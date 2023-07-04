Нагучев о Венделе: «После «Факела» зашел в раздевалку и сказал: «Я все, больше не хочу играть в России»

Теги Сергей Семак премьер-лига Россия Факел Краснодар Роман Нагучев Вендел Это футбол, брат! Футбол

Роман Нагучев рассказал, что Вендел в конце сезона заявил о нежелании играть в России.

«Я был сейчас в Петербурге, там мне сказали, что Вендел после игры с «Факелом» [в 30-м туре Мир РПЛ] зашел в раздевалку и сказал: «Я все, я больше не хочу играть в России».

Потом я брал у Сергея Семака интервью. Обстоятельства он не подтвердил, но сказал: «Я не знаю, когда вернется Вендел. Мы ищем ему клуб. Если не найдем, тогда он возвращается обратно», – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» комментатор.

В телеграм-канале Нагучева один из читателей обратил внимание на то, что Вендела не было на игре с «Факелом»: «Ром, ты говоришь, что он подошел после игры с «Факелом» и сказал, что не хочет играть в России, но Вендела уже после матча с «Краснодаром» отпустили в отпуск, он месяц как был не в России».

Нагучев ответил на комментарий: «Я сказал то, что мне передали. Вы слышали мою реплику. Меня там не было». Затем он добавил: «Я ошибся соперником. Значит, это был не «Факел».

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexus-1990
Рома прозвиздел получается)
+41
-5
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
korysh
все что нужно знать о профессионализме людей с Матч ТВ. Проверить был ли Вендел на игре с Факелом уж можно было прежде, чем быстрее кидать инсайд, будто он крутой журналист
+34
-2
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Doomgoth
Очередная история про то, как комментаторы с "Матч ТВ" дно пробивали.

А отмазка Нагучева в его ТГ-канале - как вишенка на торте непрофессионализма.
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АланСмити
-Нагучев, проснись, ты обосрался
-А я и не спал
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Колосов
Ответ alexus-1990
Рома прозвиздел получается)
Рому однозначно кто-то простебал (учитывая, что Вендела даже на матче не было и это как бы открытая информация), а он повелся погнался за хайпом. Как говорится, за что боролись
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Сафонов
Топ журналистика
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artpal
Опять Нагучев несёт хрень, упоминал Факел)
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rundatgame
Значит это был не Факел, а возможно, что и не Вендел. И не говорил в раздевалке, а молчал в раздевалке. И вообще меня там не было, ацтаньте.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Вот так вот и создаются сплетни!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
List
Ему даже не пришло в голову проверить инфу
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PsichoEscape
Ну значит это был не Вендел - ответил Нагучев на комментарий
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kokakoka
Легко поймали Нагучева на лжи
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Miron_8383
Классический сломанный телефон для "инсайда", скорее всего Вендел просто сообщил Семаку/кому-то из руководства о том, что мотивация потихоньку всё, потом один передал другому, второй третьему и вот мы уже получаем новость о том, что Вендел вдруг прилетает с отпуска на матч с Факелом, чтоб зайти в раздевалку, сказать что не хочет играть и также неожиданно улететь назад в Бразилию
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GMF
Ответ Михаил Сафонов
Топ журналистика
комментаристика )
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Языком метёт,как помелом машет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GMF
Возможно это после Волги ещё было..(
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
samarskij-kuzmich
А чего так на Нагучева накинулись? Ну не играл Вендел в Воронеже и что с того? Тем эпичнеее ситуация. Сидят игроки Зенита в гостевой Факела после игры и тут вваливается Вендел и говорит, что не хочет играть за Зенит))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей
Не 5 тыш, а 10, и не нашёл, а потерял...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
Ответ alexus-1990
Рома прозвиздел получается)
Венлел вполне мог такое сказать еще после гостевого матча с Факелом, учитывая какой там газон, а рассказали об этом только сейчас
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crazy Writer
Ответ Recreated
Вот так вот и создаются сплетни!
Новости на спортс же=)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Diman Stekolshikov
Факт в том что Вендел не особо спешит возвращаться, вообще пофиг после какого матча он это говорил
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Колосов
Похоже на звездеж
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Надо было объяснить ему, что нельзя не хотеть.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
Вендел:
- я устал, я газожук!
Гы гы гы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Моуриниста
Чтобы заинтересовать хорошие европейские клубы, может для начало не надо брать отпуск во время сезона? В Европе 2500 минут в лиге за сезон это минимум для его возраста, при чем эти 2500 должны быть с большой интенсивностью. Кому нужен такой Вендел? У него будут мышечные травмы, он не выдержит нагрузок, будет потеря в качестве игры. В России они все расслабились и забыли что такое футбол.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий