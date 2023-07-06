«МЮ» сделал новое предложение по Онана: 45+5 млн евро. «Интер» по-прежнему хочет 60 млн

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Андре Онана деньги Фабрицио Романо Футбол

«Интер» получил от «Манчестер Юнайтед» новое предложение по Андре Онана.

Как передает La Gazzetta dello Sport, манкунианцы теперь готовы заплатить за вратаря 50 млн евро с учетом бонусов. По данным инсайдера Фабрицио Романо, речь идет о гарантированных 45 млн евро и еще 5 млн при выполнении определенных условий.

«Интер» пока настаивает на 60 млн евро, но источники Романо полагают, что 55 млн может хватить для заключения сделки.

Со статистикой выступлений Онана можно ознакомиться здесь.

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37 комментариев

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Манковский
Мастера переговоров опять на пол шышечки зашли чтобы проверить, считают их лохами до сих пор или нет.

Ответ в заголовке новости.
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a1ber1
Ответ Манковский
Мастера переговоров опять на пол шышечки зашли чтобы проверить, считают их лохами до сих пор или нет. Ответ в заголовке новости.
болею за МЮ, полностью согласен
+17
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Любезный Коссутий
ну, на третьей попытке договорятся. в Челси подтвердят.
что-то типа 48+5 должно устроить обе стороны.
+11
-3
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Dato Gedenidze
Ответ Direct free kick
только зачем? Купились на игру в ЛЧ аля Леманн 2006, которого потом даже Альмуния вытеснил
Ну так-то Тен Хаг в Аяксе с Онаной работал, думаю он знает на что Онана способен... Так что не думаю его покупают из-за хорошей игры в ЛЧ, хотя это показатель доказывающий уровень...
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i love it
Бпин не хочется чтоб Интер потерял такого вратаря
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Никки Бат
В итоге купят за 50+5
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angliiskiilion
Ответ Анваржан Хашимов
Онана ненадо
Онана вотс май нейм, онана вотс май нейм
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<~Inter~>
Ответ Семён Жуйло
Он только в прошлом году пришел. Минимум два года.
какие 2? он 5 летний контракт подписал
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like a boss
Ответ Любезный Коссутий
ну, на третьей попытке договорятся. в Челси подтвердят. что-то типа 48+5 должно устроить обе стороны.
60 минимум и сразу. МЮ не к месту пытается торговаться, тем более раз на условного Антонио и Санчо спокойно платят сотку.
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Direct free kick
Ответ Трент Резнор
Это сейчас «бизнес по-милански». Тонали не даст соврать 😉
это уже янкиманибол
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Анваржан Хашимов
Онана ненадо
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Василий Васильев
Де Хеа же вроде хороший вратарь,могли бы его продлить и избежать геморроя с поиском нового кипера
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Трент Резнор
Все равно дадут 60 по итогу. Стойте до конца.
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AERN
МЮ никак не успокоятся по она_на, а она_не
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Футбол, хоккей итд
Кажется ДеХеа обратился к тёмным силам, чтобы Онана не перешёл в МЮ.)
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Berbatov09
Ответ a1ber1
болею за МЮ, полностью согласен
Ну тут как бы клуб все более менее по уму делает. С Маунтом такая же история была. Договорятся.
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Трент Резнор
Ответ Direct free kick
китайско-индонезийский опг готов продать всё что шевелиться, но дорого
Это сейчас «бизнес по-милански». Тонали не даст соврать 😉
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Чёрный тюльпан
Ответ Berbatov09
Ну тут как бы клуб все более менее по уму делает. С Маунтом такая же история была. Договорятся.
Да этим не угодишь. Руководство швыряет деньги направо и налево - плохие, руководство торгуется - снова не так. Самый прикол, что по итогу-то МЮ лишние 5 млн. с каждого трансфера у продавца сбивает. Пишут, что Интер суммарно (с бонусами) готов на 55 млн. евро, т.е. -5 млн. от первоначальных 60. Хоть какие-то подвижки у Мёрто, а то бы вместо 60 и 80 заплатил к концу ТО.
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Трент Резнор
Ответ Direct free kick
только зачем? Купились на игру в ЛЧ аля Леманн 2006, которого потом даже Альмуния вытеснил
Он блистательный киппер и стоит своих денег. Когда он в воротах, на душе спокойно.
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Peter Parker
Меняйте на Магу, как раз вместо Шкриньяра )
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Чёрный тюльпан
Ответ SpilightTwarkle
МЮ мог бы и пойти на встречу, всё-таки не один раз избавляли их от некондиции
А ничего, что вам тоже на встречу шли? За Лукаку цену сбили, потом выплату по нему придержали до момента, когда сможете заплатить один из траншей в 25 млн. Аузилио по итогу 5 млн. скинул на Онану, уже за 55 готовы отпустить, а не за 60. Думаю, что на этой сумме и договорятся следующим предложением.
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ZarvuR2020
Ответ Любезный Коссутий
ну, на третьей попытке договорятся. в Челси подтвердят. что-то типа 48+5 должно устроить обе стороны.
Сколько у Онаны по контракту осталось? У Челси была проблема с тем, что Маунт упёрся, а бесплатно терять его не хотели.
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Семён Жуйло
Ответ ZarvuR2020
Сколько у Онаны по контракту осталось? У Челси была проблема с тем, что Маунт упёрся, а бесплатно терять его не хотели.
Он только в прошлом году пришел. Минимум два года.
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& Co1366
МЮ зацепился за Онану, скорее всего всё же оформит сделку, Фабрицио Романо сообщит об этом.
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*MVP*
Ответ ZarvuR2020
Сколько у Онаны по контракту осталось? У Челси была проблема с тем, что Маунт упёрся, а бесплатно терять его не хотели.
до 2027
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