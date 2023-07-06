«МЮ» согласовал с Онана условия контракта. «Интер» хочет все решить до конца июля

Андре Онана дал «Манчестер Юнайтед» согласие на переход.

Как утверждает инсайдер , вратарь «Интера» уже согласовал с клубом условия контракта. Теперь все зависит от переговоров между командами.

« » хочет так или иначе закрыть вопрос по камерунцу до конца июля. Миланцы требуют за игрока 60 млн евро, «МЮ» пока предлагает лишь 50 млн с учетом бонусов.

Главное о трансферах «МЮ»: Маунт, вратарь вместо Де Хеа и поиски форварда