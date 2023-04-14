Траньков против Fan ID: «Считаю унизительным подтверждать личность. Вы че, издеваетесь? Это ненормально»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о Fan ID в футболе.

– Ты против Fan ID?

– Конечно. Я против, потому что я не могу ходить на футбол.

Я попытался [оформить]. В Санкт-Петербурге были соревнования и параллельно матч «Зенита». Я так редко бываю на матчах команды, что подумал: «Блин, надо бы мне сделать этот Fan ID, хрен с ним, никто не узнает». Я встал к белой стене дома, сфотографировался, с первого раза подошла фотография, все классно. Мне прислали код, чтобы я пришел в МФЦ: «Подтверди свою личность».

Вообще не понимаю. Серьезно? Мне нужно свою личность подтвердить еще и пойти в МФЦ с паспортом? Что я Максим Траньков? Я вот в этот момент сказал: «Вы че, издеваетесь?» Я должен сесть в машину, приехать из-зa гopoдa, постоять в пробках в Москве, чтобы приехать в МФЦ, чтобы там подтвердить свою личность?

Я в принципе считаю унизительным подтверждать свою личность. Вам, даже с точки зрения русского языка, «подтверждение личности» – это нормально? Мне кажется, это ненормально, потому что, когда ты родился, ты вроде бы личность, человек, у тебя есть лицо, личина. Ты еще пойди и подтверди, что это твоя…

Без «Виража» вообще ходить не хочу. Я всегда говорил, и со мной соглашались все фанаты в Москве, что у «Зенита» – самые крутые [фанаты]. У нас ребята, поющие весь матч, эти барабаны, на «Вираж» ходил и кто только не ходил, заряжали там. В принципе, не было ничего такого. В последнее время каких-то хулиганских выходок не было, – сказал бывший фигурист и болельщик « » в выпуске «СБГ Шоу» на ютубе.

Fan ID и трибуны: минимум за 20 лет на «Локо» – «Зенит», новый рост «Спартака», антирекорд в Грозном