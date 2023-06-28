Зарема о Кофрие: «Рыжий – жертва блогеров, ветеранов и журналистов. Он инкогнито помогал фонду, не сломался, став одним из лучших защитников во Франции»
Зарема Салихова оценила продажу Максимилиано Кофрие в «Клермон».
«Спартак» получил 3,5 миллиона евро за футболиста от французского клуба, в котором Кофрие провел прошлый сезон в аренде.
«Рыжий – очень классный парень и талантливый футболист. Он стал жертвой блогеров, некоторых ветеранов и журналистов.
Все понимали, что это мой трансфер, поэтому ненависть ко мне транслировали на игрока.
Я счастлива, что Макс не сломался, а наоборот проявил себя как истинный боец, став одним из лучших защитников во Франции.
Он не покинул клуб, не сбежал, разорвав контракт, а дал заработать на трансфере. Максимилиано и Жиго могли стать крепкой связкой.
Кроме того, они регулярно и существенно помогали фонду «Спартак-Детям», предпочитая оставаться инкогнито, хотя о таких поступках надо громко говорить.
Я желаю Максимилиано Кофрие стать гордостью «Спартака», «Клермона» и национальной сборной Бельгии», – заявила супруга экс-владельца красно-белых Леонида Федуна.
«Спартак» выгодно продал Кофрие – во Францию! Он там закрепился
Все довольны Спартак , Клермон , Зарема и даже Кофрие !