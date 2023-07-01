Порро о Кейне в «Реале»: «Он феномен и адаптируется к любой ситуации. Харри в топ-3 форвардов мира»
Педро Порро указал на высокий уровень Харри Кейна и его способность играть за любой клуб.
– Кейн – бесспорный лидер «Тоттенхэма»?
– Он лидер, капитан, пример для подражания. Он много лет показывает отличный уровень, он харизматичен и стал для фанатов настоящим кумиром.
– Вы бы включили его в тройку лучших форвардов мира?
– Конечно, ни секунды не сомневаясь. Мало кто из нападающих предлагает такую работу в защите и самоотверженность – и это не говоря про его впечатляющее мастерство и голевое чутье. Он просто супер.
– Сейчас «Бавария» называется главным претендентом на него, но хорошо ли он адаптируется к Ла Лиге, если перейдет в «Реал», как думаете?
– Такие сильные игроки, как он, хорошо адаптируются к любой ситуации. Харри доказал, что он феномен. К тому же он уже очень опытный, все-таки он капитан «Тоттенхэма» и сборной Англии, – сказал защитник.
условно завтра он будет стоить 30 -50.леви просто рвет максималку!да и я согласен что Кейн заиграл бы в любом атукующем клубе.
За такими авантюрами, это к МЮ...
Если Кейн действительно хочет поиграть в настоящем топ-клубе, и выиграть что-то значимое, то только он сегодня может решить этот вопрос, и всячески вынуждать Леви продать его за вменяемую сумму.