Постекоглу планирует сезон с Кейном в составе «Тоттенхэма», Харри не говорил о желании уйти. «Бавария» готова заплатить 80 млн фунтов
Тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу планирует сезон с Харри Кейном в составе.
По данным журналиста Бена Джейкобса, тренер проведет беседу с форвардом, чтобы подчеркнуть это. Сам Кейн не сообщал о желании уйти.
«Бавария» сохраняет интерес к футболисту. Мюнхенцы готовы заплатить около 80 млн фунтов. Они все еще надеются, что Кейн будет способствовать переходу. Позиция «Тоттенхэма» неизменна – любые предложения будут отклонены.
В прошлом сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
Да и Кейн сам тогда свой выбор сделал, подписав абсурдно длинный контракт. Если даже у шпор останется до конца карьеры, то эта самая карьера у него всё равно топ. Не всё трофеями исчисляется.