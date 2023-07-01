Петржела о Венделе в «Спартаке»: «Ни один игрок «Зенита» не захочет переходить туда, зачем ему это?»

Властимил Петржела уверен, что мы не увидим Вендела в «Спартаке».

– Вендел – сильный футболист, важный игрок для центра поля « ». Он еще относительно молод, поэтому имеет шансы реализовать свою карьеру в европейском топ-клубе. Его желание уйти можно понять, а сине-бело-голубе без проблем найдут ему замену.

– Можете ли представить в « »?

– Это странно. Ни один игрок «Зенита» не захочет переходить в «Спартак», зачем ему это? – сказал бывший главный тренер петербуржцев.