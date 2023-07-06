Рэтклифф о возможной покупке «МЮ»: «У нас хорошее предложение, решение за Глейзерами. Такие клубы больше не делают – это как искусство, которое становится дороже со временем»
Джим Рэтклифф по-прежнему рассчитывает приобрести «Манчестер Юнайтед».
Британский миллиардер хочет купить акции клуба у семьи Глейзеров. С ним конкурирует катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани.
«Мы все еще очень хотим это сделать. Процесс все еще продолжается, мы над ним работаем.
У нас хорошее предложение. Мы встречались с Глейзерами пару раз и хорошо поговорили, но, в конце концов, решение за ними.
«Манчестер Юнайтед» и подобные клубы больше не делают. Это как искусство или нечто подобное – когда у тебя есть особенные вещи, и их стоимость продолжает расти с течением времени, потому что они очень особенные и редкие», – сказал Рэтклифф.
Джассим собирается купить всё
Вопрос в другом: почему фанаты радикально не бунтуют? Относительно недавно они неплохо пошумели на стадионе.
да, должны.