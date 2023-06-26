«Реал» считает, что Мбаппе с нынешней зарплатой и влиянием на «ПСЖ» не сможет подписать никто. К трансферу готовы, если он снова станет «обычным» игроком
Килиану Мбаппе было некомфортно в «ПСЖ» уже спустя полтора месяца после продления контракта.
Как пишет The Athletic со ссылкой на источники из окружения игрока и из «ПСЖ», спустя полтора месяца после продления контракта Мбаппе сообщил руководству парижан, что его не устраивает направление, в котором движется клуб.
Мбаппе хотел, чтобы «ПСЖ» собрал команду, способную бороться за победу в Лиге чемпионов. Клуб нацелился на Орельена Тчуамени, который в итоге оказался в «Реале», Роберта Левандовского, который перешел в «Барселону», и Милана Шкриньяра, который остался в «Интере». «ПСЖ» не осуществил те трансферы, что обещал Мбаппе, и отношения между игроком и клубом стали натянутыми.
Некоторые источники в «ПСЖ» говорят, что после возвращения с чемпионата мира Мбаппе был мотивирован, его воодушевляло развитие команды. На настроение форварда повлияла смена позиции – Килиан стал играть ближе к левому краю, как он любит. Но в «ПСЖ» понимали, что Мбаппе не отказался от мечты об игре за «Реал». Временами напряженность в отношениях между форвардом и клубом все равно возникала.
«Единственный клуб, который сможет забрать его отсюда, – это «Реал Мадрид». В футболе нет ничего невозможного, но мы можем запросить 400 млн евро или вообще не называть цену», – сказал источник в «ПСЖ».
«Реал» считает, что условия нынешнего контракта, а также то влияние, которым он наделен в «ПСЖ», означает, что подписать его не сможет ни один клуб. Но на случай, если ситуация изменится, а Мбаппе снова превратится в «обычного» игрока, у «Реала» готовы и план действий, и деньги для осуществления трансфера.
Он умеет договариваться судя по всему)))
Если перейдет Мбаппе больше выиграют, если нет чуть меньше
Кто бы что не говорил Мбаппе сейчас является самой большой звездой в футболе как в игровом так и в медийном плане.
Доминировавшие 10+ лет Роналду и Месси ушли из большой игры,скоро совсем закончат
Кто будет на их месте? только Мбаппе,Холланд при всех его заслугах не станет мега звездой первой величины
У Реала сейчас много хороших молодых игроков но без Мбаппе они ничего не выиграют даже в Испании (если не подпишут топ форварда)
А покупка Мбаппе сразу сделает их фаворитом на победу в ЛЧ и номинально сильнейшей командой в Мире