«МЮ» сделал первое предложение по Онана: 40+5 млн евро. «Интер» хочет 50+10 млн

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия Андре Онана деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» сделал «Интеру» первое предложение по Андре Онана.

Как утверждает журналист Альфредо Педулла, манкунианцы попытались приобрести голкипера за 40 млн евро и еще 5 млн в качестве бонусов. Такой вариант миланцев не устроил.

«Нерадзурри» рассчитывают выручить до 60 млн евро, из которых 50 млн будут иметь фиксированный характер.

Стороны продолжат контактировать, и «Юнайтед» сделает еще как минимум одно предложение.

Со статистикой 27-летнего Онана можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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stomatologbeatles
Я бы вообще не продавал Онану
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Александр Колосов
Ответ stomatologbeatles
Я бы вообще не продавал Онану
У Интера финансовая дыра огромная, которую даже близко не заполнят призовые за финал ЛЧ. Им обязательно нужно кого-то продавать, а Онана один из самых лакомых кусочков в этом сине-черном пироге.
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Александр Колосов
Есть ощущение, что заплатят столько, сколько хочет Интер. Вопрос в том, когда подпишут, и успеет ли Онана полноценно провести предсезонку
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Дурачок
Комментарий удален пользователем
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Alexander Yavriantz
в итоге сойдутся на 50+5 или Интер сбавит и базу тоже?)
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Ванильный Мишка
А зачем они его вообще продают? Они на ЛЧ заработали под 100млн за сезон плюс продажа Брозовича. Лукаку можно не подписывать, зп его огромная уходит. Неужели этого не достаточно?
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wjvxpb5q6f
По нынешним временам, Интер просит более чем адекватно. Удивительно, что Юнайтед вообще торгуется О_о
Неужели они научились?
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Газонокосильщик Хави
Ответ Дурачок
Комментарий удален пользователем
твой ник прямо олицетворяет твой комментарий
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Фазил Салимханов
Ответ Дурачок
Комментарий удален пользователем
Что ты такое несешь
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Александр Колосов
Ответ леннорыч-абрамович
Онана Педулла - Славен Белуппо, 2:0
Ты напился и с двух акков одну херню пишешь?
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