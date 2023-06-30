Самюэль Жиго: «Каррера – легенда. Он поверил в меня в «Спартаке»
Самюэль Жиго назвал экс-тренера «Спартака» Массимо Карреру легендой.
– Мой первый тренер в «Спартаке». Но я с ним долго не проработал. Сначала у меня была травма, а потом он покинул «Спартак». Но он же легенда. Тоже отличный парень. Он поверил в меня. Надеюсь, в будущем мы еще с ним пересечемся.
– Во время матчей Каррера был очень эмоциональным. На тренировках, в раздевалке была та же история?
– А все итальянцы такие. Всегда очень эмоциональные. Хотя в раздевалке он был поспокойнее. Любил пошутить. Но на поле - да, вел себя очень эмоционально, – рассказал бывший защитник «Спартака», ныне выступающий за «Марсель».
Да, были мятежники в команде, но их надо было удалять на ранней стадии