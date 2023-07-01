Петржела о Венделе в «Спартаке»: «Ни один игрок «Зенита» не захочет переходить туда, зачем ему это?»
Властимил Петржела уверен, что мы не увидим Вендела в «Спартаке».
– Вендел – сильный футболист, важный игрок для центра поля «Зенита». Он еще относительно молод, поэтому имеет шансы реализовать свою карьеру в европейском топ-клубе. Его желание уйти можно понять, а сине-бело-голубе без проблем найдут ему замену.
– Можете ли представить Вендела в «Спартаке»?
– Это странно. Ни один игрок «Зенита» не захочет переходить в «Спартак», зачем ему это? – сказал бывший главный тренер петербуржцев.
ну и у Широкова тоже можно
https://old.studio21.ru/bystrov-u-menya-ne-bylo-osobogo-zhelaniya-perekhodit-v-spartak/
Когда уже наконец прекратится эта навязчивая пропаганда наркотиков ?