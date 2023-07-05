Шейх Джасим теряет уверенность в том, что Глейзеры продадут «МЮ» – они не ответили на 5-е предложение, сделанное 4 недели назад

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Футбол

Катарский шейх сомневается в том, что семья Глейзеров продаст «Манчестер Юнайтед».

Четыре недели назад Джасим бин Хамад Аль Тани сделал пятое предложение о приобретении клуба – на сумму около 6 миллиардов фунтов. Это окончательное предложение шейха – он и его советники разочарованы темпом процесса продажи клуба.

Кроме того, они теряют уверенность в том, что Глейзеры вообще продадут клуб – катарцы так и не получили ответ на последнее предложение. 

Конкурентом шейха Джасима в борьбе за приобретение «Юнайтед» является миллиардер Джим Рэтклифф. Катарец хочет купить 100% акций, британец – чуть более 50%.

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14 комментариев

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Глейзеры самые главные враги клуба
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mancunian82
Пора фанатам встряхнуться, и организовать новую акцию протеста. Было бы здорово, если к этому протесту присоединились бы все фанатские базы по всему миру.
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Аморалинни
Надо им на пейджеры написать, вряд ли они обновили их до смартфонов
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Сослан Сохиев
Ответ А. Мостовой
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Сказал мостовой.
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ARIGAMI ARIGAMI
Шейх-Класико отменяется?
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Elik1989
Тут у любого терпение лопнет от таких сделок. Отображение всего правления Глэйзерами за все эти годы в ведение этой сделки.
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BAI
Ответ mancunian82
Пора фанатам встряхнуться, и организовать новую акцию протеста. Было бы здорово, если к этому протесту присоединились бы все фанатские базы по всему миру.
байкот матчей, пустые трибуны и евреи бы слили клуб
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А. Мостовой
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Aleex Trianon
Рэтклифф это тот который снимался в фильмах о Гарри Поттере, в роли самого Гари Поттера?
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Милан137
Динамо МЮ ...
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ман сити фейк
Этот сериал похоже не закончится. Ведь болелы МанЮ надеялись на нефтяные деньги. Джассим пожалуйста не подведи
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MK
Пора Шейху уйти из рынка, уже сколько месяц тянет Глейзеры.
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Rad0
Ну если катарцам не удалось, то всё кончено.
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Чёрный тюльпан
Да не продадут эти крысы клуб, уже понятно. Несколько недель нет никаких новостей по продаже, даже про какие-либо переговоры между двумя сторонами, коль они ответ не дали катарцу. INEOS тоже походу забили на эту клоунаду.
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