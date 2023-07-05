Шейх Джасим теряет уверенность в том, что Глейзеры продадут «МЮ» – они не ответили на 5-е предложение, сделанное 4 недели назад
Катарский шейх сомневается в том, что семья Глейзеров продаст «Манчестер Юнайтед».
Четыре недели назад Джасим бин Хамад Аль Тани сделал пятое предложение о приобретении клуба – на сумму около 6 миллиардов фунтов. Это окончательное предложение шейха – он и его советники разочарованы темпом процесса продажи клуба.
Кроме того, они теряют уверенность в том, что Глейзеры вообще продадут клуб – катарцы так и не получили ответ на последнее предложение.
Конкурентом шейха Джасима в борьбе за приобретение «Юнайтед» является миллиардер Джим Рэтклифф. Катарец хочет купить 100% акций, британец – чуть более 50%.
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