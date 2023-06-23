Интересующий «Спартак» Бонгонда оценен «Кадисом» в 8 млн евро. Президент испанского клуба назвал предложение из России «просто смешным»
«Спартак» продолжает переговоры о трансфере хавбека «Кадиса».
По информации As, Тео Бонгонда оценен испанским клубом в 8 млн евро. Его готовы продать, и сам футболист предпочел бы сменить команду.
Мануэль Вискаино, президент «Кадиса», ранее заявлял, что не собирается отпускать футболистов за незначительные суммы: «Я не стану ослаблять команду, если продажа игрока не позволит нам расти. Предложение, которое мы получили по Тео, просто смешное по нашим меркам и с точки зрения того, что он дает «Кадису».
Несмотря на это, диалог со «Спартаком» продолжается.
В Ла Лиге в сезоне-2022/23 Бонгонда провел 31 матч и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Если из европки покупают днище из днища в расчёте на то, что потратят мелкий прайс, оно внезапно выстрелит, а если не выстрелит - усилит дубль - то "кококо, 8 лимонов - это мало".
По настоящему хорошеиу игроку не надо много времени для притирки