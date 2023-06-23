Интересующий «Спартак» Бонгонда оценен «Кадисом» в 8 млн евро. Президент испанского клуба назвал предложение из России «просто смешным»

«Спартак» продолжает переговоры о трансфере хавбека «Кадиса».

По информации As, оценен испанским клубом в 8 млн евро. Его готовы продать, и сам футболист предпочел бы сменить команду.

Мануэль Вискаино, президент « », ранее заявлял, что не собирается отпускать футболистов за незначительные суммы: «Я не стану ослаблять команду, если продажа игрока не позволит нам расти. Предложение, которое мы получили по Тео, просто смешное по нашим меркам и с точки зрения того, что он дает «Кадису».

Несмотря на это, диалог со « » продолжается.

В Ла Лиге в сезоне-2022/23 Бонгонда провел 31 матч и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.