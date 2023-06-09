Агент Дэвиса о «Реале»: «Я их фанат. Это большой клуб, выигравший ЛЧ 14 раз. Слухи об их интересе – повод для гордости»

Агент Альфонсо Дэвиса высоко отозвался о «Реале» на фоне интереса клуба к игроку.

«У нас еще есть два года по контракту с «Баварией». Сейчас мы не торопимся, посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие несколько недель или месяцев, мы еще не приняли окончательного решения.

У нас были очень позитивные переговоры с и Марко Неппе. Мы были почти готовы подписать новый контракт.

Я проснулся на следующий день и… Увидел в СМИ новость об увольнении руководства. Я был в Мюнхене и ждал, но никто не связался со мной.

« » – большой клуб. Я всегда был его большим фанатом. Я не преуменьшаю заслуги «Баварии», это большой клуб. Но «Реал» – это громкое имя, крупный бренд, клуб, выигравший 14 раз. Когда слышишь слухи об их интересе к своему игроку, испытываешь гордость.

Ничего конкретного не произошло, два клуба должны пообщаться. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы все решить с «Баварией», – сказал агент Ник Хуосе.

Подробная статистика 22-летнего канадца доступна здесь.

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