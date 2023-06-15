Кай Хавертц допускает переход в «Арсенал» этим летом.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник « » дал согласие на обсуждение контракта с «канонирами». Ожидается, что проблем в ходе переговоров об условиях соглашения не возникнет.

Есть контакты и между клубами. « » по-прежнему не собирается платить 75 млн фунтов за немца, и «Челси» готов проявить гибкость.

« » проинформирована о развитии ситуации, но пока ничего не предпринимает. « » окончательно отказался от борьбы за .