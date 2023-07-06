Тренер Бразилии Диниз о Неймаре: «Суперталант, он умопомрачителен. Еще долго придется ждать рождения подобного игрока»

Новый тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз высказался о Неймаре.

«В голову мне приходит лишь одно слово, чтобы описать . Он умопомрачителен.

Это суперталант. Нам еще долго придется ждать рождения подобного игрока. Бразилии повезло, что у нее есть такой игрок. Нам нужно извлекать из этого максимум. Неймар – выдающийся во всем, что касается игры в футбол», – сказал тренер сборной и « ».