Спаллетти – лучший тренер сезона в Европе по версии Goal. Гвардиола – 3-й, Хави – 5-й, Артета – 8-й

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Лучано Спаллетти возглавил список лучших тренеров сезона в Европе.

Goal.com составил рейтинг из 21 лучшего тренера. Оценивалось качество их работы в сезоне-2022/23.

Топ-21 тренер сезона в Европе по версии Goal.com:

21. Марко Розе, «РБ Лейпциг», третье место в Бундеслиге;

20. Раффаэле Палладино, «Монца», 10-е место в Серии А;

19. Гари О′Нил, «Борнмут», 15-е место в АПЛ;

18. Хагоба Аррасате, «Осасуна», 7-е место в Ла Лиге;

17. Кристиан Штрайх, «Фрайбург», 5-е место в Бундеслиге;

16. Хосе Луис Мендилибар, «Севилья», 11-е место в Ла Лиге, победа в Лиге Европы;

15. Иманоль Альгуасиль, «Реал Сосьедад», 4-е место в Ла Лиге;

14. Симоне Индзаги, «Интер», 3-е место в Серии А, финал Лиги чемпионов;

13. Эрик тен Хаг, «Манчестер Юнайтед», 3-е место в АПЛ;

12. Паскаль Гастьен, «Клермон», 8-е место в Лиге 1;

11. Эдди Хау, «Ньюкасл», 4-е место в АПЛ;

10. Унаи Эмери, «Астон Вилла», 7-е место в АПЛ;

9. Маурицио Сарри, «Лацио», 2-е место в Серии А;

8. Микель Артета, «Арсенал», 2-е место в АПЛ;

7. Роберто Де Дзерби, «Брайтон», 6-е место в АПЛ;

6. Урс Фишер, «Унион» Берлин, 4-е место в Бундеслиге;

5. Хави, «Барселона», победа в Ла Лиге и Суперкубке Испании;

4. Арне Слот, «Фейеноорд», победа в чемпионате Нидерландов;

3.  Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити», победа в АПЛ, финал Лиги чемпионов, финал Кубка Англии;

2. Франк Эс, «Ланс», 2-е место в Лиге 1;

1. Лучано Спаллетти, «Наполи», победа в Серии А.

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74 комментария

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misha___97
Понимаю, что Наполи за 100 лет впервые стал чемпионом, но первый должен быть Гвардиола
+100
-24
+76
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Rio de Janeiro
Ответ alfadi
Есть вероятность, что кое-кто игрой МС заслужил больше
Чемпионство Наполи имело большую историческую значимость+наверняка в 1 очередь учитывали соотношение результата и уровня игры команды с её ресурсами и ожиданиями перед сезоном
+38
-4
+34
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Ноу криминалити
Индзаги 14 место? Ржака
+29
-1
+28
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Evgeny Valyaev
Работу тренера нужно оценивать не только по завоеванному месту в чемпионате и выигранным кубкам. У клубов разные изначальные стартовые возможности, поэтому хорошо, что в этом рейтинге не Пеп первый. Хорошо, что в первой десятке тренеры Ланса, Брайтона и Униона.

В России легко называть Семака лучшим тренером, хотя его стартовые возможности очень высоки. Он находится в таком положении, что ресурсы Зенита не позволяют занять иного места, кроме первого. Лучшую работу в РПЛ провел Карпин, например. Отличная работа во второй части сезона у Галактионова, Ташуева. Личка интересно отработал. Семака нельзя считать лучшим тренером сезона.
+25
-2
+23
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QWertY
Рад за Франка Эса! Его Ланс мегакрутой, будет очень интересено посмотреть на них в ЛЧ
+9
-3
+6
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headmaster
А где Грэм Поттер и Лэмпард?

Шутка для болельщиков Челси)
+8
-2
+6
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Геннадий Тимченко
Ответ misha___97
Понимаю, что Наполи за 100 лет впервые стал чемпионом, но первый должен быть Гвардиола
если возьмёт дабл, то возможно первый, а если победит во всех турнирах, то лучший однозначно
+6
-1
+5
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Евгений Захожий
Индзаги в этом сезоне: 3 место в Серии А, победитель Кубка Италии, победитель СуперКубка Италии и финалист Лиги Чемпионов - итог 14 место 🤣🤣🤣
+5
0
+5
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prus_3
Прошел отличную закалку в Зените. Достоен.
+4
0
+4
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Александр Колосов
Справедливо. Тем удивительнее, что Спалетти покинет клуб
+3
0
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nosser
Индзаги выше Семака? Все с этим рейтингом понятно
+3
0
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Иван Левин
Поднимется ли Индзаги в топ 10 при победе в ЛЧ))
+2
0
+2
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misha___97
Ответ Barca_mania
Плюс сериал тяжело воспринимать всерьез
Кстати не согласен, собственно говоря если смотреть статистику , то во всех трех еврокубках, итальянские клубы вышли в финал, за места в ЛЧ, если бы у Юве очки не сняли шла бы ожесточенная борьба, да и за 2 место борьба будет до последних минут 38 тура. Серия А крута тем, что команды в общем и целом достаточно экономные, но результат дают и чемпионат смотреть интересно
+1
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Александр Колосов
Ответ headmaster
А где Грэм Поттер и Лэмпард? Шутка для болельщиков Челси)
Ну тут совсем разные ситуации: Лэмпс на нервах, переживает, что ничем не может помочь любимому клубу, а Поттер с кайфом тратит изи мани от гения менеджмента Боули
+1
0
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мимоКрокодил
Ответ Ноу криминалити
Индзаги 14 место? Ржака
То есть то что Спалетти выше Пепа нет никаких вопросов?
+9
-8
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Karl0709
Сарри на 9 месте а Индзаги на 14 месте 🤦🤦🤦
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Дважды_Герой
Отчего никто не пишет, что "ну, с Наполи и моя бабушка чемпионом станет, вот пусть возьмёт Уфу и сделает её чемпионом, вот тогда мы и поверим, что он настоящий тренер.."
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Best game on Earth
Вот что Зенит животворящий делает!
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Link 5?5?
Ответ *MVP*
зато Хави, которого Симоне посадил на поводок, на втором, лол
на какой поводок?) Там был разный матч, играли два го#на, ну Барселону можно оправдывать тем что что у неё вся линия обороны выбыла, и чистый пенальти не поставили, который мог вывести Барселону в плей офф.
+1
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SAF22
Ну рано же такое заявлять. Какой финал ЛЧ у Пепа? А если победа?
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Шухрат Кесикбаев
Тренер с командой выиграл АПЛ, сыграет в финале ЛЧ и финале КА, но его при этом ставят третьим. Понимаю.
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SergScouser
Хау должен быть минимум в пятерке и выше всех тренеров АПЛ, а он даже ниже Эмери...
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felix-sanchez
Ответ Barca_mania
Плюс сериал тяжело воспринимать всерьез
Особенно учитывая 3 команды в финалах еврокубков.
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Вячеслав Пустохин
Ответ rembrandao
Хави взял проблемную команду и выиграл чемпионат с отрывом 10 очков.
Про два Еврокубка, кубок Испании и закупку целого состава мы, конечно, же забудем.
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JENNINGS
Хави (5) выше Артеты (8) и Индзаги (14)? Вы серьёзно?
+5
-5
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