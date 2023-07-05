Тренер «Флуминенсе» Диниз возглавил Бразилию, будет совмещение. После Кубка Америки-2024 сборную примет Анчелотти
Главный тренер «Флуминенсе» Фернандо Диниз временно возглавил сборную Бразилии.
При этом 49-летний специалист будет совмещать работу в клубе и в национальной команде в течение года.
Об этом сообщил президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригеc.
После 13 туров «Флуминенсе» занимает в чемпионате Бразилии 6-е место.
Ранее стало известно, что после Кубка Америки-2024 сборную Бразилии возглавит Карло Анчелотти, у которого к тому времени истечет срок контракта с «Реалом».
Поднимал все команды, которые тренировал.
Рад за него, что наконец поработает со звездами первой величины. У него будет шесть игр отбора на ЧМ в этом году и товарняк с Испанией в марте 2024.
Будет очень забавно, если он выиграет все свои матчи, и общественность в Бразилии начнёт требовать оставить его на постоянку. ;)
Вот здесь подробно о том, кто такой Фернандо Диниз.
На словах вроде договорено. Контракт подпишут либо зимой, либо по завершении европейского сезона 2023/24.
У федерации давно была идея фикс после Тите позвать иностранного тренера - изначально хотели Гвардиолу, но тот продлился с Сити год назад. Потом, когда Анчелотти забуксовал в Мадриде, перевели стрелки на него.
Рамон Менезес - штатный тренер молодежки, временно исполнял обязанности в течение трех товарняков, не проявил себя, поэтому решили уже поставить более опытного тренера, который обеспечит транзит до Анчелотти.
Пеле - не выдержал позора и ушёл раньше времени
Алвеса - насилуют в тюрьме
Всё ради псевдокоронации меси
А дальше будет подготовка к ЧМ.
Уругвай и Бьельса - это хорошо. Но скорее там как раз будут эксперименты с неизвестным исходом вплоть до вылета на групповом этапе Копы. ;)
Пазл сложился.
Но повторить будет сложнее во сто крат. Лидеры стареют. И либо ты закладываешься на 39-летнего Месси в 2026, либо надо перестраивать всю игру.
Ди Марии будет 36, и где он проведет 2023/24 вообще не понятно.
В полузащите у Аргентины крепкие середнячки типа Мак Аллистера и Паредеса.
В атаке нестабильный Лаутаро и запасной Сити Альварес (хороший игрок, но ему надо играть, а не сидеть под Холандом).
Поэтому остаётся надеяться только на оборону и удачную сетку.
https://youtu.be/nT3SzURUqT8
Я даже не говорю о том, что турнир просто не должен был проводиться. Бразильская сборная устроила протест и не хотела участвовать, трибуны пустые, половина команд приехала третьим составом из-за коронавируса. И всё идёт к тому, что в 2024-м будет очередной спектакль. Турнир будет проводиться в США и меси уже вступил с ними в договорённость, как было с шейхами и их домашним ЧМ.