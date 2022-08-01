Крылов об открытии «G-Drive Арены»: «Хартли будет. А с Шнурова я брал слово, что первым концертом будет именно концерт «Ленинграда»

Александр Крылов сообщил, что открытие «G-Drive Арены» посетит Боб Хартли.
«Да, конечно. Конечно, Хартли будет.
Матч открытия – 1 октября с командой «Сибирь» из Новосибирска, 2 октября мы всех ждем на шоу Ильи Авербуха «Чемпионы», а 6 октября «Ленинград» даст здесь свой концерт.
[После последнего выступления «Ленинграда» на старой «Арене-Омск»] я взял с Сергея Шнурова слово, что первый концерт на новой «G-Drive Арене» будет именно концерт группы «Ленинград», – сказал председатель совета директоров «Авангарда».
Медведева, Туктамышева, Ягудин и «Ленинград» выступят на открытии арены «Авангарда» в октябре