Порро о Кейне в «Реале»: «Он феномен и адаптируется к любой ситуации. Харри в топ-3 форвардов мира»

Педро Порро указал на высокий уровень Харри Кейна и его способность играть за любой клуб.

– – бесспорный лидер « »?

– Он лидер, капитан, пример для подражания. Он много лет показывает отличный уровень, он харизматичен и стал для фанатов настоящим кумиром.

– Вы бы включили его в тройку лучших форвардов мира?

– Конечно, ни секунды не сомневаясь. Мало кто из нападающих предлагает такую работу в защите и самоотверженность – и это не говоря про его впечатляющее мастерство и голевое чутье. Он просто супер.

– Сейчас « » называется главным претендентом на него, но хорошо ли он адаптируется к , если перейдет в « », как думаете?

– Такие сильные игроки, как он, хорошо адаптируются к любой ситуации. Харри доказал, что он феномен. К тому же он уже очень опытный, все-таки он капитан «Тоттенхэма» и сборной Англии, – сказал защитник.