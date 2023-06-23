Интересующий «Спартак» Бонгонда оценен «Кадисом» в 8 млн евро. Президент испанского клуба назвал предложение из России «просто смешным»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига возможные трансферы Кадис Тео Бонгонда Футбол

«Спартак» продолжает переговоры о трансфере хавбека «Кадиса».

По информации As, Тео Бонгонда оценен испанским клубом в 8 млн евро. Его готовы продать, и сам футболист предпочел бы сменить команду.

Мануэль Вискаино, президент «Кадиса», ранее заявлял, что не собирается отпускать футболистов за незначительные суммы: «Я не стану ослаблять команду, если продажа игрока не позволит нам расти. Предложение, которое мы получили по Тео, просто смешное по нашим меркам и с точки зрения того, что он дает «Кадису».

Несмотря на это, диалог со «Спартаком» продолжается.

В Ла Лиге в сезоне-2022/23 Бонгонда провел 31 матч и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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22 комментария

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Marshall 2.0
Бонгонде в этом году будет 28 лет, трансфермаркт его оценивает в 4 млн эйро, в прошлом сезоне он забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи в 32 матчах. Пожалуй, пусть оставят себе эту Бонгонду и ждут свои 8 млн эйро
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Иван Севостьянов
Ответ Andrameda
И будет тоже протирать скамейку . Как Бальде и Николсон
Бальде не будет её протирать со следующего сезона
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Artyom Pleshakov
Ответ Kenny De Schepper
да тушинский середняк сам по себе просто смешной клубишко
Читая все ваши комментарии, я предпочту думать, что Вы просто троль, но если это не так, и Вы просто хейтите один из лучших клубов РПЛ - ну что ж... Адресок, где можете полечиться, скину
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Spartak Moscow
«Предложение просто смешное... Но несмотря на это диалог продолжается»
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Фан Рубина
Насколько же наглая европка. Если оттуда днища пытаются переманить ведущих игроков сильнейшей лиги мира - РПЛ, то предлагают 2-3-4-5.

Если из европки покупают днище из днища в расчёте на то, что потратят мелкий прайс, оно внезапно выстрелит, а если не выстрелит - усилит дубль - то "кококо, 8 лимонов - это мало".
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Иван Севостьянов
Наши скок предложили?
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Anufriy
Спартак предлагает 4.5 максимум
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duddits
у меня заело как привев: Бигонга...Бигонга
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Antonio Romangoli
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Парню уже 27 , а Сельта его приобретала, как перспективного игрока в 19 лет , как время летит конечно )
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Иван Иванов
Что за стратегия такая у руководства Спартака... Они что, ставку на молодых перспективных совсем не делают. Вон, Зенит... Скупает молодых бразилов, и они сразу же сливаются в состав. А всё поэтому, что умельцы своего дела. А мы, зачастую, покупаем не пойми кого, А потом ждём... Ну когда же он уже вльется в состав.
По настоящему хорошеиу игроку не надо много времени для притирки
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Павел Колесников
Мы ждем обещанную европейскую звезду, а не Бонгонд всяких!
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Анастасия Коркина
Ответ Иван Севостьянов
Наши скок предложили?
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Иван Севостьянов
Ответ Анастасия Коркина
4
Я думаю норм ему цена 4-5 млн
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Egor Aleksandrovich
Ответ Spartak Moscow
«Предложение просто смешное... Но несмотря на это диалог продолжается»
так из-за этого и продолжается)
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