Гвардиола – лучший тренер по версии ESPN. Анчелотти – 2-й, Спаллетти – 3-й, Артета – 4-й, Клопп, Скалони, тен Хаг, Хави – в топ-10

Пеп Гвардиола признан лучшим тренером по версии ESPN.

Издание составило список 10 лучших тренеров мира на данный момент. Рейтинг основан на результатах голосования, в котором приняли участие 50 журналистов.

Топ-10 лучших тренеров по версии ESPN:

1. (« »);

2. (« »);

3. Лучано Спаллетти (ранее – «Наполи», сейчас без клуба);

4. Микель Артета (« »);

5. Юрген Клопп («Ливерпуль»);

6. Лионель Скалони (сборная Аргентины);

7. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»);

8. Роберто Де Дзерби («Брайтон»);

9. Симоне Индзаги («Интер»);

10. Хави («Барселона»).

Дэвис – лучший левый защитник по версии ESPN, Тео Эрнандес – 2-й, Зинченко – 3-й, Робертсон – 4-й

Холанд – лучший центральный нападающий по версии ESPN, Бензема – 2-й, Кейн – 3-й. Осимхен, Левандовски, Влахович – в топ-10

Куртуа – лучший вратарь по версии ESPN, тер Стеген – 2-й, Алиссон – 3-й, Облак, Эдерсон, Мартинес – в топ-10