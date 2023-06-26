«Реал» считает, что Мбаппе с нынешней зарплатой и влиянием на «ПСЖ» не сможет подписать никто. К трансферу готовы, если он снова станет «обычным» игроком

Килиану Мбаппе было некомфортно в «ПСЖ» уже спустя полтора месяца после продления контракта.

Как пишет The Athletic со ссылкой на источники из окружения игрока и из «ПСЖ», спустя полтора месяца после продления контракта Мбаппе сообщил руководству парижан, что его не устраивает направление, в котором движется клуб.

Мбаппе хотел, чтобы «ПСЖ» собрал команду, способную бороться за победу в чемпионов. Клуб нацелился на Орельена Тчуамени, который в итоге оказался в «Реале», Роберта Левандовского, который перешел в «Барселону», и Милана Шкриньяра, который остался в «Интере». «ПСЖ» не осуществил те трансферы, что обещал Мбаппе, и отношения между игроком и клубом стали натянутыми.

Некоторые источники в «ПСЖ» говорят, что после возвращения с чемпионата мира Мбаппе был мотивирован, его воодушевляло развитие команды. На настроение форварда повлияла смена позиции – стал играть ближе к левому краю, как он любит. Но в «ПСЖ» понимали, что Мбаппе не отказался от мечты об игре за «Реал». Временами напряженность в отношениях между форвардом и клубом все равно возникала.

«Единственный клуб, который сможет забрать его отсюда, – это « ». В футболе нет ничего невозможного, но мы можем запросить 400 млн евро или вообще не называть цену», – сказал источник в « ».

«Реал» считает, что условия нынешнего контракта, а также то влияние, которым он наделен в «ПСЖ», означает, что подписать его не сможет ни один клуб. Но на случай, если ситуация изменится, а Мбаппе снова превратится в «обычного» игрока, у «Реала» готовы и план действий, и деньги для осуществления трансфера.