Зарема о Кофрие: «Рыжий – жертва блогеров, ветеранов и журналистов. Он инкогнито помогал фонду, не сломался, став одним из лучших защитников во Франции»

Теги Спартак премьер-лига Россия лига 1 Франция Клермон Самюэль Жиго Максимилиано Кофрие Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова оценила продажу Максимилиано Кофрие в «Клермон».

«Спартак» получил 3,5 миллиона евро за футболиста от французского клуба, в котором Кофрие провел прошлый сезон в аренде.

«Рыжий – очень классный парень и талантливый футболист. Он стал жертвой блогеров, некоторых ветеранов и журналистов.

Все понимали, что это мой трансфер, поэтому ненависть ко мне транслировали на игрока.

Я счастлива, что Макс не сломался, а наоборот проявил себя как истинный боец, став одним из лучших защитников во Франции.

Он не покинул клуб, не сбежал, разорвав контракт, а дал заработать на трансфере. Максимилиано и Жиго могли стать крепкой связкой.

Кроме того, они регулярно и существенно помогали фонду «Спартак-Детям», предпочитая оставаться инкогнито, хотя о таких поступках надо громко говорить.

Я желаю Максимилиано Кофрие стать гордостью «Спартака», «Клермона» и национальной сборной Бельгии», – заявила супруга экс-владельца красно-белых Леонида Федуна.

«Спартак» выгодно продал Кофрие – во Францию! Он там закрепился

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Рыжий, рыжий, конопатый, перешёл в Клермон с доплатой.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Капитонов
Ответ Гамарджоба Генацвале
Зарема приходит домой, пьяная, на одежде рыжие волосы… Федун: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?!! — Ты не поверишь, Кофрие учила в футбол играть, я нападала, он оборонялся, он даже забил пару раз.
Вот это юмор, научишь также?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Старина Шимус
Ну конечно это "мой трансфер")) лично отсматривала его, когда он за Сент-Трюйден играл
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юсуп Асхабов
Рыжий пёс))))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pucheslav
Привозили и получали красные видимо тоже блогеры и ветераны
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Счастливая какая-то сказка просто :
Все довольны Спартак , Клермон , Зарема и даже Кофрие !
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не уверен!!
Я понимаю её стремление защищать игроков своей команды. Но что Кофрие, что Дуарте, что Гранат просто не подходят для защиты Спартака.Маслов тоже. Это такая же история как с холодильником. Когда в сборной одна схема, стиль и он хорош, в МЮ игра идёт по другому и он даже в старт не попадает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaffyTaffy
Походу Кофрие ее шпилил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Денис Капитонов
Вот это юмор, научишь также?
Без проблем. Скопируй мой коммент и размести. Будет тебе также.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий