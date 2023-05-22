Вендел и Клаудиньо пропустят остаток сезона. Хавбеки «Зенита» уже в отпуске («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия Факел Малком Клаудиньо Вендел Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Вендел и Клаудиньо больше не будут играть за «Зенит» в этом сезоне.

По данным «Спорт-Экспресса», бразильские полузащитники получили разрешение руководства на досрочное начало отпуска.

Ранее в Южную Америку вернулся хавбек Малком, у которого родился ребенок.

Футболисты пропустят матчи чемпионов России с «Сочи» (27 мая) и «Факелом» (3 июня), но вернутся к началу предсезонной подготовки (22 июня). 

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22 комментария

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jdrk
Пускай отдыхают в Бразилии, они заслужили!
+39
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+26
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fil_spb
Хорошие новости для Козлова и Барановского. Шанс на игровое время вырос. А Барановский против Оренбурга вышел очень здорово. Да и Козлов, когда выходил, картины не портил.
+19
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+19
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Гамарджоба Генацвале
Ответ jdrk
Пускай отдыхают в Бразилии, они заслужили!
Вендел, ладно. А Малком и Клаудиньо выбрали экзотическую страну для отдыха, конечно. Турция для русских поближе все-таки.
+20
-6
+14
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Екн Лор
Ответ jdrk
Пускай отдыхают в Бразилии, они заслужили!
Отдыхают на деньги московских бабушек, как скажут москвичи
+31
-20
+11
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Tohza
да же тут зависливые козлодои, брызжут завистью и ненавистью, хотя всё логично и правильно, пусть дальше играют у кого есть стимул. Зенит чемпион.
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Rundatgame
Заслужили ребята, вообще без разговоров. Занятно, что Дуги (№1 по сыгранным минутам в команде) и Барриос (№3) не в досрочном отпуске. Уверен, что и не просили даже, любят играть пацаны, без них никуда ))
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Назар Игорь
Ответ Красная стрела
Бабки срубили в конвертах за то, что остались, да еще и отпуск досрочный 😂Элита🤷‍♂️ А рабы пашите.
Пилите, Шура, пилите...
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Любовь Мелехова
Ответ Гамарджоба Генацвале
Вендел, ладно. А Малком и Клаудиньо выбрали экзотическую страну для отдыха, конечно. Турция для русских поближе все-таки.
Русская песня: ’Не нужен мне берег турецкий и Африка мне нужна’. Так что правильно они выбрали, где отдыхать.
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инок
Все что не делается, все к лучшему - пусть игровую практику получат те, кто желают и стремятся проявить себя, но пока не могли вытеснить из состава уехавших.
+3
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Дмитрий9779
Дело сделано,Зенит-чемпион,можно отдыхать,пусть молодежь и резервисты себя покажут
+3
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Igor Cholomitski
поэтому и играют в России. вот Месси съездил в Африку и что с ним было? а тут гуляй Вася
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Юрий
Бразильянцы рванули за бананами к себе на родину
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Сергей Жарковский
Молодцы ребята! Выдали отличный сезон! Спасибо!⭐⭐👏👏👏
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jdrk
Ответ Гамарджоба Генацвале
Вендел, ладно. А Малком и Клаудиньо выбрали экзотическую страну для отдыха, конечно. Турция для русских поближе все-таки.
Если без шуток, родня и друзья в Бразилии, тем более, они наверняка соскучились по теплой погоде, в Петербурге с этим тяжко
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Такие дела
Ответ Екн Лор
Отдыхают на деньги московских бабушек, как скажут москвичи
Они скажут, что srat хотели зенитовские леги и на команду и на болел и на свою новую страну
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