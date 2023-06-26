«Реал» считает, что Мбаппе с нынешней зарплатой и влиянием на «ПСЖ» не сможет подписать никто. К трансферу готовы, если он снова станет «обычным» игроком

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

Килиану Мбаппе было некомфортно в «ПСЖ» уже спустя полтора месяца после продления контракта.

Как пишет The Athletic со ссылкой на источники из окружения игрока и из «ПСЖ», спустя полтора месяца после продления контракта Мбаппе сообщил руководству парижан, что его не устраивает направление, в котором движется клуб.

Мбаппе хотел, чтобы «ПСЖ» собрал команду, способную бороться за победу в Лиге чемпионов. Клуб нацелился на Орельена Тчуамени, который в итоге оказался в «Реале», Роберта Левандовского, который перешел в «Барселону», и Милана Шкриньяра, который остался в «Интере». «ПСЖ» не осуществил те трансферы, что обещал Мбаппе, и отношения между игроком и клубом стали натянутыми.

Некоторые источники в «ПСЖ» говорят, что после возвращения с чемпионата мира Мбаппе был мотивирован, его воодушевляло развитие команды. На настроение форварда повлияла смена позиции – Килиан стал играть ближе к левому краю, как он любит. Но в «ПСЖ» понимали, что Мбаппе не отказался от мечты об игре за «Реал». Временами напряженность в отношениях между форвардом и клубом все равно возникала.

«Единственный клуб, который сможет забрать его отсюда, – это «Реал Мадрид». В футболе нет ничего невозможного, но мы можем запросить 400 млн евро или вообще не называть цену», – сказал источник в «ПСЖ».

«Реал» считает, что условия нынешнего контракта, а также то влияние, которым он наделен в «ПСЖ», означает, что подписать его не сможет ни один клуб. Но на случай, если ситуация изменится, а Мбаппе снова превратится в «обычного» игрока, у «Реала» готовы и план действий, и деньги для осуществления трансфера.

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40 комментариев

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Los Galácticos
Если Мбаппе хочет пойти по пути Неймара и разменять карьеру на деньги тогда пусть остается, но Неймар хотя бы требл успел сделать в Барселоне и был частью легендарного MSN.
+53
-5
+48
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jane gunn
Ответ fussballer
ПСЖ и Мбаппе надо хорошенько подумать, ибо в Реал три раза не зовут.
про второй раз так же говорили))
+26
0
+26
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fussballer
ПСЖ и Мбаппе надо хорошенько подумать, ибо в Реал три раза не зовут.
+16
-4
+12
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Василий Васильев
Если Реал не подпишет Мбаппе или другого звёздного нападающего новый сезон можно считать выкинутым в помойку .
+24
-12
+12
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Всё знаю
Ну тут надо Лукашенко подключать.
Он умеет договариваться судя по всему)))
+13
-3
+10
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Talgat Ergeshov
Ответ QWertY
Опять нужно будет переобуваться и говорить, что в реал два раза не зовут. Да что ж такое!
напиши это еще 1000 раз
+6
-2
+4
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Василий Васильев
Ответ Аркадий Аркадич
Так Перес смотрит шире, чем промежуток в один сезон. 200+млн за одного игрока, которого можно через год забрать бесплатно - это бред. Тем более в одно лицо сезоны не выигрывают. Если он вообще не перейдет, а останется стричь катарские нефтедоллары - ничего критичного в этом тоже нет. Финансовая устойчивость и поле для маневра важнее, чем сиюминутные результаты.
Не бесплатно ,а заплатить напрямую Мбаппе подписной бонус эти же 200 млн .
+4
0
+4
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Антон
Ответ Василий Васильев
Если Реал не подпишет Мбаппе или другого звёздного нападающего новый сезон можно считать выкинутым в помойку .
Да почему, перестраиваются потихоньку. Не в первый раз. Все через это проходят. Перестройка грамотная - хороший результат. Мбаппе возьмут, сейчас, или чуть позже, когда эмоции поутихнут, и условия приемлемые будут. Не надо сомневаться во Фло.
+2
0
+2
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QWertY
Опять нужно будет переобуваться и говорить, что в реал два раза не зовут. Да что ж такое!
+8
-6
+2
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Azat Kalimullin
Ответ fussballer
ПСЖ и Мбаппе надо хорошенько подумать, ибо в Реал три раза не зовут.
это точно!:DD
+2
0
+2
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Valery Fan
Похоже на то что слава его губит
+3
-1
+2
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Василий Васильев
Ответ Антон
А где его взять-то? Есть Кейн - дорого и старый, + Леви. Есть Осимхен - очень дорого. Холланд - сразу забыли. А кто ещё? Ну Лаутаро можно попробовать, хз отдадут ли его и потянет ли.
Лаутаро ,Рамуш из Бенфики ,того же Альвареса из МС можно подписать ,всяко лучше чем ничего или Хоселу ,который и близко не уровень Реала .
+1
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Аркадий Аркадич
Ответ Василий Васильев
Если Реал не подпишет Мбаппе или другого звёздного нападающего новый сезон можно считать выкинутым в помойку .
Так Перес смотрит шире, чем промежуток в один сезон. 200+млн за одного игрока, которого можно через год забрать бесплатно - это бред. Тем более в одно лицо сезоны не выигрывают. Если он вообще не перейдет, а останется стричь катарские нефтедоллары - ничего критичного в этом тоже нет. Финансовая устойчивость и поле для маневра важнее, чем сиюминутные результаты.
+3
-2
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Геннадий Чеботарев
Ответ Василий Васильев
Уверен болельщики Мадрида не хотят ждать и смотреть как Барселона легко побеждает в чемпионате с большим отрывом ,а именно это опять случится если Реал не подпишет классного и звёздного центрального нападающего.
проиграл не Реал а анчелоти. и это самая большая проблема а не трасэнсферы игроков.
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Бронислав Каминский
Ответ Алексей Иванов
Смешно,клубов 5 из АПЛ его смогут подписать при большем желании,деньги у них есть. Кто бы что не говорил Мбаппе сейчас является самой большой звездой в футболе как в игровом так и в медийном плане. Доминировавшие 10+ лет Роналду и Месси ушли из большой игры,скоро совсем закончат Кто будет на их месте? только Мбаппе,Холланд при всех его заслугах не станет мега звездой первой величины У Реала сейчас много хороших молодых игроков но без Мбаппе они ничего не выиграют даже в Испании (если не подпишут топ форварда) А покупка Мбаппе сразу сделает их фаворитом на победу в ЛЧ и номинально сильнейшей командой в Мире
Что такого необычного и топового Мбаппе делает на поле,что является самой топовой звездой?))Кроме ЧМ особо заслуг и нету.Один раз в карьере выбил +30 в чемпионате Франци(!!!) Тогда как Холанд уже взял требл и в первом же сезоне почти 40 мячей в АПЛ забил,а не в колхозной лиге
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Caballero del honor
Ответ Билли Херрингтон
Откуда у болельщика МЮ такая ненависть к Реалу?
Как откуда?! — "З": зависть.
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Дмитрий Формусатий
Ответ Аркадий Аркадич
Так Перес смотрит шире, чем промежуток в один сезон. 200+млн за одного игрока, которого можно через год забрать бесплатно - это бред. Тем более в одно лицо сезоны не выигрывают. Если он вообще не перейдет, а останется стричь катарские нефтедоллары - ничего критичного в этом тоже нет. Финансовая устойчивость и поле для маневра важнее, чем сиюминутные результаты.
Бесплатно через год ? Через год Мбаппе устроит аукцион, кто больше даст подписной бонус. И Реалу придется выложиться тогда ближе к сумме трансфера этим летом, т.е. 200 млн. Лучше уж заплатить за этого мерзавца сейчас 200, чем тратить целый сезон и потом заплатить те же деньги, только Мбаппе.
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Buzya
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Пересу как-то всё равно
Странно, раньше он как-то увольнял тренеров за "сезон в помойку", хотя они добивались довольно неплохих результатов.
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MK
Он уже привык золотой горе, и не желает оттуда слезть
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Антон
Ответ Василий Васильев
Уверен болельщики Мадрида не хотят ждать и смотреть как Барселона легко побеждает в чемпионате с большим отрывом ,а именно это опять случится если Реал не подпишет классного и звёздного центрального нападающего.
А где его взять-то? Есть Кейн - дорого и старый, + Леви. Есть Осимхен - очень дорого. Холланд - сразу забыли. А кто ещё? Ну Лаутаро можно попробовать, хз отдадут ли его и потянет ли.
0
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Василий Васильев
Ответ Антон
Да почему, перестраиваются потихоньку. Не в первый раз. Все через это проходят. Перестройка грамотная - хороший результат. Мбаппе возьмут, сейчас, или чуть позже, когда эмоции поутихнут, и условия приемлемые будут. Не надо сомневаться во Фло.
Уверен болельщики Мадрида не хотят ждать и смотреть как Барселона легко побеждает в чемпионате с большим отрывом ,а именно это опять случится если Реал не подпишет классного и звёздного центрального нападающего.
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Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ jane gunn
про второй раз так же говорили))
Про второй раз говорили, что в Реал три раза не зовут?
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Русланф
Ответ Алексей Иванов
Смешно,клубов 5 из АПЛ его смогут подписать при большем желании,деньги у них есть. Кто бы что не говорил Мбаппе сейчас является самой большой звездой в футболе как в игровом так и в медийном плане. Доминировавшие 10+ лет Роналду и Месси ушли из большой игры,скоро совсем закончат Кто будет на их месте? только Мбаппе,Холланд при всех его заслугах не станет мега звездой первой величины У Реала сейчас много хороших молодых игроков но без Мбаппе они ничего не выиграют даже в Испании (если не подпишут топ форварда) А покупка Мбаппе сразу сделает их фаворитом на победу в ЛЧ и номинально сильнейшей командой в Мире
Бро это Реал. Это клуб не зависит от таких игроков как Роналду или Рамос, они всегда будут выигрывать.
Если перейдет Мбаппе больше выиграют, если нет чуть меньше
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Алексей Иванов
Смешно,клубов 5 из АПЛ его смогут подписать при большем желании,деньги у них есть.
Кто бы что не говорил Мбаппе сейчас является самой большой звездой в футболе как в игровом так и в медийном плане.
Доминировавшие 10+ лет Роналду и Месси ушли из большой игры,скоро совсем закончат
Кто будет на их месте? только Мбаппе,Холланд при всех его заслугах не станет мега звездой первой величины

У Реала сейчас много хороших молодых игроков но без Мбаппе они ничего не выиграют даже в Испании (если не подпишут топ форварда)
А покупка Мбаппе сразу сделает их фаворитом на победу в ЛЧ и номинально сильнейшей командой в Мире
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forward1988
обычным игроком он никогда не станет,но игрок супер к сожалению его эго и эгоистичность не позволяют ему подписать контракт с нормальным клубом,в псж он может только довольствоваться чемпионатом одной команды и левыми кубками,аналог современной баварии
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