. Sports.ru).

Для любого большого клуба на первом месте всегда стоит чемпионат. А Кубок по разным причинам всегда второстепенен. Особенно когда играешь в еврокубках, приходится делать большую ротацию.

Плюс игры в Кубке России – отличный шанс для наших соперников. Победи нас, и сезон можно назвать успешным. Поэтому уровень мотивации, сопротивления невероятный.

Базовая вероятность проиграть в конкретном матче выше всегда. В чемпионате невозможно выиграть десять игр подряд, что уж говорить о Кубке. Факт случайности гораздо выше», – отметил главный тренер «Зенита».

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20 комментариев

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SMART789
Ответ Artem Piatkov
Еврокубки на 1-м месте, поэтому у Реала 5 ЛЧ за 8 лет А Кубок... Он объективно на третьих ролях и то Реал сделал на него ставку, потому что Чемпионат проиграли П. С.: Великие/Сильные клубы должны бороться за все трофеи (как Реал и МС сейчас), а не как Арсен0ль слить ЛЕ и Кубок ради одного турнира, и тот проиграют Помнится спартак так слил все кубковые турниры АЕКу и СКА Хабаровскую уже на старте сезона (ради Чемпионства) Чемпионат то они выиграли, но в 21 веке от этого более великими не стали, всё такое же позорище
Ну и как это противоречит сказанному? Кубок в любой стране мира это турнир третьего сорта, такой утешительный приз который намного ниже любого другого трофея котируется
+16
0
+16
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Artem Piatkov
Еврокубки на 1-м месте, поэтому у Реала 5 ЛЧ за 8 лет

А Кубок... Он объективно на третьих ролях и то Реал сделал на него ставку, потому что Чемпионат проиграли

П. С.: Великие/Сильные клубы должны бороться за все трофеи (как Реал и МС сейчас), а не как Арсен0ль слить ЛЕ и Кубок ради одного турнира, и тот проиграют

Помнится спартак так слил все кубковые турниры АЕКу и СКА Хабаровскую уже на старте сезона (ради Чемпионства)
Чемпионат то они выиграли, но в 21 веке от этого более великими не стали, всё такое же позорище
+23
-11
+12
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Nogoi89
За кубок ещё предъяаляют Семаку)) Плохой Семак тренер. Ну, ок, как скажете. Пусть и дальше тренирует Зенит и клепает нам чемпионства.
+14
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+11
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SMART789
На Сергея Семака набрасываются просто с животной ненавистью что бы он ни сказал под каждым выложенным куском интервью

Все объяснимо это тренер который строит команды выигрывающие титулы
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+5
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Artem Piatkov
У Спартака Кубок Матч-Премьер на первом месте :))

Поэтому 3 титула за 4 года )
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Голубой лев
Ответ SMART789
На Сергея Семака набрасываются просто с животной ненавистью что бы он ни сказал под каждым выложенным куском интервью Все объяснимо это тренер который строит команды выигрывающие титулы
Так это и хорошо. Поржем над гадюкинцами. ))
Они и так уже как хохлы, все вокруг виноваты кроме них.
И с судейками поработали, и сми все на них дрочат, и экспертов натащили с пыльными знаменами... Но не выходит каменный цветок. :)))
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Голубой лев
Ответ Artem Piatkov
У Спартака Кубок Матч-Премьер на первом месте :)) Поэтому 3 титула за 4 года )
Они так гордились первым местом в группе КР, что даже неудобно спрашивать, что с лицом. Бгг :)
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vendigo
Ответ SMART789
На Сергея Семака набрасываются просто с животной ненавистью что бы он ни сказал под каждым выложенным куском интервью Все объяснимо это тренер который строит команды выигрывающие титулы
не их, вот и бесятся
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Artem Ka
Ответ Artem Piatkov
Еврокубки на 1-м месте, поэтому у Реала 5 ЛЧ за 8 лет А Кубок... Он объективно на третьих ролях и то Реал сделал на него ставку, потому что Чемпионат проиграли П. С.: Великие/Сильные клубы должны бороться за все трофеи (как Реал и МС сейчас), а не как Арсен0ль слить ЛЕ и Кубок ради одного турнира, и тот проиграют Помнится спартак так слил все кубковые турниры АЕКу и СКА Хабаровскую уже на старте сезона (ради Чемпионства) Чемпионат то они выиграли, но в 21 веке от этого более великими не стали, всё такое же позорище
Реал за Ла Лигу полгода не борется уже, если что)
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Artem Piatkov
Ответ Голубой лев
Они так гордились первым местом в группе КР, что даже неудобно спрашивать, что с лицом. Бгг :)
Акрону слить, что может быть хуже?
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Иван Новиков
Если кратко, гений назвал кубок говночашкой.
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hulk&boloto
Гвардиола это наш Семак, рвёт всех без напряга)
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TheSportNik
Но нынешняя схема кубка России исключает элемент случайности для клубов РПЛ, то есть занимай 1-2 места в группе, где у тебя 6 игр и иди по пути РПЛ, где 2 матча, как в лиге чемпионов, тоже все честно, но даже здесь проиграв , клуб РПЛ может пройти по пути регионов до финала уже по старой схеме, где уже есть элемент случайности.
Просто Зенит по свой бестолковости завалил турнир групповой, что он делал кстати всегда и в лиге чемпионов, занял 3 место и уже в пути регионов нарвался на случайность с Динамо. Кстати матч был от ножа, что достойно финала кубка , а ведь в прошлые годы были финалы смешные, типа Тосно-Авангард, а большинство клубов РПЛ играли первые матчи фактически дублем, так поступал кстати ЦСКА и вылетал от Авангарда или Тюмени.
А сейчас ЦСКА бился основой в решающих матчах с Краснодаром и Крыльями, с трудом их проходя именно в 2 матчах, а был бы один матч например в Краснодаре, то вылетел и это было бы несправедливо
Думается Зенит против этой системы, так как они не умеют играть, когда противник настроен серьезно, как в лиге чемпионов, элементарно бояться их, заичья психология нападает на них и это видно по поведению их болельщиков, которые ноют, мол надо оставить старую систему розыгрыша, хотя болельщикам других клубов она очень нравится.
Действительно почти все матчи яркие и интересные получаются.
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hulk&boloto
Опять все газ... сыны Семака в комментариях...
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Вратарь Бага
Из твоего Зенит такой же Реал, как из Дзюбы Лукаку)
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трахтенберг месть коней
Ответ SMART789
На Сергея Семака набрасываются просто с животной ненавистью что бы он ни сказал под каждым выложенным куском интервью Все объяснимо это тренер который строит команды выигрывающие титулы
команды? не подскажешь, что Семак где выиграл помимо зенита?
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