Порро о Кейне в «Реале»: «Он феномен и адаптируется к любой ситуации. Харри в топ-3 форвардов мира»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Тоттенхэм Харри Кейн Педро Порро Футбол

Педро Порро указал на высокий уровень Харри Кейна и его способность играть за любой клуб.

Кейн – бесспорный лидер «Тоттенхэма»?

– Он лидер, капитан, пример для подражания. Он много лет показывает отличный уровень, он харизматичен и стал для фанатов настоящим кумиром.

– Вы бы включили его в тройку лучших форвардов мира?

– Конечно, ни секунды не сомневаясь. Мало кто из нападающих предлагает такую работу в защите и самоотверженность – и это не говоря про его впечатляющее мастерство и голевое чутье. Он просто супер.

– Сейчас «Бавария» называется главным претендентом на него, но хорошо ли он адаптируется к Ла Лиге, если перейдет в «Реал», как думаете?

– Такие сильные игроки, как он, хорошо адаптируются к любой ситуации. Харри доказал, что он феномен. К тому же он уже очень опытный, все-таки он капитан «Тоттенхэма» и сборной Англии, – сказал защитник.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
-Real-ist-
Ну,если поставит ультиматум клубу,то Реал может и купит его за 60-70млн.Иначе зачем нужен тот,кто не сильно заинтересован в переходе.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
United_LP
Ответ dr. cage
В Реале и не такие умудрялись не заиграть.. Начиная от соотечественника Оуэна, и более сильного Хюнтелаара и заканчивая таким топарем как Азар.. Все эти разговоры ничего не стоят.. Если бы, да кабы..
"более сильного Хунтелаара" - АХАХАХ.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Он Самый
Кейну нужно было раньше думать !он беспорно топ нап но он на пике.и если брать бизнес то 100 лям это много.
условно завтра он будет стоить 30 -50.леви просто рвет максималку!да и я согласен что Кейн заиграл бы в любом атукующем клубе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wjvxpb5q6f
Да, с 99% вероятностью заиграл бы. Но Реал не купит 30-летнего игрока за 100+🍋, даже великолепного Харри.
За такими авантюрами, это к МЮ...

Если Кейн действительно хочет поиграть в настоящем топ-клубе, и выиграть что-то значимое, то только он сегодня может решить этот вопрос, и всячески вынуждать Леви продать его за вменяемую сумму.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий