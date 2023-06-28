«Бавария» хочет, чтобы Кейн помог форсировать трансфер из «Тоттенхэма»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

«Бавария» хочет подписать нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Ранее стало известно, что мюнхенский клуб намерен предложить за Кейна около 80 млн фунтов (около 93 млн евро) с учетом бонусов. «Тоттенхэм» придерживается прежней позиции – клуб планирует отклонить все поступающие предложения.

Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс, «Бавария» хочет, чтобы Кейн помог форсировать трансфер из «Тоттенхэма».

В минувшем сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.

Статистику нападающего, контракт которого рассчитан до 2024 года, можно найти здесь.

Куда уйдет Кейн? Хочет в «Баварию», но «Тоттенхэм» не пускает

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23 комментария

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Marcus-light
Он уже просился Сити, Леви на это всё равно. Разве что забастовку устроит, но всё равно придётся сидеть на лавке полгода.
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Александр Колосов
Старый упрямый еврей тупо пошел на принцип. Тут форсируй не форсируй, это как об стену горох. Кейн совершил ошибку, продлив контракт в свое время и поверив на слово Леви, что его отпустят.
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error505
Ответ DolJun
кейну это не нужно, ему и в шпорах хорошо
И забивает много, и трофеев нет, хорошо....
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AC_Milan_7
Кейн и Сон самые незаслуженно не трофейные игроки 21 века) им нужно срочно переходит Бавария как раз то место где можно выиграть много трофеев за короткое время) так как они уже не молоды
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Alar
Харри Неосвобождённый Кейн
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Александр Тихомиров
Ответ Marcus-light
Он уже просился Сити, Леви на это всё равно. Разве что забастовку устроит, но всё равно придётся сидеть на лавке полгода.
ну модрич и бэйл также уходили в реал, по другому он не отпустит, надо давить всеми возможными способами, и к концу ТО когда леви поймет что может потерять сотку отдаст скорее всего
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Роста BOB
Леви 88
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Манковский
Бавария пусть бабло вываливает. Хотят чтобы игроки сами к ним отпрашивались свободными агентами.
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Bavarec-Art
Ответ Rio de Janeiro
Нет ни одной причины менять АПЛ, в которой может побить исторический рекорд по голам, на такое дно как Бундеслига
Он как раз собирался сайт читать, спасибо тебе скажет за такой ценный совет по поводу отсутствия причин
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Shadow1882
Грязные методы, ничего нового. Не пробовали больше предложить или, например, принять факт, что он не продаётся?
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sashafan2
Кейн уже пытался форсировать трансфер в Сити, не помогло.
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Куй Покагорячев
Помню, у нас был на районе алкаш, который когда выпивал, начинал говорить: «ребята, надо форсировать события»
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vdm23
Ответ DolJun
кейну это не нужно, ему и в шпорах хорошо
именно нужно! именно туда он и хочет! иначе не было бы всех этих новостей про Баварию и не согласовал бы он с ними контракт!
так что не пиши всякую тупую отсебятину!
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Evgeniy Bagel
Ответ Rio de Janeiro
Нет ни одной причины менять АПЛ, в которой может побить исторический рекорд по голам, на такое дно как Бундеслига
знатоку хоккея виднее
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Pucheslav
Ответ Marcus-light
Он уже просился Сити, Леви на это всё равно. Разве что забастовку устроит, но всё равно придётся сидеть на лавке полгода.
Ну тогда хоть в итоге была забавная кричалка "Are yo watching Harry Kane?", когда в первом туре победили Сити, без Кейна бойкотировавшего тренировки
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Олег Ринкевич
Ответ Marcus-light
Он уже просился Сити, Леви на это всё равно. Разве что забастовку устроит, но всё равно придётся сидеть на лавке полгода.
согласен! нужно Леви устроить что-нибудь этакое! может пранк какой
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Михо
Ответ Marcus-light
Он уже просился Сити, Леви на это всё равно. Разве что забастовку устроит, но всё равно придётся сидеть на лавке полгода.
Это немного разные вещи, Леви видимо всерьез думает что Тоттенхэм конкурент Сити😃 а здесь продажа в другую лигу, для почти 30 летнего игрока с годом контракта Бавария дает вполне хорошую цену. Я почти уверен что договорятся, Леви далеко не идиот и 100 млн терять не захочет
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заратустра-будрайтис
Ответ Marcus-light
Он уже просился Сити, Леви на это всё равно. Разве что забастовку устроит, но всё равно придётся сидеть на лавке полгода.
Разница в оставшемся по контракту сроке. Леви подумал, что не продаст Сити сейчас, поимеет профицит выраженный в голах Кейна по сезону, а в следующем продаст…Например Баварии в этом году. А не продаст в этом и в следующем Кейн уйдет свободным агентом теперь вопрос-стоят ли его голы в одном конкретном сезоне 100 млн ( плюс зп его за этот год).
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AleKoro
Ответ AC_Milan_7
Кейн и Сон самые незаслуженно не трофейные игроки 21 века) им нужно срочно переходит Бавария как раз то место где можно выиграть много трофеев за короткое время) так как они уже не молоды
30 голов в АПЛ это бо́льшее достижение, чем кубок Бундеслиги в Баварии)
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