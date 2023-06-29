Американский инфлюэнсер Селеста Брайт сообщила о попытке Неймара флиртовать с ней.

Как передает Marca, девушка опубликовала скриншот, на котором видно, что форвард « » прислал ей аплодирующий эмодзи.

«Я прежде не знала, кто этот человек. Я просто устала видеть такое количество личных сообщений от парней с девушками или женами. Он не один такой.

Думаю, что остальные девушки тоже должны придавать подобным вещам большую огласку. Парни, будьте лучше, мы заслуживаем большего», – написала Брайт.

У модели и инфлюэнсера 1,3 млн подписчиков в инстаграме.

Фото: instagram.com/celestebrightt/

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