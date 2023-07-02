Постекоглу планирует сезон с Кейном в составе «Тоттенхэма», Харри не говорил о желании уйти. «Бавария» готова заплатить 80 млн фунтов

Тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу планирует сезон с Харри Кейном в составе.

По данным журналиста Бена Джейкобса, тренер проведет беседу с форвардом, чтобы подчеркнуть это. Сам Кейн не сообщал о желании уйти.

« » сохраняет интерес к футболисту. Мюнхенцы готовы заплатить около 80 млн фунтов. Они все еще надеются, что Кейн будет способствовать переходу. Позиция « » неизменна – любые предложения будут отклонены.

В прошлом сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.