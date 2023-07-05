Гвардиола – лучший тренер по версии ESPN. Анчелотти – 2-й, Спаллетти – 3-й, Артета – 4-й, Клопп, Скалони, тен Хаг, Хави – в топ-10

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Пеп Гвардиола признан лучшим тренером по версии ESPN.

Издание составило список 10 лучших тренеров мира на данный момент. Рейтинг основан на результатах голосования, в котором приняли участие 50 журналистов. 

Топ-10 лучших тренеров по версии ESPN:

1. Пеп ГвардиолаМанчестер Сити»);

2. Карло АнчелоттиРеал»);

3. Лучано Спаллетти (ранее – «Наполи», сейчас без клуба);

4. Микель Артета («Арсенал»);

5. Юрген Клопп («Ливерпуль»);

6. Лионель Скалони (сборная Аргентины);

7. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»);

8. Роберто Де Дзерби («Брайтон»);

9. Симоне Индзаги («Интер»);

10. Хави («Барселона»). 

Дэвис – лучший левый защитник по версии ESPN, Тео Эрнандес – 2-й, Зинченко – 3-й, Робертсон – 4-й

Холанд – лучший центральный нападающий по версии ESPN, Бензема – 2-й, Кейн – 3-й. Осимхен, Левандовски, Влахович – в топ-10

Куртуа – лучший вратарь по версии ESPN, тер Стеген – 2-й, Алиссон – 3-й, Облак, Эдерсон, Мартинес – в топ-10

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34 комментария

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Влад Тюрин
Как вообще сюда попал Клопп, если Ливерпуль в салат провалил сезон ?
Не без вины тренерского штаба кстати. Тут только травмами, как в сезоне 20-21 не прикроешься. Просто куча матчей были провалены именно тренерским штабом.

Анчелотти тоже высоко, учитывая, что Реал слил Ла лигу без шансов и с разгромом влетел Сити.

Скалони низко. Минимум топ 3, учитывая победу на ЧМ и всего 1 поражение за кучу матчей.
+38
-13
+25
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Расул Сабиров
анчелоти ничего такого не делал в этом сезоне что б его ставили на 2 место
+22
-5
+17
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savik-A.M.
Ответ Влад Тюрин
Как вообще сюда попал Клопп, если Ливерпуль в салат провалил сезон ? Не без вины тренерского штаба кстати. Тут только травмами, как в сезоне 20-21 не прикроешься. Просто куча матчей были провалены именно тренерским штабом. Анчелотти тоже высоко, учитывая, что Реал слил Ла лигу без шансов и с разгромом влетел Сити. Скалони низко. Минимум топ 3, учитывая победу на ЧМ и всего 1 поражение за кучу матчей.
сначала ты работаешь на зачётку а потом зачётку га тебя
+9
-1
+8
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войд
Ответ sC@ryCloW!
Хави>>>Анчиллоти
Как тренер который не может осилить даже ЛЕ,может быть лучше тренера который является королём ЛЧ?)
+14
-7
+7
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MURA
Мне одному кажется что Клопп тут ваще не в тему?
+4
0
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Temp LC
Ответ мимоКрокодил
Как Анчелотти стоит выше Хави? Он в лиге то разобранную Барсу обойти не смог. Этот список сюр какой-то.
Чави? Это не тот физрук, который даже ЛЕ осилить не может?
+5
-2
+3
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sC@ryCloW!
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Хави>>>Анчиллоти
+15
-13
+2
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Igor Agnev
Ответ войд
Как тренер который не может осилить даже ЛЕ,может быть лучше тренера который является королём ЛЧ?)
Оценки, наверное были в большей части за этот сезон. Поэтому позиция Анчелоти выглядит завышенной. Было бы логично чтобы Артета и Спалети расположились выше. А вообще это все очень спорно. Нужно знать все критерии, которые применяли при составлении этого рейтинга.
+2
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Никита Давыдкин
Ответ войд
Как тренер который не может осилить даже ЛЕ,может быть лучше тренера который является королём ЛЧ?)
Король ЛЧ в этом сезоне без шансов пролетел в ЛЛ и опозорился на этихаде. Точно не 2 место по итогам сезона
+5
-4
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Fan_barça_
Мне кажется первые три места должны выглядеть вот так:
1. Гвардиола (требл с Ман Сити)
2. Скалони (ЧМ с Аргентиной, плюс хорошая разница побед/поражений)
3. Спаллетти (тут можно поставить и Хави за ЛЛ и суперкубок Испании с Барсой, и Артету за мощное начало сезона с Арсеналом, но я все же отдам свое предпочтение Наполи т.к не только Серию А выйграли но и в ЛЧ до четвертьфинала дошли)
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Биограф Венгера
где то на северо востоке Испании полыхнуло, пришлось дергать пожарный рычаг
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AurelioDeLaurentis
Ответ Fan_barça_
Мне кажется первые три места должны выглядеть вот так: 1. Гвардиола (требл с Ман Сити) 2. Скалони (ЧМ с Аргентиной, плюс хорошая разница побед/поражений) 3. Спаллетти (тут можно поставить и Хави за ЛЛ и суперкубок Испании с Барсой, и Артету за мощное начало сезона с Арсеналом, но я все же отдам свое предпочтение Наполи т.к не только Серию А выйграли но и в ЛЧ до четвертьфинала дошли)
адекватное мнение 👏👏👏
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Антон Bratishchev
Ответ Биограф Венгера
где то на северо востоке Испании полыхнуло, пришлось дергать пожарный рычаг
Там постоянно полыхает🤣
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#SharkTeam
Ответ войд
Как тренер который не может осилить даже ЛЕ,может быть лучше тренера который является королём ЛЧ?)
Он проиграл ему чемпионат в очном споре?
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Metalloid
Ответ войд
Как тренер который не может осилить даже ЛЕ,может быть лучше тренера который является королём ЛЧ?)
Чемпионат всегда важнее еврокубков, особенно если это ЛЕ и клуб уровня Барсы может на него забить. А в чемпе Анчи слил без шансов проблемной Барсе, это о многом говорит.
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Bazilic
Ответ войд
Как тренер который не может осилить даже ЛЕ,может быть лучше тренера который является королём ЛЧ?)
Хави несколько раз за сезон просто уничтожил Анчелотти в личных встречах
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Tristan...
Ответ Temp LC
Чави? Это не тот физрук, который даже ЛЕ осилить не может?
А Ла Лига и Суперкубок, в которых обошли и обыгрывали Реал уже за трофеи не считаются? Куда же им до (как говорят меренги) третьесортного мусора в виде Кубка Испании...
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мимоКрокодил
Скалони на 6 месте)))
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zip13
Вместо Клоппа, Моейса можно было бы, втиснуть
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Человек1991
Великий Хави на втором месте .
+1
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Расул Сабиров
а где Поттер с лэмпардом 😁
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Максим Анищуков
Где Аллегри?)
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Roman
Клопп, Анчелотти и Тен Хааг выше Индзаги? Лол
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CyberUnited
Хау сюда Хау не попал
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Эксперт Спортс
А где Мостовой?
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