Алан Ширер: «Если Кейн хочет в «Баварию», я, блин, сам его отвезу! Что угодно, лишь бы защитить мой рекорд по голам в АПЛ»

Алан Ширер надеется, что Харри Кейн не побьет его рекорд по голам в АПЛ.

«Моя первая мысль после того, как я услышал о предложении «Баварии» по Кейну, была о Джеймсе Мэддисоне, переход которого «Тоттенхэм» и «Лестер» обсуждают. На месте Мэддисона после согласования условий контракта я бы первым делом потребовал гарантий, что Кейн не уйдет.

Представьте себе, как бы вы разозлились, если бы представляли себе, что отдаете передачи одному из лучших бомбардиров мира, а он бы взял и ушел.

Вторая моя мысль – старая шутка. Если Харри Кейн хочет в «Баварию», я, блин, сам его отвезу туда! Готов на что угодно, лишь бы защитить свой рекорд по голам в АПЛ: у меня 260 мячей, у Харри – 213. Хотя, честно говоря, надежды на это мало. Харри почти 30 лет, но он следит за собой, избегает серьезных травм и вполне способен вернуться в Англию спустя пару лет и обойти меня.

Но все же. Дайте мне ключи и навигатор, и я выезжаю», – пошутил бывший нападающий «Ньюкасла».

Куда уйдет Кейн? Хочет в «Баварию», но «Тоттенхэм» не пускает