«МЮ» согласовал с Онана условия контракта. «Интер» хочет все решить до конца июля

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Андре Онана Фабрицио Романо Футбол

Андре Онана дал «Манчестер Юнайтед» согласие на переход.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, вратарь «Интера» уже согласовал с клубом АПЛ условия контракта. Теперь все зависит от переговоров между командами.

«Интер» хочет так или иначе закрыть вопрос по камерунцу до конца июля. Миланцы требуют за игрока 60 млн евро, «МЮ» пока предлагает лишь 50 млн с учетом бонусов.

Главное о трансферах «МЮ»: Маунт, вратарь вместо Де Хеа и поиски форварда

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22 комментария

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СэрАлексФергюсон
Отлично! Хоть бы трансфер не сорвался, наконец-то толковый вратарь
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Unnamed0
Очень жаль, что у Интера финансовые проблемы. Вратарь просто шикарный
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Elik1989
Вопрос времени.
Осталось МЮ разобраться с атакой, если Гринвуда вернут, то будет однозначно усиление без каких либо затрат.
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Marina_Greta
Ответ Справедливости Ради
Одни и те же новости по-другому написаны, МЮ даёт денег или только с Онаной надо договариться?)
Справедливости ради, Интеру нужны деньги сейчас , вот и выжимают максимум из трансфера.
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Чёрный тюльпан
Ещё и 50 млн. фунтов предложили Аталанте за Хойлуна, как сообщил Сэм Уоллес из The Telegraph.
https://www.telegraph.co.uk/football/2023/07/06/manchester-united-transfer-news-atalanta-rasmus-hojlund/
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Чёрный тюльпан
Ответ Salambek Alaev
Забей - это сектанты . До появления Хага они об игре вратаря ногами не слышали и ничего не знали
Сектанты - это вы, которые не способны идти в ногу со временем и соответствовать развитию футбола, поэтому Де Хеа для вот таких, как вы, до сих пор топовый голкипер, а для всего остального мира он просто динозавр из 90-х или начала 00-х, когда вратарь мог тупо выносить мяч в кучу, а дальше игроки пусть борются за него, развивая чудесным образом атаку. Ах да, умение выходить из ворот для голкипера в любое время было одним из ключевых параметров, у Давидика же всё наоборот - у него умение не выходить из ворот на самом высочайшем уровне, и именно по этому соперникам так легко становится забивать на стандартах против МЮ. Мало того, что полевые игроки не в состоянии верх выиграть, так ещё и кипер в раме стоит до последнего в расчёте на свою реакцию и ловкость, вот только мяч в любом случае летит быстрее, чем движется человек.
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cfykbsmw7j
Ответ Elik1989
Вопрос времени. Осталось МЮ разобраться с атакой, если Гринвуда вернут, то будет однозначно усиление без каких либо затрат.
Центральный нападающий вроде нужен еще, или нет?
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Любезный Коссутий
с Лидсом и Лионом скорее всего сыграем с Хэндерсоном.
надеюсь, к Арсеналу Онану уже оформят.
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Справедливости Ради
Одни и те же новости по-другому написаны, МЮ даёт денег или только с Онаной надо договариться?)
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giant
Вот зачем эти 40+5, потом 45+5 если Интер просит в сумме 55-60? Завтра будет 46+6? Зачем эти предварительные ласки? Киньте уже 50+5 лекго достижимых и по рукам,раз уж уход Онаны неизбежен...
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оле - топ юрген - клоп
Ответ Евгений Есиков
А чем вам Де Хна не нравился ? Он тащил команду не плохо. Ошибался конечно но все ошибаются .
Тем что он ногами играть не умеет, что в современном футболе необходимо для вратаря
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Великолепный Пеп
Ответ Евгений Есиков
Ну да, а то что почти все вратари ногами играть не умеют. По мне самое главное , что бы вратарь голы не пропускал и спасал в трудные моменты.
МЮ видит себя претендентом на титул, и, видимо, Тен Хагу для его реализации его идей важен розыгрыш от ворот, а не только игра на ленточке.

Крупный клуб может выбирать с какими качествами нужен вратарь, даже если эти самые качества не самые частые.

Сити, например, пофиг что Эдерсон не самый спасающий вратарь
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Справедливости Ради
Ответ Marina_Greta
Справедливости ради, Интеру нужны деньги сейчас , вот и выжимают максимум из трансфера.
Я понимаю как болела Интера со стажем,со времён зубастика, новости смешные, с Онаной договариваться во вторую очередь и как по мне Ханданавича ставить что или лижбы кого тоже не выход
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Даниил Нестрогаев
Ответ Elik1989
Нужен, а где ж его взять?
вырастить!)
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Elik1989
Ответ cfykbsmw7j
Центральный нападающий вроде нужен еще, или нет?
Нужен, а где ж его взять?
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Lost Sock
Ответ оле - топ юрген - клоп
Тем что он ногами играть не умеет, что в современном футболе необходимо для вратаря
с такой защитой вам нойер Буффон и Ван Дер Сар не помогут даже если втроём будут стоять на воротах... тоже мне нашли виноватого
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Евгений Есиков
Ответ СэрАлексФергюсон
Отлично! Хоть бы трансфер не сорвался, наконец-то толковый вратарь
А чем вам Де Хна не нравился ? Он тащил команду не плохо. Ошибался конечно но все ошибаются .
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Трент Резнор
60 на стол и договорились
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Marina_Greta
Сколько ещё эта сага будет длиться?)
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red hikkikomori
Прощай Де Хеа)
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