Вендел и Клаудиньо пропустят остаток сезона. Хавбеки «Зенита» уже в отпуске («СЭ»)

Вендел и Клаудиньо больше не будут играть за «Зенит» в этом сезоне.

По данным « », бразильские полузащитники получили разрешение руководства на досрочное начало отпуска.

Ранее в Южную Америку вернулся хавбек , у которого родился ребенок.

Футболисты пропустят матчи чемпионов России с «Сочи» (27 мая) и «Факелом» (3 июня), но вернутся к началу предсезонной подготовки (22 июня).

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