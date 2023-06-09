Агент Дэвиса о «Реале»: «Я их фанат. Это большой клуб, выигравший ЛЧ 14 раз. Слухи об их интересе – повод для гордости»

Теги Бавария Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы агенты Альфонсо Дэвис Футбол

Агент Альфонсо Дэвиса высоко отозвался о «Реале» на фоне интереса клуба к игроку.

«У нас еще есть два года по контракту с «Баварией». Сейчас мы не торопимся, посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие несколько недель или месяцев, мы еще не приняли окончательного решения.

У нас были очень позитивные переговоры с Хасаном Салихамиджичем и Марко Неппе. Мы были почти готовы подписать новый контракт.

Я проснулся на следующий день и… Увидел в СМИ новость об увольнении руководства. Я был в Мюнхене и ждал, но никто не связался со мной.

«Реал Мадрид» – большой клуб. Я всегда был его большим фанатом. Я не преуменьшаю заслуги «Баварии», это большой клуб. Но «Реал» – это громкое имя, крупный бренд, клуб, выигравший Лигу чемпионов 14 раз. Когда слышишь слухи об их интересе к своему игроку, испытываешь гордость.

Ничего конкретного не произошло, два клуба должны пообщаться. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы все решить с «Баварией», – сказал агент Ник Хуосе.

Подробная статистика 22-летнего канадца доступна здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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28 комментариев

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Сижу на факсах Барселоны
Для любого игрока мира Реал это пик карьеры
+33
-14
+19
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Андрей Хенто
Дэвис - это конечно отличный латераль, но лучше предоставить шанс Франу Гарсии, а эти деньги направить на покупку более приоритетных игроков.
+15
-2
+13
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Ya Tolik
Ответ Traxyla
Фран Гарсия далек от уровня Реала . Максимум может помочь для ротации
В свое время таким образом в команду вернулся Карвахаль.
И на тот момент он тоже не выглядел топ-игроком, но стал им.
+8
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+8
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Андрей Хенто
Ответ Traxyla
Фран Гарсия далек от уровня Реала . Максимум может помочь для ротации
Как это Вы поняли, если он еще не сыграл ни одного матча за команду? В Райо - два сезона подряд признан лучшим игроком команды. Конечно Райо, не Мадрид, но потенциал у парня огромный.
+8
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белошип
Если ты фанат лучшего клуба в мире,тогда надо быстро оформить Дэвису повышение)
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prutikanne
Дэвису всего 22 года, а мне казалось ему больше. Игрок супер. Баварии повезло с ним
+2
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Жанибек Аймешов
Дэвис с Вини мог бы отличной связкой
+2
-1
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Спартак Уокер
Каждый кто сыграл хоть один матч за Реал должен знать что сыграл за одну из самых великих команд а может быть и самую великую
+2
-1
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prutikanne
Ответ Андрей Хенто
Дэвис - это конечно отличный латераль, но лучше предоставить шанс Франу Гарсии, а эти деньги направить на покупку более приоритетных игроков.
Да! Фран классно отыграл прошлый сезон. Будет интересно на него посмотреть в Реале
+1
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SWS
Ответ Ya Tolik
В свое время таким образом в команду вернулся Карвахаль. И на тот момент он тоже не выглядел топ-игроком, но стал им.
Вот только то что с ним происходит сейчас, без слез не взглянешь…
+1
0
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Ya Tolik
Ответ Zidane2019
Ну из Байера он уже вернулся топовым
За один сезон топовыми не становятся=)
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Zidane2019
Ответ Ya Tolik
В свое время таким образом в команду вернулся Карвахаль. И на тот момент он тоже не выглядел топ-игроком, но стал им.
Ну из Байера он уже вернулся топовым
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Ya Tolik
Ответ SWS
Вот только то что с ним происходит сейчас, без слез не взглянешь…
Ну с момента перехода в Реал уже 10 лет прошло.
За эти годы он был основным в большом количестве титулов.
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
😂😂😂😂😂
«Реал Мадрид» - величайший клуб в истории футбола безальтернативно
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Master Slova
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Для любого игрока мира Реал это пик карьеры
как и Бавария чел
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Дима2712
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Для любого игрока мира Реал это пик карьеры
Только не для Месси🤣
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Дмитрий Снегирёв
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Для любого игрока мира Реал это пик карьеры
Что за популизм
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Дима2712
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Для любого игрока мира Реал это пик карьеры
Только не для Месси 🤣
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Александр Зубков
Ответ Barca_mania
😂😂😂😂😂
Ребята просто плохо знают короля Равенны. Он за плюсики и Пересу и Лапорте *******.
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VuNePonimaete
Баварцы, давайте меняться, нам Дэвиса, вам Менди и 50-60 лямов сверху
+1
-1
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Raul Bloodworth
Дэвис сейчас лучший левый латераль в мире. Было бы классно его подписать.
+2
-2
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Мирзоанис Якубов
Для начала хрустального Ферлана куда-нибудь бы сбагрить...
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