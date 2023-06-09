Алаба убеждает Дэвиса перейти из «Баварии» в «Реал»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Давид Алаба Альфонсо Дэвис Футбол

Давид Алаба убеждает Альфонсо Дэвиса перейти из «Баварии» в «Реал».

Австриец хочет, чтобы Дэвис перешел в мадридский клуб, сообщает журналист Sky Флориан Плеттенберг. Они хорошие друзья и вместе играли за «Баварию».

Отмечается, что «Реал» заинтересован в Дэвисе. Но канадец не продается этим летом.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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38 комментариев

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Jason Williams
Ответ Los Galácticos
Ну это вообще будет полный разрыв а если еще и Хакими вернуть на правый фланг, тогда на бумаге это будет точно лучшая защита в Европе.
ну, именно защита от них будет такая себе))
+56
-3
+53
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Los Galácticos
Ну это вообще будет полный разрыв а если еще и Хакими вернуть на правый фланг, тогда на бумаге это будет точно лучшая защита в Европе.
+22
-11
+11
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Glory Real Madrid
Ответ Андрей Хенто
Жаль, что Давид с Харри Кейном не дружит, хотя в данном случае лучше дружить с Леви)
Чтобы понять кто такой Леви!
Когда Лука Модрич перешел из загребского «Динамо» в «Тоттенхэм», хорваты попросили у президента «шпор» 5 футболок на память и он согласился, но вычел стоимость каждой в размере £49,99 из общей суммы в €20 млн, заплаченной за Модрича!
+9
0
+9
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Romeo Yankovich
Ответ Александр Константинович
Сборную Африки собирают
у тебя какие-то с этим проблемы???
+12
-8
+4
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jexOn
Реал же испанца Франа из Райо вернул обратно, Ферлан Менди хоть и на травме постоянно, но в обойме. Не лучше ли деньги на нападение потратить. Смысл иметь 3 левых защитников в команде?
+3
0
+3
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Romeo Yankovich
Ответ Александр Константинович
печально , что ты контатацию факта расцениваешь как проблемы.
какие факты??? австриец, бразилец, канадец и ни одного африканца
+7
-5
+2
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VictorVallecano
Ответ Артём Сергеев
реальный черт, так паразитировать не каждый сможет
Да не переживай ты так - в Боруссии Д всегда найдутся крайние защитники.
+1
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+1
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Jason Williams
Ответ jexOn
Реал же испанца Франа из Райо вернул обратно, Ферлан Менди хоть и на травме постоянно, но в обойме. Не лучше ли деньги на нападение потратить. Смысл иметь 3 левых защитников в команде?
Сливать француза, играть с двумя ЛЗ
Менди уже вообще не торт
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Геннадий Чеботарев
Ответ jexOn
Реал же испанца Франа из Райо вернул обратно, Ферлан Менди хоть и на травме постоянно, но в обойме. Не лучше ли деньги на нападение потратить. Смысл иметь 3 левых защитников в команде?
абсолютно верно.
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Геннадий Чеботарев
Ответ che kaif
Надо бежать Дэвису или просидит всю карьеру в моно лиге
Бавария по твоему не топ клуб?))) для тебя видимо только синяя канистра клуб и пепка тренер?)))
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Александр Константинович
Ответ pit4er
Так и я либеральная особь, поэтому ставлю тебе минус. Там даже ни одного игрока родом из африканской страны нет, а то что предки оттуда – так все человечество родом из Африки)
Ну о чем и речь) Очередная либральная особо, которая не пытается разобраться в сути.
Отце Алабы родился в Нигерии , у Рюдигера родители из Сьера-Леоне , Дэвис в Гане родился, Тчуамени Камерун - продолжать?
Я умиляюсь с тебя и тебе подобных, просто клоака либерастии, которые не хотят смотреть на реальные факты
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pit4er
Ответ Александр Константинович
Полностью поддерживаю тебя) На этой ветке я уже писал о сборной Африки, но здешние либеральные особи очень нервничают на этот счёт
Так и я либеральная особь, поэтому ставлю тебе минус. Там даже ни одного игрока родом из африканской страны нет, а то что предки оттуда – так все человечество родом из Африки)
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Jason Williams
Ответ pit4er
Алаба, Дэвис, Милитао, Рюдигер, Беллингем, Тчуамени, Камавингва, Винисиус, Эндрик, Родриго, может ещё Мбапее, в команде с прозвищем "сливочные")
молочный шоколад))
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Yarski
Ответ sports!
Там Алаба тусил с Гнабри на днях, ожидаем ещё одного. агент Алаба работает
щас уже не нужен этот лавочник, надо было прошлым летом гнабри приходить свободным агентом в реал
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Максим Шохин
Ответ sports!
Там Алаба тусил с Гнабри на днях, ожидаем ещё одного. агент Алаба работает
А зачем Реалу Гнабри ?
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Romeo Yankovich
Ответ Александр Константинович
Я тебе чётко написал, что если ты получаешь гражданство другой страны, то ты не становишься : евреем, японцем или немцем. Сливочные собирают сборную негров. Или они не негры? Для особо одарённых это риторический вопрос был
красава. в конце лапу вздыбливай и капирот поправь
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Александр Константинович
Ответ Romeo Yankovich
у тебя какие-то с этим проблемы???
печально , что ты контатацию факта расцениваешь как проблемы.
+6
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Ноябрьский Набат
Ответ Los Galácticos
Ну это вообще будет полный разрыв а если еще и Хакими вернуть на правый фланг, тогда на бумаге это будет точно лучшая защита в Европе.
Это будет лучшая "атакующая защита в мире" 👍
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Seoul Candy
Ответ VuNePonimaete
Хакими в тюрьме :( ему 3 или 4 года даже ещё срок мотать
До 26 контракт
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VuNePonimaete
Ответ Los Galácticos
Ну это вообще будет полный разрыв а если еще и Хакими вернуть на правый фланг, тогда на бумаге это будет точно лучшая защита в Европе.
Хакими в тюрьме :( ему 3 или 4 года даже ещё срок мотать
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xDe xDe
Ответ Los Galácticos
Ну это вообще будет полный разрыв а если еще и Хакими вернуть на правый фланг, тогда на бумаге это будет точно лучшая защита в Европе.
Только это нереально, увы)
Если с Дэвисом ещё может теоретически получиться (и то, сомнительно), то Хакими точно в Мадрид сейчас не вернётся. Париж за него неподъёмную сумму заломит.
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Vitto
В цветах Реала нет белого...
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-3
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Сергей Галынский
Не продается это не цена
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pit4er
Алаба, Дэвис, Милитао, Рюдигер, Беллингем, Тчуамени, Камавингва, Винисиус, Эндрик, Родриго, может ещё Мбапее, в команде с прозвищем "сливочные")
+8
-8
0
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