Траньков против Fan ID: «Считаю унизительным подтверждать личность. Вы че, издеваетесь? Это ненормально»

Теги Зенит Максим Траньков премьер-лига Россия болельщики Сергей Шнуров Fan ID Футбол

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о Fan ID в футболе.

– Ты против Fan ID?

– Конечно. Я против, потому что я не могу ходить на футбол.

Я попытался [оформить]. В Санкт-Петербурге были соревнования и параллельно матч «Зенита». Я так редко бываю на матчах команды, что подумал: «Блин, надо бы мне сделать этот Fan ID, хрен с ним, никто не узнает». Я встал к белой стене дома, сфотографировался, с первого раза подошла фотография, все классно. Мне прислали код, чтобы я пришел в МФЦ: «Подтверди свою личность».

Вообще не понимаю. Серьезно? Мне нужно свою личность подтвердить еще и пойти в МФЦ с паспортом? Что я Максим Траньков? Я вот в этот момент сказал: «Вы че, издеваетесь?» Я должен сесть в машину, приехать из-зa гopoдa, постоять в пробках в Москве, чтобы приехать в МФЦ, чтобы там подтвердить свою личность?

Я в принципе считаю унизительным подтверждать свою личность. Вам, даже с точки зрения русского языка, «подтверждение личности» – это нормально? Мне кажется, это ненормально, потому что, когда ты родился, ты вроде бы личность, человек, у тебя есть лицо, личина. Ты еще пойди и подтверди, что это твоя…

Без «Виража» вообще ходить не хочу. Я всегда говорил, и со мной соглашались все фанаты в Москве, что у «Зенита» – самые крутые [фанаты]. У нас ребята, поющие весь матч, эти барабаны, на «Вираж» ходил Сергей Шнуров и кто только не ходил, заряжали там. В принципе, не было ничего такого. В последнее время каких-то хулиганских выходок не было, – сказал бывший фигурист и болельщик «Зенита» в выпуске «СБГ Шоу» на ютубе.

Fan ID и трибуны: минимум за 20 лет на «Локо» – «Зенит», новый рост «Спартака», антирекорд в Грозном

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30 комментариев

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Sonyas
Ответ Назар Игорь
Да при чëм тут время оформления? Неужели Вы не понимаете что люди против того чтобы их унижали, принуждали доказывать что они именно те за кого себя выдают.? В тысячный раз приходится спрашивать почему этот "закон" направлен только против футбольных болельщиков, а остальные посетители массовых мероприятий это грубо говоря "белая кость", их это не касается. Почему на болельщиков футбола смотрят как на быдло, потенциальных злостных нарушителей общественного порядка??
Вас впервые наше государство унизило? Серьезно?
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Бондарев Олег
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
я на куче сайтов привязан и не хожу подтверждать личность в МФЦ. теже жд.билеты. Или билеты на футбол. Ввёл паспортные данные и всё. А тут прям... Нет слов.
надо сделать на всё айди. ржд-айди, самолет-айди... а потом их все разом блокируют после получения уведомления на госуслугах. ))
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Semen B
Ответ Олег Кузнецов
Произошло расслоение общества по линии фан айди: народ против цифрового ошейника от любящей и заботливой власти.
А в чём ошейник?
Ты туда отдаёшь данные паспорта, который тебе само государство и выдало.

Другой вопрос, что толку особого от фан айди нет. Он неудобен и может быть непрозрачен.
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uralets46
Издеваются, да, они такие
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SLEVIN
Ответ Inna Iyhmina
Чувак не понимает что его и без iD уже давно сосчитали?
тогда зачем эту доп хрень надо оформлять?
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инок
Респект Транькову за высказывание своей позиции.
Fan ID - это убийца нашего футбола. Позор ему!
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гилберт
Вы че издеваетесь? Да.
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Sergio666
Ответ NW2
Как можно сравнивать с ИНН? ИНН это по сути обязательная отчетность по налогам, общемировая практика иметь номер страхования или налоговый идентификатор, здесь ты за свои деньги ходишь на шоу на который помимо билета хотят еще доп документ
В аэропорту, чтоб вмем не сцыкотно было лететь в самолете ты снимаешь все железяки раза 2 минимум и тебя еще осматривают вручную. Никто не возражает ибо хочет лететь (желание выше) + понимание что это ради безопасности. Тут бюрократия - да, но 1 раз запариться надо. Орут больше всего любите фаеров, мата, драк и тп вещей. Как раз им низкий поклон за эту хрень...
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Spartakovec navsegda
Я всегда говорил, и со мной соглашались все фанаты в Москве, что у «Зенита» – самые крутые [фанаты].
_________________
Если всю эту речь логически выстроить, то выходит, что футбол, как таковой, особо не интересен, не стал делать не из-за лени (которую описал, как унижение), а из-за отсутствия Виража, без которого не то шоу. Все фанаты согласились - это и вовсе смешно)
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chili
Год уж прошел, чё раньше молчал? Тренд пошёл что ль?
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Inna Iyhmina
Чувак не понимает что его и без iD уже давно сосчитали?
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angry horse
Ответ Sonyas
Оформление фан-айди занимает 2 минуты. Центры госуслуг в Москве, по крайней мере, на каждом углу. Так что отмазка про то, сколько это времени занимает, абсолютная ложь. Другое дело, когда это принципиальный момент. Но ИНН тоже не у кого восторгов не вызывал, все оформили.
Я, чтобы зарегистрировать земельный участок, прождал в очереди 2,5 часа в ваших этих хваленных МФЦ, лишний раз с этим бюрократизмом вообще лучше не связываться 😎
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Назар Игорь
Ответ Sonyas
Оформление фан-айди занимает 2 минуты. Центры госуслуг в Москве, по крайней мере, на каждом углу. Так что отмазка про то, сколько это времени занимает, абсолютная ложь. Другое дело, когда это принципиальный момент. Но ИНН тоже не у кого восторгов не вызывал, все оформили.
Да при чëм тут время оформления? Неужели Вы не понимаете что люди против того чтобы их унижали, принуждали доказывать что они именно те за кого себя выдают.? В тысячный раз приходится спрашивать почему этот "закон" направлен только против футбольных болельщиков, а остальные посетители массовых мероприятий это грубо говоря "белая кость", их это не касается. Почему на болельщиков футбола смотрят как на быдло, потенциальных злостных нарушителей общественного порядка??
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Олег Кузнецов
Произошло расслоение общества по линии фан айди: народ против цифрового ошейника от любящей и заботливой власти.
лично для меня это не ошейник, про меня и так всё известно властям. считаю это тупостью, ни чем не обоснованной причём. Хотя как можно обосновать тупость.
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jerry40
Да вообще обложили со всех сторон. Документы, визы, деньги. Взять всё и отменить.
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гилберт
Ответ T622222
Спасибо за совесть - это уже редкость!
Где тут совесть? Он же не в кормушке, поэтому сказал как есть, что хотел сделать, но это неудобно.
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Melnikov1968
Максим, просто в ГД 500 раз посмотрели фильм "Золотая мина".
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ДМ-1чемпион
Согласен, это полный бред! Тем более на кубок можно без Fan ID сходить, а в чемпионате нет! Ну это же маразм!
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Sonyas
Оформление фан-айди занимает 2 минуты. Центры госуслуг в Москве, по крайней мере, на каждом углу. Так что отмазка про то, сколько это времени занимает, абсолютная ложь. Другое дело, когда это принципиальный момент. Но ИНН тоже не у кого восторгов не вызывал, все оформили.
Со мной раньше ездили на футбол дочь и зять. они болельщики так себе. Чисто окунуться в атмосферу боления, покричать, выплеснуть адреналин. И мне было веселее и удобно ездить на футбол. А теперь фиг. Ради футбола они не будут с МФЦ заморачиваться.
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Олег Кузнецов
Ответ T622222
Спасибо за совесть - это уже редкость!
Произошло расслоение общества по линии фан айди: народ против цифрового ошейника от любящей и заботливой власти.
+4
-4
0
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NW2
Ответ Sonyas
Оформление фан-айди занимает 2 минуты. Центры госуслуг в Москве, по крайней мере, на каждом углу. Так что отмазка про то, сколько это времени занимает, абсолютная ложь. Другое дело, когда это принципиальный момент. Но ИНН тоже не у кого восторгов не вызывал, все оформили.
Как можно сравнивать с ИНН? ИНН это по сути обязательная отчетность по налогам, общемировая практика иметь номер страхования или налоговый идентификатор, здесь ты за свои деньги ходишь на шоу на который помимо билета хотят еще доп документ
+17
0
+17
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ psixyec
И что здесь унизительного? Популист. Наверное, когда паспорт оформляешь, тоже считаешь унизительным подтверждать личность?
я на куче сайтов привязан и не хожу подтверждать личность в МФЦ. теже жд.билеты. Или билеты на футбол. Ввёл паспортные данные и всё. А тут прям... Нет слов.
+6
-2
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Sergeev55
https://www.sports.ru/football/blogs/3123169.html?sl=1
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Pavelaznaurov
Есть еще порядочные люди——это здорово!!!!!!!!!!
+13
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Sonyas
Комментарий скрыт
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