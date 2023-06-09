Алаба убеждает Дэвиса перейти из «Баварии» в «Реал»

Давид Алаба убеждает Альфонсо Дэвиса перейти из «Баварии» в «Реал».

Австриец хочет, чтобы перешел в мадридский клуб, сообщает журналист Sky Флориан Плеттенберг. Они хорошие друзья и вместе играли за «Баварию».

Отмечается, что « » заинтересован в Дэвисе. Но канадец не продается этим летом.

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