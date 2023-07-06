Рэтклифф о возможной покупке «МЮ»: «У нас хорошее предложение, решение за Глейзерами. Такие клубы больше не делают – это как искусство, которое становится дороже со временем»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф по-прежнему рассчитывает приобрести «Манчестер Юнайтед».

Британский миллиардер хочет купить акции клуба у семьи Глейзеров. С ним конкурирует катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани.

«Мы все еще очень хотим это сделать. Процесс все еще продолжается, мы над ним работаем. 

У нас хорошее предложение. Мы встречались с Глейзерами пару раз и хорошо поговорили, но, в конце концов, решение за ними. 

«Манчестер Юнайтед» и подобные клубы больше не делают. Это как искусство или нечто подобное – когда у тебя есть особенные вещи, и их стоимость продолжает расти с течением времени, потому что они очень особенные и редкие», – сказал Рэтклифф.

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19 комментариев

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Лёха Жданчик
Рэдклифф хочет оставить Глейзерам безконтрольный пакет акций....
Джассим собирается купить всё
+7
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+7
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blaugrano
Вот и Глазированные это знают - на кой им расставаться с таким брендом...
Вопрос в другом: почему фанаты радикально не бунтуют? Относительно недавно они неплохо пошумели на стадионе.
+6
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+6
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Любезный Коссутий
Ответ Born is the King
Вроде шейхы показали клуб, как Мю можно спокойно сделать. Хотя сравнение мю с Сити смешное ,но их всё таки немногое объединяет
без махинаций сделать не получилось, как видим
+8
-3
+5
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Фанат спорта01
Мне кажется он как-то неправильно ведёт переговоры,он не должен сбивать цену чтобы купить подешевле?
+1
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Лёха выдыхай
Миру необходимо дерби шейхов, так же веселее
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Любезный Коссутий
Ответ Манковский
По Онане улучшили предложение, договорятся на след. неделе наверное.
53, которое?
да, должны.
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Манковский
Ответ rigobersong
Радует как фаны нашего маню от ненависти к шейхам, сиюминутно переобулись и хотя что бы только они купили клуб:))
А кто будет обновлять инфраструктуру и стадион? Глейзеры это делать не будут. Рэдклифф тоже нет.
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Ман Сити
Ответ Любезный Коссутий
без махинаций сделать не получилось, как видим
Да видим, без махинаций Уэбба, маню обычный средняк не ровень Сити
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Ман Сити
Дороже? Мы видим что чем дальше, тем маню все хуже. Разгромы все коварнее, а трофеи все дальше.
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Футбол, хоккей итд
Сейчас Глейзеры прочитают этот пост Джими на Спортсе, и передумают продавать контрольный пакет акций своего "антиквариата".
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stanvixx
По всей видимости, Глейзеры не собираются и не собирались принимать никаких решений.
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Манковский
По Онане улучшили предложение, договорятся на след. неделе наверное.
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Кокич
Рэтклифф: «МЮ — это антиквариат».
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ARIGAMI ARIGAMI
Ещё одна сага
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DolJun
намекнул глейзерам чтобы просили больше)
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Люблю Марго Робби
Если этот утырок купит клуб, то ничего фактически не изменится, будет продолжаться этот ..здец дальше
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Stanislav Cherchesov
После ухода Фергюсона МЮ был как дойная корова, которая приносила доход без каких-либо серьезных успехов, если не брать Лигу Европы.
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