Хавертц согласен обсудить контракт с «Арсеналом». «Канониры» не станут платить 75 млн фунтов, и «Челси» готов проявить гибкость
Кай Хавертц допускает переход в «Арсенал» этим летом.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник «Челси» дал согласие на обсуждение контракта с «канонирами». Ожидается, что проблем в ходе переговоров об условиях соглашения не возникнет.
Есть контакты и между клубами. «Арсенал» по-прежнему не собирается платить 75 млн фунтов за немца, и «Челси» готов проявить гибкость.
«Бавария» проинформирована о развитии ситуации, но пока ничего не предпринимает. «Реал» окончательно отказался от борьбы за Хавертца.
Но кубок против Сити, где они по пути Реал и Атлетико грохнули, называть отскоком - это прям себя не уважать
Вообще не понятно на какую позицию его надо пихать чтобы он заискрил
Для фланга слишком медленный и не такой юркий,в центре нападения тоже ниочем,на позиции 10-ки слишком медлительный в плане решений
Арсенал хз сколько там ему лет - ….. ))))