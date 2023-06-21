«Бавария» и «МЮ» – фавориты в борьбе за Коло-Муани. «ПСЖ» и «Челси» он тоже интересен, «Реал» отказался от форварда «Айнтрахта»

«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за подписание Рандаля Коло-Муани.

По данным L’Equipe, « » ценит разносторонний профиль Коло-Муани и может сделать выгодное предложение.

« » также может позволить себе трансфер нападающего – отмечается, что в подписании Коло-Муани заинтересован главный тренер команды Эрик тен Хаг.

Также сообщается, что интерес к Коло-Муани проявляют « » и « ». Мадридский « » отказался от идеи подписания французского нападающего.

Ожидается, что «Айнтрахт» может продать Коло-Муани за 60-70 миллионов евро и 30-40 млн евро в качестве бонусных выплат.

При этом новый тренер франкфуртского клуба Дино Топпмеллер хочет убедить Коло-Муани остаться в команде на следующий сезон.

В сезоне-2022/23 Рандаль Коло-Муани провел за «Айнтрахт» 32 матча в Бундеслиге, став лучшим в чемпионате по системе «гол+пас» с 15 голами и 11 результативными передачами. Его подробная статистика доступна здесь.