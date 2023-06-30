Самюэль Жиго: «Каррера – легенда. Он поверил в меня в «Спартаке»

Самюэль Жиго назвал экс-тренера «Спартака» Массимо Карреру легендой.

– Мой первый тренер в « ». Но я с ним долго не проработал. Сначала у меня была травма, а потом он покинул «Спартак». Но он же легенда. Тоже отличный парень. Он поверил в меня. Надеюсь, в будущем мы еще с ним пересечемся.

– Во время матчей был очень эмоциональным. На тренировках, в раздевалке была та же история?

– А все итальянцы такие. Всегда очень эмоциональные. Хотя в раздевалке он был поспокойнее. Любил пошутить. Но на поле - да, вел себя очень эмоционально, – рассказал бывший защитник «Спартака», ныне выступающий за « ».