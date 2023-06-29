Катарцы уверены в покупке «МЮ» и считают объявление о сделке вопросом времени. Но Глейзеры могут отказаться от продажи клуба

Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани считает, что купит «Манчестер Юнайтед».

Его инвестиционная группа все больше уверена в том, что опередит Джима Рэтклиффа.

По словам собеседников Bloomberg, люди, имеющие прямое отношение к сделанному семье Глейзеров предложению, считают объявление о заключении сделки вопросом времени.

При этом один источник отметил, что нынешние владельцы могут в последний момент отказаться от продажи «МЮ» и привлечь средства на ремонт стадиона и тренировочной базы.

В «МЮ» совсем скоро сменится владелец. Похоже, рулить клубом будут катарцы