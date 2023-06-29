В «Реале» готовы ждать прихода Мбаппе в 2024-м и не покупать форварда этим летом. Анчелотти недоволен отсутствием усиления в атаке

Теги ПСЖ Карим Бензема Карло Анчелотти премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Тоттенхэм Хоселу Харри Кейн Килиан Мбаппе Футбол

Карло Анчелотти опасается, что «Реал» не усилит атаку в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Athletic, основным требованием тренерского штаба «Реала» было подписание нападающего на замену Кариму Бензема.

Приоритетной для Анчелотти была кандидатура Харри Кейна, однако руководство «Реала» сочло цену за него слишком высокой – ожидалось, что его трансфер обойдется более чем в 100 миллионов евро.

Главной целью «Реала» в это трансферное окно является Килиан Мбаппе, однако шансы на его переход этим летом остаются невысокими.

В клубе считают, что лучше дождаться перехода француза бесплатно в 2024 году и сделать ставку на Хоселу в предстоящем сезоне.

Сообщается, что Карло Анчелотти недоволен трансферной политикой «Реала», поскольку ответственность за возможные трудности клуба, связанные с отсутствием усилений в атаке, ляжет на тренерский штаб. Однако итальянский специалист не намерен покидать команду, несмотря на советы своего окружения.

Ранее появилась информация, что «Реал» договорился с Мбаппе о переходе форварда свободным агентом в 2024 году, если трансфер не удастся оформить этим летом.

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29 комментариев

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vladosthebest
Ответ Геннадий Чеботарев
если не доволен,так уходи,что сидишь? потому что наплевать на команду,главное бабло снять.
А тренер топ клуба должен прыгать от счастья что у него из центрнапов один предпенсионный Хоселу с Эспаньола?
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6tspey7tb5
Жди когда пройду дожди…..
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Val Smith
А правого защитника они собираются покупать или ждут когда у Хакими тоже контракт закончится?
+3
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Ванильный Мишка
Даже Арсенал тратит больше…..
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#SharkTeam
Готовы на бестрофейный сезон?
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sbvinn
If it takes forever I will wait for you
For a thousand summers I will wait for you
Till you’re back beside me, till I’m holding you
Till I hear you sigh here in my arms.
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vladosthebest
Ответ зак
Лаутаро можно купить, идеальная 9 на рынке, нет травм, хорош в подыгреше..
Так за него запросят тоже под 100, и если о чудо случится и алчная черепаха таки перейдет, куда их всех девать?
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vladosthebest
Ответ Val Smith
А правого защитника они собираются покупать или ждут когда у Хакими тоже контракт закончится?
Карвахаля до 40 будут держать, видимо
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Салесар
Ответ vladosthebest
Карвахаля до 40 будут держать, видимо
Карвахалю 31 год. Причем тут 40?
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Velirpa
Реале ждут прихода темнокожего Христа.
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slow focus
а в 2024 он их кинет. приятного просмотра
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vladosthebest
Ответ Геннадий Чеботарев
а тренер в таком случае просто уходит,что бы не принимать на себя глупость руководства,если ты не в курсах
Это ты похоже вообще ни в курсах что во первых еще 2 месяца ТО будет идти, а во вторых, что есть такое слово компромисс. И наконец в третьих, любая подобного рода новость может быть надуманной брехней
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vladosthebest
Ответ Геннадий Чеботарев
а тренер в таком случае просто уходит,что бы не принимать на себя глупость руководства,если ты не в курсах
В каком «таком случае». Расскажи мне примеры таких случаев, просвети
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vladosthebest
Ответ Геннадий Чеботарев
а ты похоже футбол вообще не смотришь? если не знаешь таких примеров)))) фигурное катание твой спорт,или синхронное плавание.
Загугли, может быстрее вспомнишь)
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Нефанатик
Ответ #SharkTeam
Готовы на бестрофейный сезон?
Наличие Анчелотти у руля и ставка на винисиуса - это уже гарант бестрофейного сезона.
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