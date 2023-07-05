Гвардиола – лучший тренер по версии ESPN. Анчелотти – 2-й, Спаллетти – 3-й, Артета – 4-й, Клопп, Скалони, тен Хаг, Хави – в топ-10
Пеп Гвардиола признан лучшим тренером по версии ESPN.
Издание составило список 10 лучших тренеров мира на данный момент. Рейтинг основан на результатах голосования, в котором приняли участие 50 журналистов.
Топ-10 лучших тренеров по версии ESPN:
1. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
2. Карло Анчелотти («Реал»);
3. Лучано Спаллетти (ранее – «Наполи», сейчас без клуба);
4. Микель Артета («Арсенал»);
5. Юрген Клопп («Ливерпуль»);
6. Лионель Скалони (сборная Аргентины);
7. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»);
8. Роберто Де Дзерби («Брайтон»);
9. Симоне Индзаги («Интер»);
10. Хави («Барселона»).
Дэвис – лучший левый защитник по версии ESPN, Тео Эрнандес – 2-й, Зинченко – 3-й, Робертсон – 4-й
Холанд – лучший центральный нападающий по версии ESPN, Бензема – 2-й, Кейн – 3-й. Осимхен, Левандовски, Влахович – в топ-10
Куртуа – лучший вратарь по версии ESPN, тер Стеген – 2-й, Алиссон – 3-й, Облак, Эдерсон, Мартинес – в топ-10
Не без вины тренерского штаба кстати. Тут только травмами, как в сезоне 20-21 не прикроешься. Просто куча матчей были провалены именно тренерским штабом.
Анчелотти тоже высоко, учитывая, что Реал слил Ла лигу без шансов и с разгромом влетел Сити.
Скалони низко. Минимум топ 3, учитывая победу на ЧМ и всего 1 поражение за кучу матчей.
1. Гвардиола (требл с Ман Сити)
2. Скалони (ЧМ с Аргентиной, плюс хорошая разница побед/поражений)
3. Спаллетти (тут можно поставить и Хави за ЛЛ и суперкубок Испании с Барсой, и Артету за мощное начало сезона с Арсеналом, но я все же отдам свое предпочтение Наполи т.к не только Серию А выйграли но и в ЛЧ до четвертьфинала дошли)