Продажа «МЮ» катарцам откладывается из-за разногласий в семье Глейзеров. Не все из 5 совладельцев согласны на сделку (Global Finance)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Футбол

Продажа «Манчестер Юнайтед» катарцам откладывается из-за разногласий в семье Глейзеров.

Как сообщает Global Finance, не все из пяти совладельцев одобряют сделку с шейхом Джасимом бин Хамадом Аль Тани.

Речь идет об Авраме Глейзере, Брайане Глейзере, Эдварде Глейзере, Джоэле Глейзере и Кевине Глейзере – детях Малкольма Глейзера, умершего в 2014 году.

По данным источника, Глейзеры не могут прийти к согласию по поводу цены и самого факта продажи именно катарцам.

Катарцы уверены в покупке «МЮ» и считают объявление о сделке вопросом времени. Но Глейзеры могут отказаться от продажи клуба

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26 комментариев

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Тюменец
Катарцам проще выкупить "Юнайтед оф Манчестер". Дешевле, перспективнее, с настоящими болелами, без глорья!))
+21
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+17
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corazón blanco
Глэйзеры - вредители, вцепились железной хваткой в клуб. Как клещи, хотят сполна напиться и утолить свои финансовые потребности. Вот будет удивление, если в конечном итоге катарцы откажутся от приобретения клуба.
+18
-5
+13
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Nurbekov.ruslan@mail.ru
Ответ corazón blanco
Глэйзеры - вредители, вцепились железной хваткой в клуб. Как клещи, хотят сполна напиться и утолить свои финансовые потребности. Вот будет удивление, если в конечном итоге катарцы откажутся от приобретения клуба.
Надеюсь эти клещи не энцефалитные и когда их удалят из клуба, мы без последствий быстро оправимся.
+13
-2
+11
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Расул Байрамкулов
Ахахаха, как в ролевых фильмах про то как дети делят наследство богатых родителей. То тому мало, то этому😆
+7
-1
+6
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Мельников Михаил
Так и представляю себе тёрки в стиле сериала "Наследники".
+4
-1
+3
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Nurbekov.ruslan@mail.ru
Ответ Billy_Shears
Надеюсь сага продолжится, смотреть как фаны мю рвутся под новостями об очередном трансфере Арсенала- одно удовольствие..
Болельщик МЮ, искренне рад возвращению Арсенала на его былое место, рад обдуманным трансферам. Победа в чемпионате тем слаще, чем выше конкуренция. А желать конкурентам мучений такое себе, похоже на обиду.
+5
-2
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Aidos9419
если не продадут, фаны разнесут весь Манчестер
+3
-1
+2
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Dm Kznts
Ответ Billy_Shears
Надеюсь сага продолжится, смотреть как фаны мю рвутся под новостями об очередном трансфере Арсенала- одно удовольствие..
не будь гнусом
+2
0
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Dm Kznts
Ответ DolJun
глейзеры - легенды мю, не понимаю зачем им вообще нужно продавать клуб, который и так хорошо функционирует в их руках
и в который ничего не вкладывают а только гребут
+1
0
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Papa Paolo
Клещи
+2
-1
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lizarazu
😂😂😂
+1
0
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Alexander Tryapyshko
Проклятые выходцы из государства на ближнем Востоке, которые известны стереотипом о невероятной жадности
+1
0
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Rockys
Ответ Billy_Shears
Надеюсь сага продолжится, смотреть как фаны мю рвутся под новостями об очередном трансфере Арсенала- одно удовольствие..
Бро, недостойно.
+1
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Jaxongir Shodiev
Ответ Тюменец
Катарцам проще выкупить "Юнайтед оф Манчестер". Дешевле, перспективнее, с настоящими болелами, без глорья!))
Что за популизм? На создание клуба и вывод его в АПЛ уйдёт не менее пяти лет
+3
-2
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Rockys
Ответ DolJun
глейзеры - легенды мю, не понимаю зачем им вообще нужно продавать клуб, который и так хорошо функционирует в их руках
Хорошо не значит лучшее.
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Billy_Shears
Ответ Rockys
Бро, недостойно.
Да блин, я хотел с неадекватов посмеяться, а меня пристыдили..
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fellx
Ответ Aleksei Danilov
Обосрали трансферное окно, если Не усилить позиции которые нужны Тен Хагу тогда МЮ займем 5 ,6-е место в лучшем случае.
Обсуждается вопрос о сделке в 5 лярдов, кому сейчас интересно, кто нужен временному тренеру? Если продажа состоится, то тен Хага уберут уже к зимнему трансферному окну, после вылета из ЛЧ.
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Rad0
Ответ Тюменец
Катарцам проще выкупить "Юнайтед оф Манчестер". Дешевле, перспективнее, с настоящими болелами, без глорья!))
Глорьё у "МЮ"? АХАХАХХА
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Алексей Ненахов
Ответ Тюменец
Катарцам проще выкупить "Юнайтед оф Манчестер". Дешевле, перспективнее, с настоящими болелами, без глорья!))
Ну они хотят мировой лейбл , и крутые Манчестерские дерби , а так посмотрел прикольный клуб , было бы интересно если бы его до топ подлянули)
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
5 совладельцев. Они похоже и трансферы игроков также согласовывают, как продажу клуба, поэтому покупки идут в конце трансферного окна.
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Siriusblack
Почти 1 млрд долга , убитая инфраструктура и тд , а они торгуются , думаю другие покупатели это всего лишь блеф для поднятия цены
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Smith09
Наследники
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Aleksei Danilov
Обосрали трансферное окно, если Не усилить позиции которые нужны Тен Хагу тогда МЮ займем 5 ,6-е место в лучшем случае.
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