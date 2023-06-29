В «Реале» готовы ждать прихода Мбаппе в 2024-м и не покупать форварда этим летом. Анчелотти недоволен отсутствием усиления в атаке

Карло Анчелотти опасается, что «Реал» не усилит атаку в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Athletic, основным требованием тренерского штаба «Реала» было подписание нападающего на замену .

Приоритетной для Анчелотти была кандидатура , однако руководство «Реала» сочло цену за него слишком высокой – ожидалось, что его трансфер обойдется более чем в 100 миллионов евро.

Главной целью «Реала» в это трансферное окно является , однако шансы на его переход этим летом остаются невысокими.

В клубе считают, что лучше дождаться перехода француза бесплатно в 2024 году и сделать ставку на Хоселу в предстоящем сезоне.

Сообщается, что недоволен трансферной политикой « », поскольку ответственность за возможные трудности клуба, связанные с отсутствием усилений в атаке, ляжет на тренерский штаб. Однако итальянский специалист не намерен покидать команду, несмотря на советы своего окружения.

Ранее появилась информация, что «Реал» договорился с Мбаппе о переходе форварда свободным агентом в 2024 году, если трансфер не удастся оформить этим летом.