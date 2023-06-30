Самюэль Жиго: «Каррера – легенда. Он поверил в меня в «Спартаке»

Теги Спартак Марсель премьер-лига Россия Массимо Каррера Самюэль Жиго Футбол

Самюэль Жиго назвал экс-тренера «Спартака» Массимо Карреру легендой.

– Мой первый тренер в «Спартаке». Но я с ним долго не проработал. Сначала у меня была травма, а потом он покинул «Спартак». Но он же легенда. Тоже отличный парень. Он поверил в меня. Надеюсь, в будущем мы еще с ним пересечемся.

– Во время матчей Каррера был очень эмоциональным. На тренировках, в раздевалке была та же история?

– А все итальянцы такие. Всегда очень эмоциональные. Хотя в раздевалке он был поспокойнее. Любил пошутить. Но на поле - да, вел себя очень эмоционально, – рассказал бывший защитник «Спартака», ныне выступающий за «Марсель».

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19 комментариев

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Сижу на факсах Барселоны
Каррера легенда и легенда Спартака
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JENNINGS
Как ни крути, а Массимо навсегда вписал своё имя в историю московского «Спартака»!
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юра георгиевский
Вспомнили о Каррере. А он вообще сейчас живой ?! Уже давно про него не слышно было, как его уволили из Бари(серия С 3 дивизион Италии.)
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Sardar Zhoroev
Жиго сам по себе хороший защитник, наоборот странно было бы если б не поверил
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Амин Чич
Рановато его убрали в свое время!
Да, были мятежники в команде, но их надо было удалять на ранней стадии
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юра георгиевский
Сейчас прочитал про Карреру. Был уволен из Бари /Серия С/ вначале 2021 года и с тех пор не работает вообще никем, дома на диване смотрит итальянское ТВ.
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Nils Michael
Рибалта? Жиго? - каждый год на даче АУФом продуваю
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Ильдар Фарукшин
Пацаны погибают, газпрому денег бюджетных девать не куда, семьям помогите. Лишнее точно не будут.
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Ильдар Фарукшин
Ответ Ильдар Фарукшин
Сейчас услышал, вроде денег не куда девать, турнир в Питере?Что Мансити не пригласили 😊. Это в России все хорошо. У меня 4 детей. Ещё помагать успеваю кому нужно. Матч тв за 2месяца первый раз включил. Все рады. Совесть вообще нету. Путин ау. Газпром рулит
Бабушкам пенсию добавьте, сейчас столько инвалидов. Не газпром турнир проводит😊. Это уже не смешно
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Ильдар Фарукшин
Ответ Ильдар Фарукшин
Сейчас услышал, вроде денег не куда девать, турнир в Питере?Что Мансити не пригласили 😊. Это в России все хорошо. У меня 4 детей. Ещё помагать успеваю кому нужно. Матч тв за 2месяца первый раз включил. Все рады. Совесть вообще нету. Путин ау. Газпром рулит
Я хренею. Баварию пригласите на турнир сразу с Леопардами. Денег побольше дайте . Тогда не взяли сейчас возьмут. Беспредел.. А ЖИГО ЛУЧШИЙ
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Vano from Tbilisi
Ответ юра георгиевский
Сейчас прочитал про Карреру. Был уволен из Бари /Серия С/ вначале 2021 года и с тех пор не работает вообще никем, дома на диване смотрит итальянское ТВ.
Писали что у него есть некие ограничения и он не мог уезжать из Италии. Да и чувак в возрасте уже, почти 60. Считай все титулы игроком выиграл, неплохо потренировал, можно и на покой
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юра георгиевский
Ответ Vano from Tbilisi
Писали что у него есть некие ограничения и он не мог уезжать из Италии. Да и чувак в возрасте уже, почти 60. Считай все титулы игроком выиграл, неплохо потренировал, можно и на покой
Для итальянца 60 лет - не возраст, тем более у них погода райская, зимы нет вообще, он себя ещё парнем считает. Италия - это же мировой, курортный бизнес, итальянцы вообще доживают до 90 - 100 лет, ну ещё, конечно от индивид/здоровья зависит. У Карреры ещё 40 лет в запасе, плюс - минус.
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