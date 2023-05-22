Вендел и Клаудиньо пропустят остаток сезона. Хавбеки «Зенита» уже в отпуске («СЭ»)
Вендел и Клаудиньо больше не будут играть за «Зенит» в этом сезоне.
По данным «Спорт-Экспресса», бразильские полузащитники получили разрешение руководства на досрочное начало отпуска.
Ранее в Южную Америку вернулся хавбек Малком, у которого родился ребенок.
Футболисты пропустят матчи чемпионов России с «Сочи» (27 мая) и «Факелом» (3 июня), но вернутся к началу предсезонной подготовки (22 июня).
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