«МЮ» сделал первое предложение по Онана: 40+5 млн евро. «Интер» хочет 50+10 млн

«Манчестер Юнайтед» сделал «Интеру» первое предложение по Андре Онана.

Как утверждает журналист Альфредо Педулла, манкунианцы попытались приобрести голкипера за 40 млн евро и еще 5 млн в качестве бонусов. Такой вариант миланцев не устроил.

«Нерадзурри» рассчитывают выручить до 60 млн евро, из которых 50 млн будут иметь фиксированный характер.

Стороны продолжат контактировать, и « » сделает еще как минимум одно предложение.

Со статистикой 27-летнего можно ознакомиться здесь.