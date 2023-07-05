Тренер «Флуминенсе» Диниз возглавил Бразилию, будет совмещение. После Кубка Америки-2024 сборную примет Анчелотти

Главный тренер «Флуминенсе» Фернандо Диниз временно возглавил сборную Бразилии.

При этом 49-летний специалист будет совмещать работу в клубе и в национальной команде в течение года.

Об этом сообщил президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригеc.

После 13 туров « » занимает в чемпионате Бразилии 6-е место.

Ранее стало известно, что после Кубка Америки-2024 сборную возглавит , у которого к тому времени истечет срок контракта с « ».