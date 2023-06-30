Миллиардер Рэтклифф хотел купить 50% «Барсы» и вложить 2-3 млрд фунтов. Он был против рычагов: «Это путь к катастрофе»

Теги Ницца Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига бизнес Жоан Лапорта Камп Ноу Джим Рэтклифф Футбол

Английский миллиардер Джим Рэтклифф мог купить «Барселону».

Об этом стало известно из книги о владельце химической компании Ineos, которому также принадлежит «Ницца».

Бизнесмен обсуждал с «блауграной» покупку 50% клуба. Точная дата переговоров не называется, но это произошло вскоре после того, как Жоан Лапорта вновь вернулся на пост президента «Барселоны» в 2021 году.

Отмечается, что Рэтклифф «пришел в ужас» от планов клуба продать часть доходов от телеправ на 25 лет американской инвестиционной компании Sixth Street. Эту меру впоследствии стали называть «финансовыми рычагами».

«Мы сказали им: «Не делайте этого – мы вложим два-три миллиарда [фунтов], отремонтируем «Камп Ноу», будем владеть 50% клуба». Нас интересовал только футбол, а не зарабатывание денег. Я думаю, это сработало бы.

Мы говорили об этом, но, в конце концов, они думали, что не смогут предложить это болельщикам («Барселона» принадлежит сосьос – членам клуба – Sports.ru).

Это дорога к катастрофе. Мы пытались указать на это, и они сказали: «Мы знаем, но…» [Режимы в «Барселоне»] все краткосрочны, потому что президент приходит, делает все это в течение пяти лет и передает бардак кому-то другому.

Теперь они продали часть прав на следующие 25 лет. Они продали их американским хедж-фондам. Итак, у них есть эта большая куча денег, которую они теперь могут... тратить», – приводятся в книге слова Рэтклиффа.

Сейчас Рэтклифф находится в процессе покупки «Манчестер Юнайтед».

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24 комментария

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OldRedWhite
Ответ Easy Rakhu
Невозможно Гос.клуб
Каталонской Народной Республики ?
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Михаил Вагин
надо было продавать
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Вячеслав Новиков
Ответ Black Phoenix
Ну, то, что Барса на краю катастрофического коллапса - неоспоримый факт. Таким доминатором как раньше клуб уже не станет. Прямой путь в вечные середняки или аутсайдеры на грани выживания. Лет 15-25 такого существования обеспечено. Сначала придётся разрывать контракты с костяком клуба чтоб экстренно зарплатную ведомость гасить, потом привлекать молодёжь из фарм-клуба к основе, потом медленно и мучительно выходить в плюс. И то не факт, что выйдут вообще.
Бухгалтер Барселоны подошёл, или Лапорта шепнул?
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<=Ubriaco_Belloccio=>
«Нас интересовал только футбол…» ох уж эти ни разу не меркантильные миллиардеры))
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Ja BRITER
Ответ Easy Rakhu
Невозможно Гос.клуб
скорее антигос клуб
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QWertY
Ответ Иван Кузнецов
Бармалей на момент требла был ВРиО. Президентом он стал после этого.
Нет, он именно что был президентом, без всяких приставок
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Очки Дани Алвеса
Ну охренеть, его одним днем могут в Азкабан забрать, а клубу что делать?
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Миша
— Мы сказали им: "Не стреляйте в левое колено! Это будет катастрофа! Мы придем со своим пистолетом, вставим туда патрон и выстрелим в правое!"

Но они не стали слушать...
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инок
Комментарий удален пользователем
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DolJun
время показало, что редклиф ошибался: рычаги были путем к рофлам от фк мем)
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Eden Hazard
Ответ Los Galácticos
Когда в 2015 взяли требл у клуба на тот момент был солидный запас прочности, при разумном использовании средств можно было бы выстроить успешную систему на многие годы вперед, но пришел Бармалей и все под корень разрушил.
а Лапорта не рушит? не мог сезон без трансферов потерпеть?
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Иван Кузнецов
Ответ QWertY
Открою секрет: когда брали требл Бармалей уже был президентом
Бармалей на момент требла был ВРиО. Президентом он стал после этого.
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Миша
Ответ инок
Комментарий удален пользователем
То есть пример в виде Валенсии до сих пор не показателен?

50% это не просто половина - а практически контрольный пакет в совершенно бесконтрольных руках, которые подойдут на все ради собственного обогащения и выгоды и сделают из клуба дойную корову, и донора для топ команд
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