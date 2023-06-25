Невилл о продаже «МЮ»: «Процесс затянулся до неприличия. От лидеров хочется четкой коммуникации, но Глейзеры поступают с точностью до наоборот»

Гари Невилл считает, что процесс продажи «Манчестер Юнайтед» затянулся.

Семья Глейзеров, владеющая «МЮ» с 2005 года, объявила о готовности продать клуб в ноябре. На данный момент на клуб претендуют британский предприниматель Джим Рэтклифф и катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани.

«От лидеров хочется видеть хорошую, четкую коммуникацию. Семья Глейзеров поступает с точностью до наоборот.

Они занимают руководящие должности и должны заботиться о сообществе – а болельщики « » по всему миру являются глобальным сообществом, – но Глейзеры не общались с ними почти 20 лет.

Процесс продажи затянулся до неприличия, все пребывают в неведении, и это показательно. Они должны уйти, но я не верю, что они поступят правильно», – сказал бывший игрок «МЮ».