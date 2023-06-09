Алаба убеждает Дэвиса перейти из «Баварии» в «Реал»
Давид Алаба убеждает Альфонсо Дэвиса перейти из «Баварии» в «Реал».
Австриец хочет, чтобы Дэвис перешел в мадридский клуб, сообщает журналист Sky Флориан Плеттенберг. Они хорошие друзья и вместе играли за «Баварию».
Отмечается, что «Реал» заинтересован в Дэвисе. Но канадец не продается этим летом.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Когда Лука Модрич перешел из загребского «Динамо» в «Тоттенхэм», хорваты попросили у президента «шпор» 5 футболок на память и он согласился, но вычел стоимость каждой в размере £49,99 из общей суммы в €20 млн, заплаченной за Модрича!
Менди уже вообще не торт
Отце Алабы родился в Нигерии , у Рюдигера родители из Сьера-Леоне , Дэвис в Гане родился, Тчуамени Камерун - продолжать?
Я умиляюсь с тебя и тебе подобных, просто клоака либерастии, которые не хотят смотреть на реальные факты
Если с Дэвисом ещё может теоретически получиться (и то, сомнительно), то Хакими точно в Мадрид сейчас не вернётся. Париж за него неподъёмную сумму заломит.