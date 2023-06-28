«Бавария» хочет, чтобы Кейн помог форсировать трансфер из «Тоттенхэма»
«Бавария» хочет подписать нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.
Ранее стало известно, что мюнхенский клуб намерен предложить за Кейна около 80 млн фунтов (около 93 млн евро) с учетом бонусов. «Тоттенхэм» придерживается прежней позиции – клуб планирует отклонить все поступающие предложения.
Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс, «Бавария» хочет, чтобы Кейн помог форсировать трансфер из «Тоттенхэма».
В минувшем сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.
Статистику нападающего, контракт которого рассчитан до 2024 года, можно найти здесь.
Куда уйдет Кейн? Хочет в «Баварию», но «Тоттенхэм» не пускает
так что не пиши всякую тупую отсебятину!