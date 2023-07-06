«МЮ» сделал новое предложение по Онана: 45+5 млн евро. «Интер» по-прежнему хочет 60 млн

«Интер» получил от «Манчестер Юнайтед» новое предложение по Андре Онана.

Как передает La Gazzetta dello Sport, манкунианцы теперь готовы заплатить за вратаря 50 млн евро с учетом бонусов. По данным инсайдера , речь идет о гарантированных 45 млн евро и еще 5 млн при выполнении определенных условий.

« » пока настаивает на 60 млн евро, но источники Романо полагают, что 55 млн может хватить для заключения сделки.

Со статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.