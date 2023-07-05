«МЮ» готов предложить «Интеру» 46 млн евро и бонусы за Онана
«Манчестер Юнайтед» готов предпринять новую попытку купить Андре Онана.
Как сообщает ESPN, манкунианцы дали партнерам понять, что готовы сделать предложение в размере 39 млн фунтов (почти 46 млн евро) и добавить бонусы.
«Интер» оценивает вратаря в 50 млн фунтов (почти 59 млн евро), но у источников, знакомых с ситуацией, есть надежда, что сторонам удастся договориться.
Ранее миланцы отказались продать Онана за 40+5 млн евро. Со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.
На самом деле звучит как сказка, если все так и выйдет это будет похоже на выигрышный билет в лотерее. Всякое конечно бывает, мб еще и не купят, а если и купят может не заиграть попросту, но возможный результат слишком хорош чтобы не попробовать.
У МЮ трансферный бюджет на лето 120 млн, а купить нужно помимо Маунту ещё кипера и нападающего
Максимум, 1-2 недели у МЮ. В середине августа начинается СериАл. И Интер не может себе позволить войти в сезон без определенности с вратарём.
Вот и торгуются за каждый миллион