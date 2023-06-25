Невилл о продаже «МЮ»: «Процесс затянулся до неприличия. От лидеров хочется четкой коммуникации, но Глейзеры поступают с точностью до наоборот»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия бизнес Глейзеры деньги Футбол

Гари Невилл считает, что процесс продажи «Манчестер Юнайтед» затянулся.

Семья Глейзеров, владеющая «МЮ» с 2005 года, объявила о готовности продать клуб в ноябре. На данный момент на клуб претендуют британский предприниматель Джим Рэтклифф и катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани.

«От лидеров хочется видеть хорошую, четкую коммуникацию. Семья Глейзеров поступает с точностью до наоборот.

Они занимают руководящие должности и должны заботиться о сообществе – а болельщики «Юнайтед» по всему миру являются глобальным сообществом, – но Глейзеры не общались с ними почти 20 лет.

Процесс продажи затянулся до неприличия, все пребывают в неведении, и это показательно. Они должны уйти, но я не верю, что они поступят правильно», – сказал бывший игрок «МЮ».

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12 комментариев

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Сослан Сохиев
Ответ llolishe
После 7апа и не продажи Магваера многие сомневаются в приобретении трехюбилейных
Ты бы свою тупость не показывал на весь мир,эдильбай.
+6
-1
+5
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dr. cage
Необходим марш справедливости к офису Глейзеров..
+3
0
+3
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Dm Kznts
давление на глейзеров в прессе тоже важно и будет возрастать.
Если так и будет неопределённость, восстанут болелы.
+2
-1
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stanvixx
Ответ _Beast_
может болельщикам МЮ устроить бойкот посещения игр? Чтобы такие неадекваты как глейзеры поняли что их презирает весь футбольный мир
Для этого надо, что бы игры хотя бы начались )
+2
-1
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Спартак Уокер
Думаю что этот вопрос разрешится этим летом
0
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_Beast_
может болельщикам МЮ устроить бойкот посещения игр? Чтобы такие неадекваты как глейзеры поняли что их презирает весь футбольный мир
0
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Noob Saibot
Ответ dr. cage
Необходим марш справедливости к офису Глейзеров..
Надо звать Пригожина. Он в этом шарит)
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Чёрный тюльпан
Ответ Noob Saibot
Надо звать Пригожина. Он в этом шарит)
В данном случае в роли Пригожина может выступить Рэтклифф, который вроде как заодно с Глейзерами по мнению некоторой части болельщиков, но готов кинуть их ради своих амбиций. Джассим выступит в роли "коллективного Востока", который так и ждёт разлада, наблюдая со стороны. Местные подпивасники-болельщики МЮ выступят солдатами ЧВК "Вагнер". Владелец Челси будет вести переговоры (всё таки он, как и Глейзеры, американец, а американцы своих не бросают, так при этом у обоих есть клубы в НФЛ и АПЛ) на правах Лукашенко, спрятав сэра Джима в VIP ложе Стэмфорд Бриджа (ведь у него вроде есть абонемент на Челси).
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_Beast_
Ответ stanvixx
Для этого надо, что бы игры хотя бы начались )
Ну игры по любому начнутся) с чемпа же не снялись …
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Soul_m
Ответ _Beast_
может болельщикам МЮ устроить бойкот посещения игр? Чтобы такие неадекваты как глейзеры поняли что их презирает весь футбольный мир
Бойкот надо устраивать непросмотром матчей и непокупкой атрибутики. Вот тогда, сразу продадут, ещё и приплатят.
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