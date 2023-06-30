Бразилец завещал Неймару все свои активы: «Мне он нравится, он не алчный. Не хочу, чтобы это досталось правительству или родственникам»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция светская хроника болельщики Неймар деньги Футбол

Бразильский мужчина завещал все свои активы форварду «ПСЖ» Неймару.

30-летний бразилец пожелал, чтобы все его состояние в случае смерти перешло футболисту. Он объяснил, что во многом отождествляет себя с Неймаром.

«Несмотря на то, что мне почти 31 год, у меня не очень хорошее здоровье. Я правда понимал, что мне некому оставить свои активы на случай моей смерти.

Мне нравится Неймар, я во многом идентифицирую себя с ним. Я тоже страдаю от клеветы, я тоже очень семейный человек, и его отношения с отцом мне очень напоминают мои с папой, который уже умер. Но, прежде всего, я знаю, что он не алчен, что в наше время редкость.

Мне бы очень не хотелось, чтобы это досталось правительству или родственникам, с которыми я не лажу. Я пытался сообщить об этом Неймару, но безуспешно», – рассказал мужчина.

Неизвестно, какими активами располагает мужчина. На составление завещания он потратил 400 реалов (около 75 евро).

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47 комментариев

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MstAndreev
"Для того, чтобы получить миллиарды, Неймару нужно просто перевести 1000 долларов на мой счет", - пояснил 30-летний бразилец
+161
0
+161
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Мария Голденштерн
А чё так можно что ли? Тогда я завещаю свою хату Киану Ривзу.)
Здравствуйте, это официальный представитель Киану в России. Пожалуйста, предоставьте ключи и доверенность на квартиру для обзорной экскурсии🙏
+98
-1
+97
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Мария Голденштерн
А чё так можно что ли? Тогда я завещаю свою хату Киану Ривзу.)
+65
-1
+64
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Neclerque
Из активов - кредиты и ипотека по ходу😂
+37
0
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Арсен Талант-Уулу
🤣🤣🤣🤣
+37
-2
+35
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Digger86
Ответ Мария Голденштерн
А чё так можно что ли? Тогда я завещаю свою хату Киану Ривзу.)
Можно конечно. В таком случае нотариус обязан, в случае вашей кончины, оповестить Киану и тот в течении полугода должен будет подать документы на вступление в наследство. Если не подаст, то всё перейдёт следующим в очереди (кто подал документы). Если никто не подаст документы, то имущество становится выморочным и перейдёт государству (или не чистым на руку чинушам)
+21
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Vik Elis
Неймар не алчный ? Это прикол такой ?
+19
-3
+16
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Рим Мухаметшин
Ответ КристинаИнстаграммовна
да не алчный он, всего лишь из-за 222 млн-а перешел в ПСЖ, это совсем другое
Футболисту по барабану цена трансфера. Ему прилагаются лишь бонусы. Все 222 млн получила Барса. А Ней перешёл, чтобы выйти из тени Месси, бороться за ЗМ, стать лицом команды и прочее. Разумеется, он получает нехилую зп, но и в Барсе он не за Дошираки бегал
+18
-2
+16
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Achilles 21
насчёт государства согласен
+15
-2
+13
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savik-A.M.
Ответ MstAndreev
"Для того, чтобы получить миллиарды, Неймару нужно просто перевести 1000 долларов на мой счет", - пояснил 30-летний бразилец
и не спрашивайте почему я звоню с нигерийского номера , скупаю там нефтяные вышки
+11
0
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S100 Winner
Ответ Игорь Климов
Ну, Неймар же не продался в клуб чемпионата Саудовской Аравии, за огромные деньги.
А что, Неймару разве 38 и он по несколько раз выиграл на клубном уровне все топовые трофеи (3 АПЛ подряд, 5 ЛЧ) и индивидуальные награды?
+13
-3
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Ansu Fati
Неймар наверное сидит и думает, нахрена мне его Опель Астра и кибитка в фавелах, еще и ходить по нотариусам и что-то там подписывать))
+9
0
+9
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Михаил Сафонов
Ответ Achilles 21
насчёт государства согласен
Живешь в Бразилии?
+7
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Spaten
Я отблагодарю тебя, — сказал мой дядя, — я завещаю тебе сочинения Ленина. Отнеси их в макулатуру и поменяй на «Буратино»... Но сначала задуши меня.
+5
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Петя Петров
В благотворительный фонд или приют для животных завещал тогда хотя бы
+4
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JealousOne
Ответ КристинаИнстаграммовна
да не алчный он, всего лишь из-за 222 млн-а перешел в ПСЖ, это совсем другое
Как можно увлекаться футболом и не знать что цена трансфера прилагается клубу, а не игроку
+7
-3
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Заяцволк
"я тоже очень семейный человек" и "родственникам, с которыми я не лажу" - это как вообще ? ) Походу стоит сообщить в лечебницу
+2
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Дмитрий Дашковский
Даааа уж Неймар не алчный это конечно нечто
+2
0
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RedDevil1909
ну да действительно,больше некого было найти кто нуждается в деньгах)
+3
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AminO2
Уроженец Биробиджана завещал Холанду скретч-карту "Выручай-ка" с накопленными скидками.
+2
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Ювенский Туринтус
При вступлении в наследство все долговые обязательства автоматически переходят наследнику. Отличный ход
+2
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Achilles 21
Ответ Михаил Сафонов
Живешь в Бразилии?
та не важно,правительству ничего нельзя отдавать
+2
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Иван Лапин
Ответ Игорь Климов
Ну, Неймар же не продался в клуб чемпионата Саудовской Аравии, за огромные деньги.
но меся же в сша
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klycewnurmyrat2008@gmail.com
Ответ klycewnurmyrat2008@gmail.com
Если так можно то я завещаю Лионельу Месси все что у меня ест
ь
+1
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Djallorossi
Нет, ну это точно какой-то трёхслойный сарказм, таких тупых людей просто не может быть, даже среди фанатов Неймара
+1
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