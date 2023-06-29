Валтер Казагранде: «Неймар и его отец никого не уважают. Они считают себя богами, думают, что могут купить весь мир за деньги»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция Неймар Валтер Казагранде Футбол

Валтер Казагранде раскритиковал поведение Неймара и его отца.

«Они никого не уважают. Я говорю это уже более пяти лет об отце и сыне, я предупреждал о поведении этих двоих более пяти лет назад, но сейчас дошло до того, что они больше никого не уважают. Они думают, что они боги.

Я написал текст и взял фразу из песни группы Titãs: «Не всегда можно быть Богом». А они думают, что они боги, они никого не уважают и думают, что могут купить весь мир за деньги.

И большая часть бразильской прессы работает на защиту Неймара, балуя его. Очень мало говорят о том, что он делает неправильно, и много говорят о том, что интересует его семью», – написал бывший нападающий сборной Бразилии в своей колонке на UOL.

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15 комментариев

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tolobas
Из этой новости многие узнали, что Валтер Казагранде - это бывший нападающий сборной Бразилии. Я сначала подумал, что это грузинский агент или журналист
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Билли Херрингтон
Отец Неймара, отец Месси, мать Рабьо и мать Мбаппе должны сняться в каком-нибудь шоу, цель которого выбыть для своих сыночков лучшие контракты и бонусы в тех или иных условиях. Съемки стартуют 1 августа в Оренбурге. Приглашенный гость в первом сезоне - Ванда Нара
+25
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+17
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А.Э.РАСИМ
Ответ tolobas
Из этой новости многие узнали, что Валтер Казагранде - это бывший нападающий сборной Бразилии. Я сначала подумал, что это грузинский агент или журналист
Вальтер Казагранде еще и обладатель Кубка Чемпионов, обладатель Кубка УЕФА.

Ярко играл, правда за Порту его не помню, но за Торино видел.
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Кино Музыка
Неймар больше жертва. Отдувается за всех почти в одиночку. Сколько его метелят, бедного...
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prosto D.
О, становится традицией, когда посредственность набрасывается на талантливую звезду. Так было с Месси, когда какой-то французский ноунейм, обладатель кубка Интертото-2001, поливал его грязью в прессе. Так и тут, чемпион бразильского штата-1982 вещает. Дедуль, Неймар талант, а ты вопящее никто.
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Пётр Смирнов
Ней сидит ниже травы, тише воды, а его буллить начинают(
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DolJun
ну еще бы, барса в свое время взорвала рынок ради неймара дважды: сперва подослав к отцу пару альб для лучших переговоров, а потом выставив неадекватную сумму отступных в 222 ляма, вот у людей чсв и заиграло
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Имя Фамилия
Опять этот нарик с нравоучениями) Пускай собой займётся наконец, Неймар на его фоне просто божий одуванчик.
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Uragan Boy
сколько людей, столько мнений. Как то вот так
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Локоть Артеста
Дисциплина большинству бразильцев чужда. Будь он хоть немного дисциплинированным, выиграл бы как игрок все что можно и 2-3 золотых мяча точно бы имел.
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Tun
Они даже в псж не боги)
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Фан Рубина
Так покупают же.
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Rolemodel
Ну наверное у чувака есть типа этого " из грязи в князь" иначе никак не обойтись, ну есть ещё одно, что история якобы жил в трущебе и все такое, а на самом деле батон мутил нормально самогоном и бизнесмен от души!!
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Anna Kovaleva
Ответ Билли Херрингтон
Отец Неймара, отец Месси, мать Рабьо и мать Мбаппе должны сняться в каком-нибудь шоу, цель которого выбыть для своих сыночков лучшие контракты и бонусы в тех или иных условиях. Съемки стартуют 1 августа в Оренбурге. Приглашенный гость в первом сезоне - Ванда Нара
И сестра Роналду ещё, как без такого колоритного персонажа.
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TheCreator
Ответ Билли Херрингтон
Отец Неймара, отец Месси, мать Рабьо и мать Мбаппе должны сняться в каком-нибудь шоу, цель которого выбыть для своих сыночков лучшие контракты и бонусы в тех или иных условиях. Съемки стартуют 1 августа в Оренбурге. Приглашенный гость в первом сезоне - Ванда Нара
Оиец Месси тут при чем?) Он разве менял карьеру сына на деньги?
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