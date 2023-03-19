Шнуров об игре с ЦСКА: «Я болельщик «Зенита», но хочу сопротивления! Пускай сыграют классно, забьют первый гол»

ожидает сопротивления от в матче с « ».

«Пускай сыграют классно, пускай сопротивляются, пускай забьют первый гол. Я болельщик «Зенита», но я хочу сопротивления! Знаю, что мы победим. Надеюсь, что у «Зенита» будут конкуренты.

Да, невозможно, все время мы выигрываем, даже попереживать некогда. Нет поводов! Дайте хоть один повод попереживать, пусть сыграют классно», – сказал лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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