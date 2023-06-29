Валтер Казагранде: «Неймар и его отец никого не уважают. Они считают себя богами, думают, что могут купить весь мир за деньги»

Валтер Казагранде раскритиковал поведение Неймара и его отца.

«Они никого не уважают. Я говорю это уже более пяти лет об отце и сыне, я предупреждал о поведении этих двоих более пяти лет назад, но сейчас дошло до того, что они больше никого не уважают. Они думают, что они боги.

Я написал текст и взял фразу из песни группы Titãs: «Не всегда можно быть Богом». А они думают, что они боги, они никого не уважают и думают, что могут купить весь мир за деньги.

И большая часть бразильской прессы работает на защиту , балуя его. Очень мало говорят о том, что он делает неправильно, и много говорят о том, что интересует его семью», – написал бывший нападающий сборной в своей колонке на UOL.