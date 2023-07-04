Нагучев о Венделе: «После «Факела» зашел в раздевалку и сказал: «Я все, больше не хочу играть в России»

Роман Нагучев рассказал, что Вендел в конце сезона заявил о нежелании играть в России.

«Я был сейчас в Петербурге, там мне сказали, что Вендел после игры с «Факелом» [в 30-м туре Мир ] зашел в раздевалку и сказал: «Я все, я больше не хочу играть в России».

Потом я брал у интервью. Обстоятельства он не подтвердил, но сказал: «Я не знаю, когда вернется Вендел. Мы ищем ему клуб. Если не найдем, тогда он возвращается обратно», – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» комментатор.

В телеграм-канале Нагучева один из читателей обратил внимание на то, что Вендела не было на игре с «Факелом»: «Ром, ты говоришь, что он подошел после игры с « » и сказал, что не хочет играть в России, но уже после матча с « » отпустили в отпуск, он месяц как был не в России».

Нагучев ответил на комментарий: «Я сказал то, что мне передали. Вы слышали мою реплику. Меня там не было». Затем он добавил: «Я ошибся соперником. Значит, это был не «Факел».