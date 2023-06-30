Миллиардер Рэтклифф хотел купить 50% «Барсы» и вложить 2-3 млрд фунтов. Он был против рычагов: «Это путь к катастрофе»

Английский миллиардер Джим Рэтклифф мог купить «Барселону».

Об этом стало известно из книги о владельце химической компании Ineos, которому также принадлежит « ».

Бизнесмен обсуждал с «блауграной» покупку 50% клуба. Точная дата переговоров не называется, но это произошло вскоре после того, как вновь вернулся на пост президента «Барселоны» в 2021 году.

Отмечается, что Рэтклифф «пришел в ужас» от планов клуба продать часть доходов от телеправ на 25 лет американской инвестиционной компании Sixth Street. Эту меру впоследствии стали называть «финансовыми рычагами».

«Мы сказали им: «Не делайте этого – мы вложим два-три миллиарда [фунтов], отремонтируем « », будем владеть 50% клуба». Нас интересовал только футбол, а не зарабатывание денег. Я думаю, это сработало бы.

Мы говорили об этом, но, в конце концов, они думали, что не смогут предложить это болельщикам (« » принадлежит сосьос – членам клуба – Sports.ru).

Это дорога к катастрофе. Мы пытались указать на это, и они сказали: «Мы знаем, но…» [Режимы в «Барселоне»] все краткосрочны, потому что президент приходит, делает все это в течение пяти лет и передает бардак кому-то другому.

Теперь они продали часть прав на следующие 25 лет. Они продали их американским хедж-фондам. Итак, у них есть эта большая куча денег, которую они теперь могут... тратить», – приводятся в книге слова Рэтклиффа.

Сейчас находится в процессе покупки «Манчестер Юнайтед».