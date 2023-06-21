«Бавария» и «МЮ» – фавориты в борьбе за Коло-Муани. «ПСЖ» и «Челси» он тоже интересен, «Реал» отказался от форварда «Айнтрахта»

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Рандаль Коло-Муани Дино Топпмеллер Футбол

«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за подписание Рандаля Коло-Муани.

По данным  L’Equipe, «Бавария» ценит разносторонний профиль Коло-Муани и может сделать выгодное предложение.

«МЮ» также может позволить себе трансфер нападающего – отмечается, что в подписании Коло-Муани заинтересован главный тренер команды Эрик тен Хаг.

Также сообщается, что интерес к Коло-Муани проявляют «ПСЖ» и «Челси». Мадридский «Реал» отказался от идеи подписания французского нападающего.

Ожидается, что «Айнтрахт» может продать Коло-Муани за 60-70 миллионов евро и 30-40 млн евро в качестве бонусных выплат.

При этом новый тренер франкфуртского клуба Дино Топпмеллер хочет убедить Коло-Муани остаться в команде на следующий сезон.

В сезоне-2022/23 Рандаль Коло-Муани провел за «Айнтрахт» 32 матча в Бундеслиге, став лучшим в чемпионате по системе «гол+пас» с 15 голами и 11 результативными передачами. Его подробная статистика доступна здесь.

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17 комментариев

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Kaka_GOAT
Ответ Олег Ринкевич
где мем про одну деваху на диване и кучу черных мужиков вокруг?
Тут наоборот
+17
0
+17
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Олег Ринкевич
где мем про одну деваху на диване и кучу черных мужиков вокруг?
+19
-6
+13
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DolJun
челси сюда уже просто до комплекта докинули, там вроде как какого-то перца из вильяреала ведут
+14
-6
+8
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Пепси пеналдувич
Ответ DolJun
челси сюда уже просто до комплекта докинули, там вроде как какого-то перца из вильяреала ведут
Да, классное подписание у Челси будет, игрок форвард, так и на фланге подыгрывает отлично. Так что мои поздравления.
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Just
Игрок хороший, но опять же не стоит того чтобы за него переплачивать
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Спартак Уокер
Я так понимаю Челси интересны почти все игроки мира
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_manchester utd__9
Как же надоели эти интересы! Когда уже будет суть☝
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Theodor Herzl
Похоже, Боули просто неправильно объяснили, что такое ротация, и теперь он будет менять полкоманды каждое трансферное окно.
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Roman
Уточняется, что Айнтрах готов отпустить Коло-Муани бесплатно в Баварию, но потребует 100 млн с МЮ
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dm2244
Состав Реала итак сейчас считается одним из самых чёрным в Ла лиге, в запасе ещё мбаппе, так что нахер нужен этот африканец, тем более один раз уже лоханулись с айнтрахтом..
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Абдула Магомедсаидов
Реал правильно сделали, что отказались. Кто знает, может он второй Йович
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Ман Сити
В каждое трансферное окно мешок маню пытается купить любого, кем интересуются топ клубы.
+1
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Денис Аксанов
Чем он так хорош чтобы за него с бонусами больше 100 отдавать?
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DolJun
Ответ Пепси пеналдувич
Да, классное подписание у Челси будет, игрок форвард, так и на фланге подыгрывает отлично. Так что мои поздравления.
спасибо. впервые слышу об этом футболисте
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