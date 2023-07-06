Мбаппе получит 40 млн евро, если будет игроком «ПСЖ» в конце июля. Это первая часть бонуса за лояльность

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе деньги Футбол

Килиан Мбаппе может скоро получить крупный бонус за лояльность от «ПСЖ».

Как сообщает RMC Sport, французский клуб обязан будет выплатить футболисту часть бонуса за лояльность, если он будет игроком «ПСЖ» в конце июля.

Сумма первой части бонуса за лояльность, прописанного в контракте Мбаппе с «ПСЖ», составляет 40 млн евро. До конца июля он должен получить эти деньги, если будет игроком парижан к тому моменту. В «ПСЖ» очень раздражены этим.

Вероятно, с выплатой этого бонуса связано время, когда президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи выступил с заявлением по поводу будущего Мбаппе. Вчера он заявил, что Килиан «должен принять решение минимум за две недели».

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58 комментариев

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Акира_1
Мбаппе предпочтет и рыбку бонусную съесть, и в Реал перейти.
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Lost Sock
Ответ ESF
Он унизил Реал по всем параметрам. Вишенкой на торте будет, если он в итоге туда не перейдет 😂
и чем он реал унизил ) ? он спортсмен и такими шагами он только себя унижает ... реал был есть и будет топ в футболе а такие выскачки как ПСЖ и мбаппе сегодня есть а завтра ему 34 ...
forza juve
+33
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Адам Алмарз
Ответ ESF
Он унизил Реал по всем параметрам. Вишенкой на торте будет, если он в итоге туда не перейдет 😂
Ох нет, Реал не потратит 200 лямов, какой позор!!! А ведь Реал сделал столько официальных заявлений по поводу Мбаппе целых 0!!!!
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Guillermo
Я всегда думал, что лояльность - это бескорыстное качество. Если тебе платят, то уже называется по-другому
+18
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BZB
Хлебайте теперь ложкой и лояльность и преданность Мбаппе.
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Нефанатик
Ответ Godare88
Ну если его никуда не продадут этим летом, я бы сослал его в дубль без допуска к основной команде и штрафовал за пропуски тренировок за такое поведение
Ты со своей детской логикой никогда не будешь принимать такие решения.
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Man in Blanco
Ответ Guillermo
Я всегда думал, что лояльность - это бескорыстное качество. Если тебе платят, то уже называется по-другому
В отношении друзей, оно может и так (хотя не всегда). Когда дело доходит до больших денег или очень больших денег, то правила чутка меняются.
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Nazza1406
Если посмотреть на всю эту ситуацию объективно,трезвым взглядом,то вывод не в пользу Мбаппе как человека: да ,понятно,парень обеспечивает себе будущее материальное,выжимает максимум денег ,манипулирует обоими клубами,но не красит его это всё,нет тут не патриотизма клубного,ни любви к футболу,очень "ушлый" молодой человек прямо скажем. P.S. Ничего личного,как игрок он реально хорош.
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Любезный Коссутий
Ответ Footballeur
Я впервые вижу как один игрок так вертит команду издевательски..
почему? Месси вытряхнул Барселону наизнанку, и еще до 25 года те ему выплачивать будут.
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ESF
Ответ Lost Sock
ну официального заявления нет это раз :) ну ок пусть в своих парижских мечтах он крутит королевский клуб ,а итог то какой ? он то остаётся в футбольной провинции понимаешь ? это ему нужен реал а не наоборот , тем более мы все знаем что если реал поставит цель он купит любого и за любые деньги .... видать не очень то нужно ... собака лает караван идёт
Таких смешных оправданий Реала я давно не слышал.
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che kaif
Ответ Guillermo
Я всегда думал, что лояльность - это бескорыстное качество. Если тебе платят, то уже называется по-другому
футбольный бизнес дело тонкое
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ksn 1979
Ответ Lost Sock
оправданий реала ? ок он крутит реал как ты говоришь остаётся в ПСЖ и забивает 39 голов ларьяну и Аяччо выигрывает ещё 3-4 чемпионских титула дальше что ? что имеет кроме верблюжих денег мбаппе ни титулов ни признания ни лч ... а цикл сборной скорее всего закончился вряд ли он со сборной ещё один титул выиграет ...
У Мбаппе нет титулов и признания?
Вы, мягко говоря, не правы.
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Lost Sock
Ответ ksn 1979
И что? Мбаппе забивает в том чемпионате, в котором играет. При этом он Чемпион мира, Чемпион Франции, обладатель кубка, играет в команде, выступающей в ЛЧ, так же он всегда во всех рейтингах среди лучших футболистов Мира и т. д. Чего ещё надо от него всяким недовольным с сайта спортс. ру?
ага Кокорин тоже забивает в том чемпионате в котором играет и чемпионат и кубок выиграл , действительно какая разница ... хорошего дня
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Marcus-light
Ответ Guillermo
Я всегда думал, что лояльность - это бескорыстное качество. Если тебе платят, то уже называется по-другому
Бонус)
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Геннадий Тимченко
Ответ ESF
Он унизил Реал по всем параметрам. Вишенкой на торте будет, если он в итоге туда не перейдет 😂
лучше вспомните, как пеший унизил Барсу: обещали с отцом туда перейти после ПСЖ забесплатно, а сами с неё продолжают получать бабло "за величие", несмотря на завершение контракта более чем два года назад и бесплатный переход Месси в ПСЖ... но для фанатиков пешего это не унижение Барселоны, это "другое"🤢
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rodjer22
Поведение президента ПСЖ к Мбапе, чем то напоминает любовь за деньги.
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Lost Sock
Ответ che kaif
форза юва в серию Б за доги и коррупцию
да хоть в серию f
juve всегда forza
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Sergey Troshin
А в конце августа придется отдать его лямов за 25, т.к. они не же не готовы отдать его бесплатно
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gandalf
за псевдо-лояльность же
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Постой...Я тебя знаю!
Ответ Godare88
Ну если его никуда не продадут этим летом, я бы сослал его в дубль без допуска к основной команде и штрафовал за пропуски тренировок за такое поведение
За какое поведение его штрафовать? Человек не хочет продлевать контракт - его абсолютно законное право. В дубль ты его можешь сослать, но смысл? Зарплату ты ему все равно будешь платить в полной мере. Уж лучше тогда заигрывать его везде, где можно. Тем более сам Килиан, в общем-то, не выказывал какого-то нежелания играть за ПСЖ - просто не хочет продлевать контракт и всё.
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songbilong
бабла, нужно много бабла
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swerh
В итоге Мбаппе и бонус получит и 1 августа подпишет с ПСЖ совершенно новый контракт) Вуаля.
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stoudemire
но жадный гном, из-за которого все беды у ПСЖ были это Месси, не забывайте) афробеженцы (болелы парижа) не дадут соврать))
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Хан Сахан
Ответ Godare88
Ну если его никуда не продадут этим летом, я бы сослал его в дубль без допуска к основной команде и штрафовал за пропуски тренировок за такое поведение
У него наверняка в контракте прописаны громадные суммы за невыход на поле (да, я переиграл в Football Manager)
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Лёха Жданчик
как будто он и так мало получает.....
вангую что через года 3-4 ПСЖ будет продавать название стадиона и дергать рычаги)))
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