Неймар оштрафован на 3,3 млн долларов за создание пруда на своем участке в Бразилии. Власти считают, что футболист нарушил экологические нормы

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция происшествия Неймар деньги Футбол

Неймар оштрафован на 3,3 млн долларов за создание пруда на своем участке в Бразилии.

Земельный участок футболиста находится в Мангаратибе на южном побережье штата Рио-де-Жанейро.

Власти оштрафовали форварда сборной Бразилии и «ПСЖ» на 16 млн реалов (около 3,3 млн долларов) за сооружение искусственного пруда и купальной зоны. 

По мнению местной прокуратуры, футболист начал работы без лицензии и не обеспечил необходимый экологический надзор. Кроме того, ему также вменяются в вину «перемещение почвы» и «уничтожение растительного покрова».

Ранее местные службы охраны природы по анонимному сигналу проверили собственность Неймара и констатировали наличие нарушений экологических норм, включая несанкционированный забор воды из реки.

Тогда они также вынесли решение о запрете на использование водоема и купальной зоны, огородив их лентами и развесив объявления.

Спустя несколько дней Неймар выложил в соцсети свои фото, на которых он в нарушение запрета купается в пруду.

Теперь у футболиста есть 20 дней на обжалование решения местных властей.

Фото: соцсеть Неймара

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9 комментариев

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BIG3
Коррупционная власть хочет поиметь деньги с богача)
+7
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Дядя ТУРА
легко оспорит данное решение в Басманном суде
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НРИ
А белый лебедь на пруду качает павшую звезду ….
+5
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Why always me?!
Бразильские власти лучше бы леса Амазонии так защищали
+4
0
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dr. cage
Опять плакал что ли?
+3
-3
0
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ОттоДракула
Самый дорогой в мире пруд.
0
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phantom_payne
Ответ dr. cage
Опять плакал что ли?
какал
+1
-1
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