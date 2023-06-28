«Бавария» хочет подписать нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Ранее стало известно, что мюнхенский клуб намерен предложить за около 80 млн фунтов (около 93 млн евро) с учетом бонусов. «Тоттенхэм» придерживается прежней позиции – клуб планирует отклонить все поступающие предложения.

Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс, « » хочет, чтобы Кейн помог форсировать трансфер из « ».

В минувшем сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.

Статистику нападающего, контракт которого рассчитан до 2024 года, можно найти здесь.

Куда уйдет Кейн? Хочет в «Баварию», но «Тоттенхэм» не пускает