«МЮ» согласовал с Онана условия контракта. «Интер» хочет все решить до конца июля
Андре Онана дал «Манчестер Юнайтед» согласие на переход.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, вратарь «Интера» уже согласовал с клубом АПЛ условия контракта. Теперь все зависит от переговоров между командами.
«Интер» хочет так или иначе закрыть вопрос по камерунцу до конца июля. Миланцы требуют за игрока 60 млн евро, «МЮ» пока предлагает лишь 50 млн с учетом бонусов.
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Осталось МЮ разобраться с атакой, если Гринвуда вернут, то будет однозначно усиление без каких либо затрат.
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надеюсь, к Арсеналу Онану уже оформят.
Крупный клуб может выбирать с какими качествами нужен вратарь, даже если эти самые качества не самые частые.
Сити, например, пофиг что Эдерсон не самый спасающий вратарь