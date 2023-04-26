Семак об одном Кубке России за 5 лет в «Зените»: «У «Реала» 1 финал за 10 лет. Для любого большого клуба на 1-м месте чемпионат»
Сергей Семак объяснил, почему у «Зенита» 1 победа в Фонбет Кубке России за 5 лет при нем.
«А как вы думаете, сколько раз мадридский «Реал» доходил до финалов национального кубка? Кажется, достаточно часто? На самом деле – один раз за последние 10 лет (до нынешнего сезона последний финал был в 2014 году – прим. Sports.ru).
Для любого большого клуба на первом месте всегда стоит чемпионат. А Кубок по разным причинам всегда второстепенен. Особенно когда играешь в еврокубках, приходится делать большую ротацию.
Плюс игры в Кубке России – отличный шанс для наших соперников. Победи нас, и сезон можно назвать успешным. Поэтому уровень мотивации, сопротивления невероятный.
Базовая вероятность проиграть в конкретном матче выше всегда. В чемпионате невозможно выиграть десять игр подряд, что уж говорить о Кубке. Факт случайности гораздо выше», – отметил главный тренер «Зенита».
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А Кубок... Он объективно на третьих ролях и то Реал сделал на него ставку, потому что Чемпионат проиграли
П. С.: Великие/Сильные клубы должны бороться за все трофеи (как Реал и МС сейчас), а не как Арсен0ль слить ЛЕ и Кубок ради одного турнира, и тот проиграют
Помнится спартак так слил все кубковые турниры АЕКу и СКА Хабаровскую уже на старте сезона (ради Чемпионства)
Чемпионат то они выиграли, но в 21 веке от этого более великими не стали, всё такое же позорище
Все объяснимо это тренер который строит команды выигрывающие титулы
Поэтому 3 титула за 4 года )
Они и так уже как хохлы, все вокруг виноваты кроме них.
И с судейками поработали, и сми все на них дрочат, и экспертов натащили с пыльными знаменами... Но не выходит каменный цветок. :)))
Просто Зенит по свой бестолковости завалил турнир групповой, что он делал кстати всегда и в лиге чемпионов, занял 3 место и уже в пути регионов нарвался на случайность с Динамо. Кстати матч был от ножа, что достойно финала кубка , а ведь в прошлые годы были финалы смешные, типа Тосно-Авангард, а большинство клубов РПЛ играли первые матчи фактически дублем, так поступал кстати ЦСКА и вылетал от Авангарда или Тюмени.
А сейчас ЦСКА бился основой в решающих матчах с Краснодаром и Крыльями, с трудом их проходя именно в 2 матчах, а был бы один матч например в Краснодаре, то вылетел и это было бы несправедливо
Думается Зенит против этой системы, так как они не умеют играть, когда противник настроен серьезно, как в лиге чемпионов, элементарно бояться их, заичья психология нападает на них и это видно по поведению их болельщиков, которые ноют, мол надо оставить старую систему розыгрыша, хотя болельщикам других клубов она очень нравится.
Действительно почти все матчи яркие и интересные получаются.