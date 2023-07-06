Тренер Бразилии Диниз о Неймаре: «Суперталант, он умопомрачителен. Еще долго придется ждать рождения подобного игрока»

Теги ПСЖ Флуминенсе высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция Неймар Фернандо Диниз Футбол

Новый тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз высказался о Неймаре.

«В голову мне приходит лишь одно слово, чтобы описать Неймара. Он умопомрачителен.

Это суперталант. Нам еще долго придется ждать рождения подобного игрока. Бразилии повезло, что у нее есть такой игрок. Нам нужно извлекать из этого максимум. Неймар – выдающийся во всем, что касается игры в футбол», – сказал тренер сборной Бразилии и «Флуминенсе».

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15 комментариев

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Денис Белозёров
надо было Семака назначать тренером сборной Бразилии
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Евгений Шазиев
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Ответ Красный чай
Сейчас вроде не 2013 на дворе чтоб подобное говорить, Неймар еще не закончил а уже появились несколько игроков круче него.
эммм...и кто же это?
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Mark Safa
Ответ Евгений Шазиев
эммм...и кто же это?
Смолов
+2
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Имя Фамилия
Неймар опередил своё время. На сегодня нет способа остановить его без фола. Защи ломают ему ноги от бессилия, а публика только потакает. Нэю надо было сразу идти в АПЛ, где со звёзд пылинки сдувают и избежал бы травм.
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Виталий Ан
Ответ Тухель
Да и нафиг ждать. Тут кто то может дергать на финты на месте, но смотреть на богоподобного норвежца мне нравится намного больше. Кратчайший путь до ворот прямая и он и несется по прямой. То же самое с разыгрывающими кому то нравится финтер Рикельме например и будут говорить что вот такие не скоро еще будут, но я восхищаюсь де Брюйне, его отточенность в действиях феноменальная.
Согласен, но в то же время такие игроки как Ней заставляют удивляться и хлопать. В этом вся суть футбола. Кто то нацелен на ворота и результат, а кто то заставляет удивляться и смотреть на это по другому.
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Seoul Candy
Пошла вода горячая)
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Simplicissimus
В смысле? Денис Давыдов давно родился уже
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Spartakus1984
Просрал талант.Мог ЗМ выиграть и не один раз но погнался за баблом и развлечениями
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Виталий Ан
Ней мега талант! И если бы ПСЖ выиграл одну ЛЧ то его бы целовали в пятую точку. А если бы 2-3 то обожествляли не хуже Месси. Игрок топовый со всеми вытекающими.
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Красный чай
Ответ Евгений Шазиев
эммм...и кто же это?
Не смеши меня подобным вопросом, Мбаппе, Холанд и Вини явно его лучше, можно даже ещё ряд более эффективных игроков назвать. Можешь конечно наяривать на его финты (хотя есть игроки с сопоставимым уровенем техники) но по факту ни один клуб не променяет их на неймара, и не только на них есть еще десяток игроков которые клубы предпочтут вместо неймара. псж вон не знает куда его спихнуть
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