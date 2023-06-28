Зарема о Кофрие: «Рыжий – жертва блогеров, ветеранов и журналистов. Он инкогнито помогал фонду, не сломался, став одним из лучших защитников во Франции»

Зарема Салихова оценила продажу Максимилиано Кофрие в «Клермон».

«Спартак» получил 3,5 миллиона евро за футболиста от французского клуба, в котором Кофрие провел прошлый сезон в аренде.

«Рыжий – очень классный парень и талантливый футболист. Он стал жертвой блогеров, некоторых ветеранов и журналистов.

Все понимали, что это мой трансфер, поэтому ненависть ко мне транслировали на игрока.

Я счастлива, что Макс не сломался, а наоборот проявил себя как истинный боец, став одним из лучших защитников во Франции.

Он не покинул клуб, не сбежал, разорвав контракт, а дал заработать на трансфере. Максимилиано и могли стать крепкой связкой.

Кроме того, они регулярно и существенно помогали фонду «Спартак-Детям», предпочитая оставаться инкогнито, хотя о таких поступках надо громко говорить.

Я желаю Максимилиано Кофрие стать гордостью « », « » и национальной сборной Бельгии», – заявила супруга экс-владельца красно-белых Леонида Федуна.

«Спартак» выгодно продал Кофрие – во Францию! Он там закрепился