Неймар оштрафован на 3,3 млн долларов за создание пруда на своем участке в Бразилии. Власти считают, что футболист нарушил экологические нормы

Неймар оштрафован на 3,3 млн долларов за создание пруда на своем участке в Бразилии.

Земельный участок футболиста находится в Мангаратибе на южном побережье штата Рио-де-Жанейро.

Власти оштрафовали форварда сборной и « » на 16 млн реалов (около 3,3 млн долларов) за сооружение искусственного пруда и купальной зоны.

По мнению местной прокуратуры, футболист начал работы без лицензии и не обеспечил необходимый экологический надзор. Кроме того, ему также вменяются в вину «перемещение почвы» и «уничтожение растительного покрова».

Ранее местные службы охраны природы по анонимному сигналу проверили собственность и констатировали наличие нарушений экологических норм, включая несанкционированный забор воды из реки.

Тогда они также вынесли решение о запрете на использование водоема и купальной зоны, огородив их лентами и развесив объявления.

Спустя несколько дней Неймар выложил в соцсети свои фото, на которых он в нарушение запрета купается в пруду.

Теперь у футболиста есть 20 дней на обжалование решения местных властей.

Фото: соцсеть Неймара