Петржела о Венделе в «Спартаке»: «Ни один игрок «Зенита» не захочет переходить туда, зачем ему это?»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Вендел Футбол

Властимил Петржела уверен, что мы не увидим Вендела в «Спартаке».

– Вендел – сильный футболист, важный игрок для центра поля «Зенита». Он еще относительно молод, поэтому имеет шансы реализовать свою карьеру в европейском топ-клубе. Его желание уйти можно понять, а сине-бело-голубе без проблем найдут ему замену.

– Можете ли представить Вендела в «Спартаке»?

– Это странно. Ни один игрок «Зенита» не захочет переходить в «Спартак», зачем ему это? – сказал бывший главный тренер петербуржцев.

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10 комментариев

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Владислав Харламов
Идиотский вопрос. Хоть одна причина есть Венделу переходить в Спартак?
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+8
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Ganibale
Я давно не понимаю зачем звонят Петржеле ну это еще ладно, ну задавать это? зачем звонить вообще тогда, подумай еще над вопросом
+5
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+4
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pyritanza
Наркоманам с РБ спорт, смотрю, ещё не надоело теребить чешского деда звонками...
+3
0
+3
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Pok_Toholo
Ответ Владислав Харламов
Идиотский вопрос. Хоть одна причина есть Венделу переходить в Спартак?
Только если вдруг сойдёт с ума
+5
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+3
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Кокич
34-й скорый переехал в "Спартак" именно при Петржеле.
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Artur Pokachevski
спроси у Быстрова пожалуйста
ну и у Широкова тоже можно
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vendigo
так даже и Быстров не хотел
https://old.studio21.ru/bystrov-u-menya-ne-bylo-osobogo-zhelaniya-perekhodit-v-spartak/
+1
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OldRedWhite
Ответ pyritanza
Наркоманам с РБ спорт, смотрю, ещё не надоело теребить чешского деда звонками...
Тоже задаюсь вопросом :
Когда уже наконец прекратится эта навязчивая пропаганда наркотиков ?
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OldRedWhite
Ответ Artur Pokachevski
спроси у Быстрова пожалуйста ну и у Широкова тоже можно
Они не бразильцы )))
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