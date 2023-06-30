Бразилец завещал Неймару все свои активы: «Мне он нравится, он не алчный. Не хочу, чтобы это досталось правительству или родственникам»

Бразильский мужчина завещал все свои активы форварду «ПСЖ» Неймару.

30-летний бразилец пожелал, чтобы все его состояние в случае смерти перешло футболисту. Он объяснил, что во многом отождествляет себя с .

«Несмотря на то, что мне почти 31 год, у меня не очень хорошее здоровье. Я правда понимал, что мне некому оставить свои активы на случай моей смерти.

Мне нравится Неймар, я во многом идентифицирую себя с ним. Я тоже страдаю от клеветы, я тоже очень семейный человек, и его отношения с отцом мне очень напоминают мои с папой, который уже умер. Но, прежде всего, я знаю, что он не алчен, что в наше время редкость.

Мне бы очень не хотелось, чтобы это досталось правительству или родственникам, с которыми я не лажу. Я пытался сообщить об этом Неймару, но безуспешно», – рассказал мужчина.

Неизвестно, какими активами располагает мужчина. На составление завещания он потратил 400 реалов (около 75 евро).