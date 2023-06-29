Инфлюэнсер Брайт показала переписку с Неймаром: «Устала видеть сообщения от парней с девушками или женами. Мы заслуживаем большего»
Американский инфлюэнсер Селеста Брайт сообщила о попытке Неймара флиртовать с ней.
Как передает Marca, девушка опубликовала скриншот, на котором видно, что форвард «ПСЖ» прислал ей аплодирующий эмодзи.
«Я прежде не знала, кто этот человек. Я просто устала видеть такое количество личных сообщений от парней с девушками или женами. Он не один такой.
Думаю, что остальные девушки тоже должны придавать подобным вещам большую огласку. Парни, будьте лучше, мы заслуживаем большего», – написала Брайт.
У модели и инфлюэнсера 1,3 млн подписчиков в инстаграме.
Фото: instagram.com/celestebrightt/
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Я что ли флиртую со sports?
Слишком много суеты навела. Мне вот сохраненные картинки лайкают до сих пор, а вчера знакомая поставила 😍 на сторис с моим котом, она тоже флиртует? Осталось узнать, со мной или с моим котом