«МЮ» готов предложить «Интеру» 46 млн евро и бонусы за Онана

«Манчестер Юнайтед» готов предпринять новую попытку купить Андре Онана.

Как сообщает ESPN, манкунианцы дали партнерам понять, что готовы сделать предложение в размере 39 млн фунтов (почти 46 млн евро) и добавить бонусы.

« » оценивает вратаря в 50 млн фунтов (почти 59 млн евро), но у источников, знакомых с ситуацией, есть надежда, что сторонам удастся договориться.

Ранее миланцы отказались продать за 40+5 млн евро. Со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.