«МЮ» готов предложить «Интеру» 46 млн евро и бонусы за Онана

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Андре Онана деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» готов предпринять новую попытку купить Андре Онана.

Как сообщает ESPN, манкунианцы дали партнерам понять, что готовы сделать предложение в размере 39 млн фунтов (почти 46 млн евро) и добавить бонусы.

«Интер» оценивает вратаря в 50 млн фунтов (почти 59 млн евро), но у источников, знакомых с ситуацией, есть надежда, что сторонам удастся договориться.

Ранее миланцы отказались продать Онана за 40+5 млн евро. Со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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Токсик
Трансфер этого парня интригует намного больше, нежели трансфер Маунта. Игра МЮ может в корне измениться благодаря его шикарной распасовке
+10
-1
+9
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Миллиардер Рахим
Ответ Токсик
Трансфер этого парня интригует намного больше, нежели трансфер Маунта. Игра МЮ может в корне измениться благодаря его шикарной распасовке
Полностью согласен
+3
-1
+2
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Дядя ТУРА
мю странно себя ведёт, вратарь топ, разница в доплате несущественная. чё выпендриваться? за какое-то полено из Апл готовы платить, а за финалиста лч нет
+3
-2
+1
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jzx8
Ответ rigobersong
Что за подачки? Нулевый Кошта 75 стоит, а тут топарь в прайме:))
Ну хотя бы начали торговаться))
+1
0
+1
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rigobersong
Что за подачки? Нулевый Кошта 75 стоит, а тут топарь в прайме:))
+5
-5
0
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Милан137
Хорошо что от Меньяна хоть отстали 🤦‍♂️ ....
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Witch Doctor
Редактор, а Онана не склоняется разве? )
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Акира_1
МЮ вроде уже месяц готовится предложить. 🤔
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Алекс Мелкумян
Ответ Токсик
Трансфер этого парня интригует намного больше, нежели трансфер Маунта. Игра МЮ может в корне измениться благодаря его шикарной распасовке
Можно и оборону выше будет поднять и атаке резче станут, и из под прессинга легче будет выходить. И на стандартах меньше получать будем, и пенальти мб будут чаще отбиваться.
На самом деле звучит как сказка, если все так и выйдет это будет похоже на выигрышный билет в лотерее. Всякое конечно бывает, мб еще и не купят, а если и купят может не заиграть попросту, но возможный результат слишком хорош чтобы не попробовать.
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Pushkin_CR7
Ответ Дядя ТУРА
мю странно себя ведёт, вратарь топ, разница в доплате несущественная. чё выпендриваться? за какое-то полено из Апл готовы платить, а за финалиста лч нет
Ну это же классика) в итоге же все знают, что дадут по верхней планке, желательно к концу ТО))
+2
-2
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Любезный Коссутий
Ответ Pushkin_CR7
Ну это же классика) в итоге же все знают, что дадут по верхней планке, желательно к концу ТО))
как с Маунтом?
+1
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Владислав Молотов
Ответ Дядя ТУРА
мю странно себя ведёт, вратарь топ, разница в доплате несущественная. чё выпендриваться? за какое-то полено из Апл готовы платить, а за финалиста лч нет
Проблемы из-за продажи клуба
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Joker17
Ответ Дядя ТУРА
мю странно себя ведёт, вратарь топ, разница в доплате несущественная. чё выпендриваться? за какое-то полено из Апл готовы платить, а за финалиста лч нет
То к руководству МЮ претензии, что они переплачивают, то претензии, что они торгуются 😑
У МЮ трансферный бюджет на лето 120 млн, а купить нужно помимо Маунту ещё кипера и нападающего
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Robi Baggio 95
Ответ Pushkin_CR7
Ну это же классика) в итоге же все знают, что дадут по верхней планке, желательно к концу ТО))
В концу трансферного окна, Интер не продаст Онану.
Максимум, 1-2 недели у МЮ. В середине августа начинается СериАл. И Интер не может себе позволить войти в сезон без определенности с вратарём.
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PFC_ZENIT
Ответ Дядя ТУРА
мю странно себя ведёт, вратарь топ, разница в доплате несущественная. чё выпендриваться? за какое-то полено из Апл готовы платить, а за финалиста лч нет
У мю финансовые проблемы из-за долга Глейзеров, они почти у потолка расходов УЕФА и чистят платёжку уже 2 год подряд кардинально, на лето выделено 155 миллионов где-то. 55 ушли за маунта, на оставшиеся 100 нужен вратарь и нападающий
Вот и торгуются за каждый миллион
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