Постекоглу планирует сезон с Кейном в составе «Тоттенхэма», Харри не говорил о желании уйти. «Бавария» готова заплатить 80 млн фунтов

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Эндж Постекоглу Футбол

Тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу планирует сезон с Харри Кейном в составе.

По данным журналиста Бена Джейкобса, тренер проведет беседу с форвардом, чтобы подчеркнуть это. Сам Кейн не сообщал о желании уйти.

«Бавария» сохраняет интерес к футболисту. Мюнхенцы готовы заплатить около 80 млн фунтов. Они все еще надеются, что Кейн будет способствовать переходу. Позиция «Тоттенхэма» неизменна – любые предложения будут отклонены. 

В прошлом сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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12 комментариев

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Рашпель793
Ответ Right Authoritarianism
мда Леви хочет загубить кейну карьеру
Кейну уже 30 лет. Он уже живая легенда АПЛ. Что там Леви загубить может? 🤔
Да и Кейн сам тогда свой выбор сделал, подписав абсурдно длинный контракт. Если даже у шпор останется до конца карьеры, то эта самая карьера у него всё равно топ. Не всё трофеями исчисляется.
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A A
Укатит всё равно Кейн
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Right Authoritarianism
мда Леви хочет загубить кейну карьеру
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Фан Рубина
Ну так-то глупо отпускать лучшего игрока. Распиаренные мешки так обычно не делают, но заставляют делать других.
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Сергей Перевалов
А ПСЖ уверенно ждёт его в свои ряды
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Tigo_Volchara93
Жалко конечно если Кейн закончит карьеру без трофеев, очень сильный нападающий, в своем поколении наверно в топ 3 точно входит классических девяток
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Evgeniy Bagel
на сильно мил не будешь,уже примеров было достаточно
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RealJon
я бы хотел чтобы он остался. Без него Тоттенхэм потеряет свой болше
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Михаил Зюбин
Кто ещё был удивлён, что у шпор такой тренер 👍
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Вячеслав Новиков-Володько
Ну за 80 к Леви даже подходить нету смысла
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