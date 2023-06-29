В «Реале» готовы ждать прихода Мбаппе в 2024-м и не покупать форварда этим летом. Анчелотти недоволен отсутствием усиления в атаке
Карло Анчелотти опасается, что «Реал» не усилит атаку в летнее трансферное окно.
Как сообщает The Athletic, основным требованием тренерского штаба «Реала» было подписание нападающего на замену Кариму Бензема.
Приоритетной для Анчелотти была кандидатура Харри Кейна, однако руководство «Реала» сочло цену за него слишком высокой – ожидалось, что его трансфер обойдется более чем в 100 миллионов евро.
Главной целью «Реала» в это трансферное окно является Килиан Мбаппе, однако шансы на его переход этим летом остаются невысокими.
В клубе считают, что лучше дождаться перехода француза бесплатно в 2024 году и сделать ставку на Хоселу в предстоящем сезоне.
Сообщается, что Карло Анчелотти недоволен трансферной политикой «Реала», поскольку ответственность за возможные трудности клуба, связанные с отсутствием усилений в атаке, ляжет на тренерский штаб. Однако итальянский специалист не намерен покидать команду, несмотря на советы своего окружения.
Ранее появилась информация, что «Реал» договорился с Мбаппе о переходе форварда свободным агентом в 2024 году, если трансфер не удастся оформить этим летом.
For a thousand summers I will wait for you
Till you’re back beside me, till I’m holding you
Till I hear you sigh here in my arms.