Спаллетти – лучший тренер сезона в Европе по версии Goal. Гвардиола – 3-й, Хави – 5-й, Артета – 8-й
Лучано Спаллетти возглавил список лучших тренеров сезона в Европе.
Goal.com составил рейтинг из 21 лучшего тренера. Оценивалось качество их работы в сезоне-2022/23.
Топ-21 тренер сезона в Европе по версии Goal.com:
21. Марко Розе, «РБ Лейпциг», третье место в Бундеслиге;
20. Раффаэле Палладино, «Монца», 10-е место в Серии А;
19. Гари О′Нил, «Борнмут», 15-е место в АПЛ;
18. Хагоба Аррасате, «Осасуна», 7-е место в Ла Лиге;
17. Кристиан Штрайх, «Фрайбург», 5-е место в Бундеслиге;
16. Хосе Луис Мендилибар, «Севилья», 11-е место в Ла Лиге, победа в Лиге Европы;
15. Иманоль Альгуасиль, «Реал Сосьедад», 4-е место в Ла Лиге;
14. Симоне Индзаги, «Интер», 3-е место в Серии А, финал Лиги чемпионов;
13. Эрик тен Хаг, «Манчестер Юнайтед», 3-е место в АПЛ;
12. Паскаль Гастьен, «Клермон», 8-е место в Лиге 1;
11. Эдди Хау, «Ньюкасл», 4-е место в АПЛ;
10. Унаи Эмери, «Астон Вилла», 7-е место в АПЛ;
9. Маурицио Сарри, «Лацио», 2-е место в Серии А;
8. Микель Артета, «Арсенал», 2-е место в АПЛ;
7. Роберто Де Дзерби, «Брайтон», 6-е место в АПЛ;
6. Урс Фишер, «Унион» Берлин, 4-е место в Бундеслиге;
5. Хави, «Барселона», победа в Ла Лиге и Суперкубке Испании;
4. Арне Слот, «Фейеноорд», победа в чемпионате Нидерландов;
3. Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити», победа в АПЛ, финал Лиги чемпионов, финал Кубка Англии;
2. Франк Эс, «Ланс», 2-е место в Лиге 1;
1. Лучано Спаллетти, «Наполи», победа в Серии А.
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В России легко называть Семака лучшим тренером, хотя его стартовые возможности очень высоки. Он находится в таком положении, что ресурсы Зенита не позволяют занять иного места, кроме первого. Лучшую работу в РПЛ провел Карпин, например. Отличная работа во второй части сезона у Галактионова, Ташуева. Личка интересно отработал. Семака нельзя считать лучшим тренером сезона.
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