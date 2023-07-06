Рэтклифф о возможной покупке «МЮ»: «У нас хорошее предложение, решение за Глейзерами. Такие клубы больше не делают – это как искусство, которое становится дороже со временем»

Джим Рэтклифф по-прежнему рассчитывает приобрести «Манчестер Юнайтед».

Британский миллиардер хочет купить акции клуба у семьи Глейзеров. С ним конкурирует катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани.

«Мы все еще очень хотим это сделать. Процесс все еще продолжается, мы над ним работаем.

У нас хорошее предложение. Мы встречались с Глейзерами пару раз и хорошо поговорили, но, в конце концов, решение за ними.

« » и подобные клубы больше не делают. Это как искусство или нечто подобное – когда у тебя есть особенные вещи, и их стоимость продолжает расти с течением времени, потому что они очень особенные и редкие», – сказал .