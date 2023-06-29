Катарцы уверены в покупке «МЮ» и считают объявление о сделке вопросом времени. Но Глейзеры могут отказаться от продажи клуба

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Джим Рэтклифф Футбол

Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани считает, что купит «Манчестер Юнайтед».

Его инвестиционная группа все больше уверена в том, что опередит Джима Рэтклиффа.

По словам собеседников Bloomberg, люди, имеющие прямое отношение к сделанному семье Глейзеров предложению, считают объявление о заключении сделки вопросом времени.

При этом один источник отметил, что нынешние владельцы могут в последний момент отказаться от продажи «МЮ» и привлечь средства на ремонт стадиона и тренировочной базы.

В «МЮ» совсем скоро сменится владелец. Похоже, рулить клубом будут катарцы

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7 комментариев

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Ksandvankneshas
Во рванёт у болельщиков, если Глейзеры после всего этого откажутся продавать клуб)
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red hikkikomori
Продать то думаю продадут, иначе потом никто не захочет с ними бизнес вести, вопрос только в том когда и кому продадут.
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damondiamond
эти недолюди с 2005 года не вложили не единого фунта в клуб, так ещё и тянут за хвост дойную корову
+3
-1
+2
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a2wai
Если бы Глейзеры действительно хотели продать клуб, они бы это сделали втихую и до того, как наступит лето.

Так что, скорее всего, на финишной прямой будут новости о том, что семейка передумала.
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Артем Алмазов
Глейзеры...
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Jazzzz
Будет прикольно, если Глейзеры решили просто как на Авито объявление выставить, чтобы спрос оценить) и откажут всем))
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