Шнуров за крымские клубы в РФС: «Ничего хуже уже не будет»

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Сергей Шнуров поддержал идею присоединить крымский футбол к РФС.

«Мне кажется, давно пора, наверное. Но, в тоже время, думаю, что в связи с санкциями терять уже нечего, – можно включать что угодно.

Ничего хуже уже не будет», – сказал музыкант.

В конце августа исполняющий обязанности президента ФНЛ Наиль Измайлов заявил, что крымские клубы примут в лигу в случае выполнения условий лицензирования.

УЕФА после этого подчеркнул, что команды Крыма не могут участвовать в турнирах РФС.

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