Хавертц согласен обсудить контракт с «Арсеналом». «Канониры» не станут платить 75 млн фунтов, и «Челси» готов проявить гибкость

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Арсенал возможные трансферы Кай Хавертц деньги Фабрицио Романо Футбол

Кай Хавертц допускает переход в «Арсенал» этим летом.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник «Челси» дал согласие на обсуждение контракта с «канонирами». Ожидается, что проблем в ходе переговоров об условиях соглашения не возникнет.

Есть контакты и между клубами. «Арсенал» по-прежнему не собирается платить 75 млн фунтов за немца, и «Челси» готов проявить гибкость.

«Бавария» проинформирована о развитии ситуации, но пока ничего не предпринимает. «Реал» окончательно отказался от борьбы за Хавертца.

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44 комментария

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Ophiomorph
Ответ Очки Дани Алвеса
75 миллионов за Хаверца на фоне полтосика за Холланда кажутся просто невероятной шуткой какой-то
Шуткой кажется то, что люди реально верят, что Холанд обошёлся в 60 млн евро.
+62
-4
+58
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<~Inter~>
Ответ Иван Иванов
Вот зачем Арсеналу Хавертц при живом Сака? Ну а заменять Жезуса он точно не будет, я вас умоляю! Сколько бы ни лепили, но Хавертц не центрфорвард.
Так он и не вингер. При чем здесь Сака?
+39
0
+39
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Акира_1
Ответ Оригинальный Ник
Два дико фартовых, незаслуженных и отскокерских лч у Челси не меняют картину мира вообще никак
Жаль Арсеналу ни разу не удалось отскокичить. И даже в финале ЛЕ они были унижены соседом по Лондону. 🤭
+16
-1
+15
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Очки Дани Алвеса
Ответ Оригинальный Ник
Два дико фартовых, незаслуженных и отскокерских лч у Челси не меняют картину мира вообще никак
Лол, ладно еще кубок Дрогба можно занести в отскок, где-то повезло, где-то дотерпели
Но кубок против Сити, где они по пути Реал и Атлетико грохнули, называть отскоком - это прям себя не уважать
+10
-1
+9
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Captain JT26
Ответ Оригинальный Ник
Перейдёт в главный клуб города, спасёт карьеру от цирка и бестрофейной участи
Это каким образом надо смотреть Футбол чтоб говорить что Челси бестрофейник, а Арсенал офигеть как с трофеями да? У них полка ломается от кубков в отличии от Челси
+7
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+5
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Акира_1
Ответ Оригинальный Ник
Перейдёт в главный клуб города, спасёт карьеру от цирка и бестрофейной участи
Главный клуб города даже Вест Хэму и Тоттенхэму по количеству еврокубков проигрывает. 🤣
+6
-2
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Шамиль Зигантдинов
Ответ Акира_1
Думаю 70 миллионов плюс бонусы вполне отобьют стоимость Хаверца при покупке. Спасибо ему за тот гол ЛЧ и пока, ибо в Челси он так нормально и не раскрылся и уже никогда не раскроется.
кажется его цена сейчас далека от 70 млн, возможно в диапазоне 40-50
+6
-3
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<~Inter~>
Ответ Иван Иванов
Так а на какой он позиции играет? Он же на правом фланге играет. Это же его основная позиция, а всё остальное это просто выдумки.
это где? в фифе?
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red blue Tyumen’
Ответ SergioRamos92
Хаверц игрок загадка Вообще не понятно на какую позицию его надо пихать чтобы он заискрил Для фланга слишком медленный и не такой юркий,в центре нападения тоже ниочем,на позиции 10-ки слишком медлительный в плане решений
Кажется он может заискрить только в роли раумдойтера в стиле Мюллера, но не каждая команда ему предложит такую роль
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SergioRamos92
Хаверц игрок загадка
Вообще не понятно на какую позицию его надо пихать чтобы он заискрил
Для фланга слишком медленный и не такой юркий,в центре нападения тоже ниочем,на позиции 10-ки слишком медлительный в плане решений
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Хитон
Ответ Иван Иванов
Вот зачем Арсеналу Хавертц при живом Сака? Ну а заменять Жезуса он точно не будет, я вас умоляю! Сколько бы ни лепили, но Хавертц не центрфорвард.
Мб подмена Эдегору, не?
+1
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Dan Kennedy
Ответ Иван Иванов
Так а на какой он позиции играет? Он же на правом фланге играет. Это же его основная позиция, а всё остальное это просто выдумки.
Хаверц десятка и форвардом в Челси стал. В конкуренцию к Жезусу и Эдегору норм, но дорого.
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Дима Сысаль
Ответ Оригинальный Ник
Перейдёт в главный клуб города, спасёт карьеру от цирка и бестрофейной участи
Хавертц за 3 сезона в Челси - 1 ЛЧ
Арсенал хз сколько там ему лет - ….. ))))
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CIONTRO
Ответ Очки Дани Алвеса
75 миллионов за Хаверца на фоне полтосика за Холланда кажутся просто невероятной шуткой какой-то
А на фоне перехода Антони в МЮ или Мудрика в Челси.
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Temp LC
Ответ Александр Андреев
Официальные пруфы скинь, что Холанд обошелся более 60 млн. евро или ты...
за Холланда заплатили 60 млн условно( для СМИ), а с учётом гигантских бонусов его семье, райоло и боруссии цифры ушли далеко за 100 млн. Ты думаешь игрока с трасыерной стоимостью 150+ , которого хотят видеть у себя всё клубы мира продадут за 60 млн?Дортмунд бегунка Дембеле и то за 120 продала
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M93
Ответ Ophiomorph
Шуткой кажется то, что люди реально верят, что Холанд обошёлся в 60 млн евро.
Я уже не раз таким отвечал, но похоже глобальная проблема.
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arspurs9
Ответ SergioRamos92
Хаверц игрок загадка Вообще не понятно на какую позицию его надо пихать чтобы он заискрил Для фланга слишком медленный и не такой юркий,в центре нападения тоже ниочем,на позиции 10-ки слишком медлительный в плане решений
По нему давно все понятно. Типичный второй форвард, при наличии которого чистый ЦАП в команде не нужен. На этой позиции он и в Байере феерил.
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Lindeman
Ответ Очки Дани Алвеса
75 миллионов за Хаверца на фоне полтосика за Холланда кажутся просто невероятной шуткой какой-то
Так за Холланда отступные заплатили
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Ярослав Ройс
Ответ mj23.net
75 за это полено? У него по xG почти -6!) В прошлом сезоне было -3. В позапрошлом -2. Три сезона по нисходящей. И за него требуют столько же, за сколько брали. Если Арс зажмет сотку за Райса и возьмет пианиста с такой наценкой, то можно будет только у виска покрутить)
Это всё из-за того что Челси так себе сейчас + он играет форварда, хотя по сути своей он скорей цап
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Акира_1
Ответ Шамиль Зигантдинов
кажется его цена сейчас далека от 70 млн, возможно в диапазоне 40-50
Уже сто раз, наверное, говорили, что Хаверц опытный молодой игрок, выступает в сборной, контракт у него не заканчивается, а спрос на него есть от Реала и Баварии. Так почему 40 лямов? Пепе с одним сезоном Арсенал за 70 брали, Антони МЮ за 100, Хаверц почему 30?
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Костя Кот
Ответ <~Inter~>
Так он и не вингер. При чем здесь Сака?
лишь бы что пишут🤷
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Nanip
Ответ Иван Иванов
Так а на какой он позиции играет? Он же на правом фланге играет. Это же его основная позиция, а всё остальное это просто выдумки.
Зачем говорить про позицию, если ты не знаешь ничего, просто написать кал и словить минусы?
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Магомед Беков
Ответ Иван Иванов
Так а на какой он позиции играет? Он же на правом фланге играет. Это же его основная позиция, а всё остальное это просто выдумки.
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Егор Павлов
Молодцы Челси! Зачем продавать игрока в Реал если можно продать прямому конкуренту!
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Mario14
Возьмите Райса умоляю, а этот фриц и даром не нужен!
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