Инфлюэнсер Брайт показала переписку с Неймаром: «Устала видеть сообщения от парней с девушками или женами. Мы заслуживаем большего»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция светская хроника Неймар соцсети девушки и спорт Футбол

Американский инфлюэнсер Селеста Брайт сообщила о попытке Неймара флиртовать с ней.

Как передает Marca, девушка опубликовала скриншот, на котором видно, что форвард «ПСЖ» прислал ей аплодирующий эмодзи.

«Я прежде не знала, кто этот человек. Я просто устала видеть такое количество личных сообщений от парней с девушками или женами. Он не один такой.

Думаю, что остальные девушки тоже должны придавать подобным вещам большую огласку. Парни, будьте лучше, мы заслуживаем большего», – написала Брайт.

У модели и инфлюэнсера 1,3 млн подписчиков в инстаграме.

Фото: instagram.com/celestebrightt/

Неймар – своей девушке: «Я совершал ошибки, но не могу представить себя без тебя. Наша любовь к ребенку победит, наша любовь друг к другу нас укрепит»

Неймар и его девушка ввели условия для измен игрока. Он должен использовать презервативы и не целовать любовниц в губы (Em Off)

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zhenyaspb
Типа такой 👏?
Я что ли флиртую со sports?
+68
-1
+67
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жалько Печалич
В суд то подавать собирается, а то не дело.. Неймар конечно учудил.. Извращенец клавиатурный
+36
-4
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джиза
Ответ zhenyaspb
Типа такой 👏? Я что ли флиртую со sports?
Напиши свои реквизиты, подам на тебя в суд.
+30
0
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Инфлюэнсер? И в чем ее инфлюэнс? Каких мнений она лидер? Обычная модель, которой уже скоро 30. Внешне прикольная, но не не прям чтобы челюсть на пол. Ухоженная в силу профессии. В районе ляма подписчиков в инсте, но таких сейчас пруд пруди, у которых соразмерная аудитория в соцсетях.

Слишком много суеты навела. Мне вот сохраненные картинки лайкают до сих пор, а вчера знакомая поставила 😍 на сторис с моим котом, она тоже флиртует? Осталось узнать, со мной или с моим котом
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Momos
У нее половина фоток почти без одежды с выпяченными задницей и грудью. Что предлагает, то у нее и просят. Жаль, что аплодирующий смайлик вызвал у нее такую глубокую травму.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jesse Boy
вы как раз такого отношения и заслуживаете
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Korney
там все решено и обговорено,главное не в губы и "резинку" не забывать)
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaH4r.
Неймар, который просто отреагировал на сторис: 🗿🗿🗿
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dario Alexys
Неймар просто действует методом широго бредня. рассылает пачками , 1-2 соглашается = успех.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ksandvankneshas
Ответ Peter Parker
Инфлюэнсер? И в чем ее инфлюэнс? Каких мнений она лидер? Обычная модель, которой уже скоро 30. Внешне прикольная, но не не прям чтобы челюсть на пол. Ухоженная в силу профессии. В районе ляма подписчиков в инсте, но таких сейчас пруд пруди, у которых соразмерная аудитория в соцсетях. Слишком много суеты навела. Мне вот сохраненные картинки лайкают до сих пор, а вчера знакомая поставила 😍 на сторис с моим котом, она тоже флиртует? Осталось узнать, со мной или с моим котом
С котом полюбэ.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Жалько Печалич
В суд то подавать собирается, а то не дело.. Неймар конечно учудил.. Извращенец клавиатурный
интересно разве все эти инфлюенсерки свои жопы не ради таких реакций в инсту постят?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тёкин
Прочитал три раза, ни черта не понял.Чем она не довольна?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BZB
Гниловатый инфлюенсер попался.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
Ответ Korney
там все решено и обговорено,главное не в губы и "резинку" не забывать)
она заслуживает большего, наверное хотябы один поцелуйчик в губы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Roman
Брайт, что ты такое? От чего ты устала? от эмодзи? сходи к психологу или прекрати лазить по разным аккаунтам...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Ответ zhenyaspb
Типа такой 👏? Я что ли флиртую со sports?
👏
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Молодой Френки
Ответ Vvild
Комментарий удален модератором
Ты не понимаешь, это другое
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Més que un Max
Спасибо за актуальные спортивные новости, держите марку 👏👏👏 (только не жалуйтесь моей жене, пожалуйста)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окечуква
Сначала ты вываливаешь весь свой срам на публику, а потом требуешь, чтобы тебя не воспринимали как доступную вещь. Логика!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
instasamka
Отзываю все свои аплодирующие эмоджи с этого сайта!!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
papadok
Рановато Брайт засветилась. С одним эмодзи в суд не пойдешь, это так, фан-базу расширить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kokakoka
Она наводит панику из-за смайлика?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanan1908
Блин, скоро вообще мимо пройти будет невозможно. 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Жди сообщение от Менди.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RWMen
Хватит удалять сообщения и наводить здесь цензуру, совок развели!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий