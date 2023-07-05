Тренер «Флуминенсе» Диниз возглавил Бразилию, будет совмещение. После Кубка Америки-2024 сборную примет Анчелотти

Теги Карло Анчелотти Флуминенсе высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига отставки Федерация футбола Бразилии Фернандо Диниз Эднальдо Родригес Футбол

Главный тренер «Флуминенсе» Фернандо Диниз временно возглавил сборную Бразилии.

При этом 49-летний специалист будет совмещать работу в клубе и в национальной команде в течение года.

Об этом сообщил президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригеc.

После 13 туров «Флуминенсе» занимает в чемпионате Бразилии 6-е место.

Ранее стало известно, что после Кубка Америки-2024 сборную Бразилии возглавит Карло Анчелотти, у которого к тому времени истечет срок контракта с «Реалом».

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28 комментариев

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vzi
Очень крутой тренер.
Поднимал все команды, которые тренировал.
Рад за него, что наконец поработает со звездами первой величины. У него будет шесть игр отбора на ЧМ в этом году и товарняк с Испанией в марте 2024.
Будет очень забавно, если он выиграет все свои матчи, и общественность в Бразилии начнёт требовать оставить его на постоянку. ;)
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vzi
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/jogabonito2018/3086987.html?sl=1

Вот здесь подробно о том, кто такой Фернандо Диниз.
+7
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vzi
Ответ Direct free kick
Короче удачи придурочному Бьелса на кубке Америки, а аргентосии снова подарят посудину
Посмотрим. Дарить точно никому ничего не будут.
+3
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Balt39
Ответ vzi
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/jogabonito2018/3086987.html?sl=1 Вот здесь подробно о том, кто такой Фернандо Диниз.
Возьму отпуск и прочту потом)
+2
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vzi
Ответ & Co1366
А папа Карло дал согласие возглавить Бразилию?
Думаю, в ближайшее время последуют комментарии как Анчелотти, так и Мадрида.

На словах вроде договорено. Контракт подпишут либо зимой, либо по завершении европейского сезона 2023/24.
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vzi
Ответ Groondler
фига себе у них там чехарда
Тите заранее объявил, что уйдёт после ЧМ-22 при любом исходе. Грезил работой в европейском клубе, но теперь видимо уже никак.

У федерации давно была идея фикс после Тите позвать иностранного тренера - изначально хотели Гвардиолу, но тот продлился с Сити год назад. Потом, когда Анчелотти забуксовал в Мадриде, перевели стрелки на него.

Рамон Менезес - штатный тренер молодежки, временно исполнял обязанности в течение трех товарняков, не проявил себя, поэтому решили уже поставить более опытного тренера, который обеспечит транзит до Анчелотти.
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vzi
Ответ Direct free kick
По-другому аргентосия с меси выиграть и не может. Ковидная UFC копа, зимний ауди кап в Катаре, похоже ещё и соккер кап в США в 2026, копа 2024 пока может не так очевидна, но не видно кто может помешать, кроме Уругвая безтрофейного Бьелсы
А Бразилию типа уже списали? Хоть с Динизом, хоть с Анчелотти. ;)
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& Co1366
Ответ vzi
Думаю, в ближайшее время последуют комментарии как Анчелотти, так и Мадрида. На словах вроде договорено. Контракт подпишут либо зимой, либо по завершении европейского сезона 2023/24.
На этой теме ещё много + получат комментаторы.
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cfykbsmw7j
Ответ Имя Фамилия
А какие предпосылки к другой игре? Меси уже подписал контракт со страной хозяйкой турнира, точно так же как было с катарскими шейхами. Будет очередной спектакль, и вне зависимости от того победит аргентина или опозорится, судьи сделают всё возможное, чтобы протащить их как можно дальше.
Эх, опять заговоры кругом.
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vzi
Ответ Direct free kick
Роналду - изгнан в пустыню Пеле - не выдержал позора и ушёл раньше времени Алвеса - насилуют в тюрьме Всё ради псевдокоронации меси
Ахахаха!..
+1
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vzi
Ответ Имя Фамилия
После шантажа в 2016-м с уходом из сборной правительство Аргентины из кожи вон лезет, чтобы нарисовать ему какие-то рекорды. Ни одна сборная мира не играет такое кол-во товарняков против всякого дна как Аргентина, всё для того чтобы меси мог накрутить себе статистику. Он симулировал травмы в ПСЖ, чтобы свеженьким ездить на товарняки за сборную) Не говоря даже о том, как они буквально придумывают новые турниры, чтобы нарисовать меси какую-то чашку)) Жаль Дани Алвеса, у которого эти жулики отжимают рекорд по трофеям.
Дани Алвеса точно не жаль. Всегда был гнилой чел. ;)
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Имя Фамилия
Ответ vzi
Предпосылки в том, что Месси будет уже 37 лет, из которых он последний год будет играть в откровенно слабой лиге МЛС. Потеряется тонус. Ди Марии будет 36, и где он проведет 2023/24 вообще не понятно. В полузащите у Аргентины крепкие середнячки типа Мак Аллистера и Паредеса. В атаке нестабильный Лаутаро и запасной Сити Альварес (хороший игрок, но ему надо играть, а не сидеть под Холандом). Поэтому остаётся надеяться только на оборону и удачную сетку.
Точно они же последние свои чашки за счёт тонуса добыли, а не за счёт левых пенок и костоломства)
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Direct free kick
Ответ Имя Фамилия
После шантажа в 2016-м с уходом из сборной правительство Аргентины из кожи вон лезет, чтобы нарисовать ему какие-то рекорды. Ни одна сборная мира не играет такое кол-во товарняков против всякого дна как Аргентина, всё для того чтобы меси мог накрутить себе статистику. Он симулировал травмы в ПСЖ, чтобы свеженьким ездить на товарняки за сборную) Не говоря даже о том, как они буквально придумывают новые турниры, чтобы нарисовать меси какую-то чашку)) Жаль Дани Алвеса, у которого эти жулики отжимают рекорд по трофеям.
Роналду - изгнан в пустыню
Пеле - не выдержал позора и ушёл раньше времени
Алвеса - насилуют в тюрьме
Всё ради псевдокоронации меси
+2
-2
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vzi
Ответ Direct free kick
копа уйдёт на обкатку и эксперименты, а дальше никто не знает
Думаю, что Анчелотти, что Диниз будут заинтересованы сразу показать результат в турнирной обстановке, а игроки будут полны решимости взять реванш за 2021.

А дальше будет подготовка к ЧМ.

Уругвай и Бьельса - это хорошо. Но скорее там как раз будут эксперименты с неизвестным исходом вплоть до вылета на групповом этапе Копы. ;)
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vzi
Ответ Direct free kick
Всё это правда, только не забывай, что в 2017-2019 аргентософилы из Астрахани вопили, что вслед за Банегами, Бильями и Маскеранами игроков нет, перспектив нет, тренеров нет, но тут вмешался вагон факторов. Теперь те кто тогда вопил это, ныне делают вид, что не помнят этого
Скалони молодец, что выжал максимум из не самого сильного исторически состава. И нашел идеальную роль Месси на поле, и заставил всю оставшуюся команду отрабатывать “за того парня”.
Пазл сложился.
Но повторить будет сложнее во сто крат. Лидеры стареют. И либо ты закладываешься на 39-летнего Месси в 2026, либо надо перестраивать всю игру.
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vzi
Ответ Имя Фамилия
А какие предпосылки к другой игре? Меси уже подписал контракт со страной хозяйкой турнира, точно так же как было с катарскими шейхами. Будет очередной спектакль, и вне зависимости от того победит аргентина или опозорится, судьи сделают всё возможное, чтобы протащить их как можно дальше.
Предпосылки в том, что Месси будет уже 37 лет, из которых он последний год будет играть в откровенно слабой лиге МЛС. Потеряется тонус.
Ди Марии будет 36, и где он проведет 2023/24 вообще не понятно.
В полузащите у Аргентины крепкие середнячки типа Мак Аллистера и Паредеса.
В атаке нестабильный Лаутаро и запасной Сити Альварес (хороший игрок, но ему надо играть, а не сидеть под Холандом).
Поэтому остаётся надеяться только на оборону и удачную сетку.
0
0
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Direct free kick
Ответ Имя Фамилия
Копа 2021 это была та ещё дичь. Советую посмотреть финал всем кто не видел, тут никакой фантазии не хватит, чтобы представить на сколько всё было плохо на самом деле. Арги играли чисто по правилам UFC, во втором тайме из 45-и минут где-то 30 мяч был вне игры, судья добавил всего 3 минуты в концовке, но остановив матч уже на 2-й минуте, чтобы бразилы не дай бог не перевели игру в овертайм)) https://youtu.be/nT3SzURUqT8 Я даже не говорю о том, что турнир просто не должен был проводиться. Бразильская сборная устроила протест и не хотела участвовать, трибуны пустые, половина команд приехала третьим составом из-за коронавируса. И всё идёт к тому, что в 2024-м будет очередной спектакль. Турнир будет проводиться в США и меси уже вступил с ними в договорённость, как было с шейхами и их домашним ЧМ.
По-другому аргентосия с меси выиграть и не может. Ковидная UFC копа, зимний ауди кап в Катаре, похоже ещё и соккер кап в США в 2026, копа 2024 пока может не так очевидна, но не видно кто может помешать, кроме Уругвая безтрофейного Бьелсы
+2
-2
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Имя Фамилия
Ответ vzi
Хрен с ним. Это уже история. В 2024 будет другая игра.
А какие предпосылки к другой игре? Меси уже подписал контракт со страной хозяйкой турнира, точно так же как было с катарскими шейхами. Будет очередной спектакль, и вне зависимости от того победит аргентина или опозорится, судьи сделают всё возможное, чтобы протащить их как можно дальше.
+3
-3
0
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Имя Фамилия
Ответ Direct free kick
Турнир 2021 помним - позорное продление бана Жезуса (нагнул аргов в 2019), когда стал известен состав обоих финалистов. Не дали доиграть гроши добавленного времени - мало ли, как в 2004 случится нечто
Копа 2021 это была та ещё дичь. Советую посмотреть финал всем кто не видел, тут никакой фантазии не хватит, чтобы представить на сколько всё было плохо на самом деле. Арги играли чисто по правилам UFC, во втором тайме из 45-и минут где-то 30 мяч был вне игры, судья добавил всего 3 минуты в концовке, но остановив матч уже на 2-й минуте, чтобы бразилы не дай бог не перевели игру в овертайм))

https://youtu.be/nT3SzURUqT8

Я даже не говорю о том, что турнир просто не должен был проводиться. Бразильская сборная устроила протест и не хотела участвовать, трибуны пустые, половина команд приехала третьим составом из-за коронавируса. И всё идёт к тому, что в 2024-м будет очередной спектакль. Турнир будет проводиться в США и меси уже вступил с ними в договорённость, как было с шейхами и их домашним ЧМ.
+3
-3
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vzi
Ответ Direct free kick
Турнир 2021 помним - позорное продление бана Жезуса (нагнул аргов в 2019), когда стал известен состав обоих финалистов. Не дали доиграть гроши добавленного времени - мало ли, как в 2004 случится нечто
Хрен с ним. Это уже история. В 2024 будет другая игра.
+1
-1
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Direct free kick
Ответ vzi
Посмотрим. Дарить точно никому ничего не будут.
Турнир 2021 помним - позорное продление бана Жезуса (нагнул аргов в 2019), когда стал известен состав обоих финалистов. Не дали доиграть гроши добавленного времени - мало ли, как в 2004 случится нечто
+5
-5
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& Co1366
А папа Карло дал согласие возглавить Бразилию?
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Groondler
фига себе у них там чехарда
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