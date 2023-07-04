«МЮ» сделал первое предложение по Онана: 40+5 млн евро. «Интер» хочет 50+10 млн
«Манчестер Юнайтед» сделал «Интеру» первое предложение по Андре Онана.
Как утверждает журналист Альфредо Педулла, манкунианцы попытались приобрести голкипера за 40 млн евро и еще 5 млн в качестве бонусов. Такой вариант миланцев не устроил.
«Нерадзурри» рассчитывают выручить до 60 млн евро, из которых 50 млн будут иметь фиксированный характер.
Стороны продолжат контактировать, и «Юнайтед» сделает еще как минимум одно предложение.
Неужели они научились?